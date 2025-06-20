Идеальная пара

Вино веками неразрывно связано с едой, однако именно сегодня тема сочетаний еды и вина определенно переживает всплеск интереса: фуд-пейринг и эногастрономия перестали быть привилегией гурманов. Придерживаясь тренда, российские винодельни одна за другой открывают собственные рестораны. «Ъ. Выбор сомелье» попросил выбрать самые интересные из них главного редактора «Собака.ru», Краснодар, Дарью Богданову.

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Высокое искусство

Долина Лефкадия одной из первых начала принимать туристов, не только жаждущих знакомства с винами, но и желающих перекусить во время посещения винодельни. Последний апгрейд площадки привел к появлению на месте ресторана «Амфора» нового заведения в стилистике «сдержанный шик» — «Пастораль». Пространство поделено на два зала: чайлдфри и семейный, к которому присоединили французский сад. О вкусе владельцев-основателей говорят картины Юрия Купера (его работы есть в Третьяковке, Эрмитаже, Библиотеке Конгресса США) на стенах. Концепции утонченного стиля отвечает и меню: продукты — из собственного хозяйства или куплены у местных фермеров, лаконичная подача подчеркивает сочетание артизанальной простоты и претензии на изысканность. Безусловные хиты — сыры и мясная гастрономия собственного изготовления. Винная карта предлагает редкие и топовые образцы продукции семьи Николаевых. Гастропары можно составить самостоятельно, ориентируясь на подсказки в меню, или обратиться к сомелье Михаилу Гурикову.

с. Молдаванское, ул. Степная, д. 1

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Улитки на склоне

За годы работы агротуристического комплекса Chateau Pinot появилось множество убедительных причин его посетить: гравитационная винодельня, город мастеров, музей ретроавтомобилей, отель с панорамным бассейном над долиной Мысхако. Но главной остается возможность посетить улиточную ферму и попробовать увиденное там в здешнем ресторане.

Помимо классических эскарго c тремя видами соуса в меню достаточно как французской классики, так и авторских рецептов с использованием местных продуктов. Стоит попробовать специалитеты вроде фирменной говядины «Шато», профитролей с улиточным паштетом, шофруа из перепелов на подушке из шпината с винным мармеладом. Детям здесь рады — для них есть улиточный пломбир с сиропом из бузины и «хвойной землей» из шоколадного бисквита.

с. Федотовка, ул. им. Ипполита Кулешевича, д. 1

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Паназия и дзен

Самый большой винно-туристический кластер страны, Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо», изобилует ресторанами. Тут и душевная «Вилла роз» с кавказскими акцентами, и уютное Petit Cafe с ароматной выпечкой, и танцевальный караоке-бар Abrau Light, и «Империал» с французским флером, и еще с десяток проектов. Выделяется из общей массы панорамный Seven на седьмом этаже нового отеля Abrau Light Resort & SPA, по другую сторону озера Абрау. Удаленный от шумной набережной, он дарит гостям возможность поймать настоящий дзен. Особенно хорошо здесь на закате, когда солнце садится за горную цепь. Концепцию меню бренд-шеф Сергей Альшевский построил на пряных паназиатских акцентах: тема даров моря в нем звучит столь же отчетливо, как и тема мяса, батат соседствует с брокколи, кавказская аутентичность заявлена шаурмой с мраморной говядиной и баклажаном в качестве популярного ингредиента. В винной карте — не только впечатляющая подборка собственных винтажных игристых, но и внушительная коллекция тихих вин от соседей по побережью.

с. Абрау-Дюрсо, ул. Сосновый Бор, д. 2б

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Классика и современники

Гастробар при одноименном центре энологии в станице Тамань хоть и позиционирует себя демократично — форматом заведения и ценами в меню,— однако, благодаря творчеству шеф-повара Антона Чеснокова и интерьерам, легко конкурирует с более статусными коллегами по цеху. Пространство поделено на зоны — для камерного свидания, для деловых переговоров и для будничных трапез. Меню держится на двух столпах: локальности и технологичности. Из даров южной земли и Черного моря готовят европейскую классику, не забывая о современных возможностях кухни: дегидрируют, коптят, су-видят, уделяя внимание и эффектной подаче. Возможности для экспериментов с пейрингом — самые широкие. Почти четыре десятка позиций вин «на пролив» (в том числе игристые, выдержанные, ликерные и низкоалкогольные), где самый дорогой образец отдают по 600 руб. за бокал.

