Петербургская блогерша на видео сожгла российский паспорт

Блогерша из Петербурга на видео сожгла паспорт гражданина РФ — со слов девушки, документ принадлежит именно ей. Ролик сразу же разлетелся по Сети.

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«Доброе утро. Это мой паспорт, и я его сейчас на*** сожгу»,— сказала автор видео.

В кадре девушка заявляет, что устала от работы, поэтому призывает забрать ее (очевидно, обращение адресовано сотрудникам правоохранительных органов,— прим. ред) до того, как ей нужно будет уходить на смену. Фразу «Выезжайте за мной» блогерша повторяет в течение всего ролика.

«В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию правонарушительницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 213 (Хулиганство) и 329 УК РФ (Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ)», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что демонстративное сожжение паспорта обернулось для блогера Шпака уголовным делом.

Дарья Астанина