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Солнце в бокале

Летние вина

Словосочетание «летнее вино» мгновенно рождает самые яркие и соблазнительные образы, но что стоит за ними в реальности? «Ъ. Выбор сомелье» попросил поделиться секретами вин, актуальных летом, профи — виноделов и сомелье.

Игорь Клещевников, Villa di Alma, главный винодел:

— Для меня понятие «летнее вино» связано с легкостью, свежестью и яркими фруктовыми нотами букета. Такие вина приносят ощущение прохлады и бодрости в жаркую погоду. Легкие тихие белые, хорошо охлажденные розовые вина. И конечно, игристые — кислотные, с невысоким алкоголем, не утяжеленные сложными дрожжевыми оттенками. В таких винах главное — сухость, чистота вкуса и аромата, такие вина пьются легко. При этом легкость — не равно простота. К примеру, многие терруарные легкие рислинги, подходящие под эти критерии, вряд ли можно назвать простыми винами.

Фото: из личного архива Игоря Клещевникова

Фото: из личного архива Игоря Клещевникова

Своевременный сбор, скорость и тонкость работы с виноградом, строгое соблюдение температур брожения и созревания вина, тонкая работа с дрожжами — вот что позволяет создать легкое летнее вино. Мы у себя разработали линейку белых и розовых игристых по методу Col Fondo: это молодые игристые с вторичным брожением в бутылке и кратковременной выдержкой перед этим самым брожением — дегоржажем, так когда-то делали просекко в Венето. Они более яркие и фруктовые, чем игристые по классическому методу, с хорошей кислотностью, невысоким давлением, zero dosage, с добавлением SO2 только при розливе. Такие игристые могут стать отличной базой для летних коктейлей. Наличие органического сертификата у них — туда же, в копилку преимуществ.

Ольга Аурсалиди, Chateau Pinot, главный винодел:

Фото: пресс-служба «Chateau Pinot»

Фото: пресс-служба «Chateau Pinot»

— Летом на первый план всегда выходят ароматические сорта: рислинг, пино гри. Климат также вносит свои коррективы: последнее время сезон сбора урожая начинается на одну-две недели раньше, поэтому мы стараемся как можно раньше собрать урожай, чтобы вина были легкими и свежими.

Лично для меня летнее вино — это всегда низкоспиртуозное, желательно розовое и игристое. Оно должно быть свежим, почти ледяным, слегка сливочным с тонкой фруктовой или ягодно-цветочной ароматикой, в большом, холодном бокале, на берегу моря. После глотка такого вина все мысли должны быть только о том, как прекрасен сегодняшний день и сколько еще такого вина осталось в холодильнике.

Фархад Нагдалиев, винодельня «Сенетх», основатель:

Фото: из личного архива Фархада Нагдалиева

Фото: из личного архива Фархада Нагдалиева

— Безусловно, летом хочется больше белых и розовых вин. Игристые вина и сидры для меня всегда в топе, не только летом. Из летних белых сортов мои фавориты — хихви и мцване. Что же касается красных, то я не могу сказать, что ищу летом более легкий стиль. В теплое время года мы больше готовим на гриле, соответственно, и красные вина выбираются из тех, что подходят под гриль. Наше «прохладное» красное в стиле «глу-глу» из красностопа золотовского и цимлянского черного — исключение из правил. Оно создано специально для лета, в нем почти нет танинов, и его можно охлаждать, не боясь получить горчащие танины.

Светлана Ломсадзе, «Абрау-Дюрсо», бренд-шеф-сомелье:

Фото: из личного архива Светланы Ломсадзе

Фото: из личного архива Светланы Ломсадзе

— Тихое вино как категория летом не растет по объему, просто видоизменяется по структуре, предпочтения гостей смещаются в сторону игристых, легких белых и розовых в прованском стиле. А игристые летом всегда топ, растут в продажах и смежные категории, игристые сидры, к примеру.

Как правило, к началу сезона для карты я выбираю несколько топовых розе и стараюсь обновить предложение вин по бокалам, добавив новинки прошлого года урожая. Представляю себя на веранде ресторана, вспоминаю вина, которые мне было бы интересно попробовать, и выбираю именно их. С гостями о летних винах я не говорю, просто стараюсь предложить то, что устроит их здесь и сейчас на 100%.

Моя задача — сделать так, чтобы гости ушли счастливыми, а ее решение во многом связано с техническими вопросами. В сервировке вина летом на веранде есть множество подводных камней, о которых сомелье действительно стоит беспокоиться,— от поддержания нужной температуры вина до борьбы с тополиным пухом, который так и норовит залететь в бокал.