станица Тамань, ул. Карла Маркса, д. 1

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На балансе русского с французским

За эффектными фотографиями на фоне французского замка в Геленджик на винодельню Chateau de Talu едут даже далекие от изучения российских вин туристы. Знатоки высокой кухни также обычно остаются под впечатлением. Причина — патронат звездного бренд-шефа проекта Ильи Захарова и его творческий тандем с шеф-поваром, кавалером Гильдии французских гастрономов Сергеем Куприяновым. Меню — в балансе между русскими и французскими традициями: авторы переосмысливают классические рецепты, трактуют их на новый лад и не забывают о том, что ничто не сочетается с винами лучше, чем продукты того же терруара (отмечены в меню домиком). С ними соседствуют предложения из категорий «правильное питание», «вегетарианские блюда», «шеф рекомендует» и отдельная вкладка для юных посетителей. Объединяющий фактор — продукты класса премиум, обширная палитра кулинарных техник (от французской классики до молекулярной кухни), зрелищная подача, идеальная для фотосъемки и соцсетей. Винная карта обширна, но, следуя рекомендациям Сергея Куприянова, дегустационный сет стоит сопровождать побокальными образцами Chateau de Talu.

г. Геленджик, ул. Фадеева, д. 52а

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Панорамы с шампанским

Соседство с шампанерией «Золотая Балка» обещает приятное времяпрепровождение. С крыши, на которой обосновалось заведение, открывается живописный вид на виноградники, столы утопают в зелени — сохраняется эффект присутствия в летнем саду. Работа ресторана строится вокруг сезонности. Как у виноградарей календарь расписан определенным порядком действий, также и у команды шеф-повара Артема Романова весной наступает время сбора трав, летом — охоты за самыми сочными овощами и фруктами, осенью — заготовки продуктов на зиму, а в холода вялят мясо и птицу. Меню — классическое, с расширенным выбором черноморской рыбы и моллюсков. Винное предложение универсально, представлена и коллекция «Балки», правда, с удивительно высокой наценкой.

г. Севастополь, ул. Крестовского, д. 66

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Сет-меню на террасе

С этого года ресторан при биодинамической винодельне Павла Швеца открывает двери круглогодично, но все так же по предварительному бронированию с посадкой дважды в день. Террасу снабдили панорамными окнами, чтобы гости могли безотрывно восхищаться горами, рядами лоз и безграничным простором. Сет-меню — из восьми позиций, посвященных огню (с миксом мяса и овощей) и воде (тут акцент на черноморскую рыбу). Первым хорошо ассистирует неклассическая швецовская барбера, ко вторым вполне подойдет оранж или пет-нат из рислинга. Ровно половина сета всегда будет одинаковая: ремесленный хлеб, сорбет из сакских лимонов, мусс из козьего сыра с лавандой и ледяной чизкейк получают все гости. С винным сопровождением сложнее — продукцию Uppa Winery продают только по бутылкам — и это единственные вина, представленные в ресторане.

г. Севастополь, Балаклавский р-н, Терновский м. о., с. Родное

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Завтрак с игристым и пейзажем

Винно-туристический комплекс усадьбы «Родное гнездо» стал продолжением семейного дела четы Комоловых, основателей винодельни. Название идеально иллюстрирует задумку и атмосферу места: находясь здесь, чувствуешь себя птенцом, глядящим с высоты на красоты мира. Два яруса террасы нависают над долиной виноградников и можжевелового леса. Основная специализация — совместные ужины с приглашенными шеф-поварами, событийная повестка с закрытыми дегустациями и частными мероприятиями. В повседневном формате работает базовое меню, где бренд-шеф Павел Галич популяризирует местные продукты, предлагая современную трактовку традиционных крымских рецептов. И это, пожалуй, одно из немногих винных мест, где подают завтраки с девяти утра до полудня. Красиво начать день за бокалом крымского игристого в контексте медитативного пейзажа — всегда беспроигрышный план.

г. Севастополь, Балаклавский р-н, Терновский м. о., с. Родное

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Крымское локаворство

Винодельню Winepark традиционно ценят за визуальный энтертейнмент и впечатляющие масштабы. Ресторану Wineкitchen стоит поставить дополнительный лайк за действительно выдержанную концепцию локальной кухни. Согласно сторителлингу, всех поставщиков бренд-шеф Олег Лященко находит исключительно в радиусе 100 км. Смуту, правда, вносят краб и креветка, чье черноморское происхождение хочется уточнить. В остальном все выглядит весьма интригующе и аппетитно, включая сыры собственного производства. Меню предусматривает наличие вегетарианских позиций. Винные энтузиасты оценят наличие в карте не только продукции топовых российских производителей, но и мировой классики. Отдельная рекомендация поклонникам инноваций — заглянуть в небольшой бар при винотеке по соседству и провести время в компании робота-сомелье.

г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9

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Фамильные рецепты

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Масштабный, многосоставной проект «Винодельня Колесникова» — единственный в инфополе, и, стало быть, самый узнаваемый представитель индустрии в крае. Посетив Колесниковых, можно увидеть не только винодельню, но и мини-ферму с овечками, сыроварню, а также посетить ресторан, где готовят в том числе и из продуктов собственного производства.

За вино отвечает глава семьи Михаил, за сыроварение — жена Татьяна, над рецептами меню трудится их сын Артем. Правда, просто так попробовать продукт его творчества не получится — восемь блюд из сет-меню доступны только для гостей винодельни по предварительному заказу.

Ставропольский край, г. Светлоград, Петровский г. о.

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