Виктория Бродская, группа ресторанов «Еда и Культура Project», шеф-сомелье:

Фото: из личного архива Виктории Бродской

Фото: из личного архива Виктории Бродской

— Первые ассоциации с летним вином — «хрустящие» белые вина, максимально деликатные на вкус игристые и розовые, которые тоже можно подавать при низкой температуре. Вино, которое хочется пить в жару такими большими жадными глотками, которое хорошо освежает. С другой стороны… Однажды я была в отпуске в Таиланде и случайно обнаружила там винный бутик с редкостями по хорошей цене. И вроде бы жара не располагала к тому, чтобы пить мощные красные, но я взяла несколько бутылок шираза и еще несколько бутылок пино нуара, из Бургундии и из Новой Зеландии. Каково же было мое удивление, когда хорошо охлажденный классный новозеландский пино нуар в жару не порадовал, а вот мощный шираз с «жарким» характером, с «солнечным» ароматом, со специями в букете оказался очень к месту. Жара в воздухе, жара в бокале — это оказалось невероятным опытом. С тех пор я стала экспериментировать летом с яркими винами: Долина Роны, насыщенные белые вина из Эльзаса, Германии. Хочется быстро и легко выпить, освежиться — пейте максимально легкие, свежие вина. Хочется погружения — попробуйте вина с характером.

Ярослав Гурьев, руководитель пространства «Очень винные дела»:

Фото: из личного архива Ярослава Гурьева

Фото: из личного архива Ярослава Гурьева

— Есть общие тренды к снижению уровня алкоголя, популярности игристых, увеличению доли розе. А это как раз те самые летние вина: винью верде, рислинги во всех проявлениях, игристые в них же, розе, лайтовые совиньоны. В бюджетных образцах (ЮАР и Юг Франции) в последнее время стали набирать обороты коломбар и альбариньо. Да что уж говорить, даже такие редкости, как чаколи, фоль-бланш и асиртико, начали находить своего потребителя.

Лето подразумевает употребление вина на свежем воздухе, это пикники, походы и прочие загородные поездки, поэтому летнее вино — это простота и лояльное отношение к форме бокала (можно даже стакана). Это также возможность как следует охладить напиток без ущерба органолептике, неважно, белое это (слишком сложные и возрастные — мимо) или красное (тут нужно не терпкое, максимально ягодное и довольно молодое). Многие могут сказать, что лучшее летнее — это «пузыри», и с ними можно согласиться. Не стоит также забывать про сезонность гастрономии — розе с остаточным сахаром и земляника, редис и шампанское, салат из свежих овощей и луарский совиньон. Лето же!

Записала Светлана Великанова

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Вдохновившись советами профессионалов, редактор «Ъ. Выбор сомелье» Антон Обрезчиков рекомендует вина, на которые стоит обратить внимание в ближайшие месяцы.

Villa di Alma

Pinot Gris Col Fondo, 2024 (Крым)

До того как просекко в Венето начали делать общепринятым нынче методом Мартинотти-Шарма, его делали методом Col Fondo, дображивая в бутылке. «Вилла ди Альма» адаптировала модную ретротехнологию к терруару Альминской долины, заменив ароматный сорт глера на столь же ароматный, но более пряный и яркий пино гри. Органика, как и все вина хозяйства.

Villa di Alma, Pinot Gris Col Fondo, 2024 (Крым)

Villa di Alma, Pinot Gris Col Fondo, 2024 (Крым)

Фото: Villa di Alma

Villa di Alma, Pinot Gris Col Fondo, 2024 (Крым)

Фото: Villa di Alma

Denisov Winery

«Пет-нат Цитрон-Рислинг», 2024 (Самарская область)

Экзотический ареол самой северной лицензированной винодельни из Самары немного померк (теперь есть и севернее), качество вин тем временем растет. Союз рислинга и постсоветского сорта-мутанта цитронный магарача в этом пет-нате дает удивительно гармоничный результат: яркие ароматические финтифлюшки цитронного прекрасно маскируют жесткую кислотность волжского рислинга. Есть у «Денисова» и моносортовые петнаты, как из рислинга, так и из цитрона, они интересны, но не так сбалансированны.

Denisov Winery, «Пет-нат Цитрон-Рислинг», 2024 (Самарская область)

Denisov Winery, «Пет-нат Цитрон-Рислинг», 2024 (Самарская область)

Denisov Winery, «Пет-нат Цитрон-Рислинг», 2024 (Самарская область)

«Николаев и Сыновья»

«Полет Шмеля», 2023 (Краснодарский край)

Секрет летнего характера вина кроется в выборе сортов. Ронские белые сорта, марсан, русан и вионье, дают в букете парфюмированные и не слишком сладкие, но целеустремленно-вкрадчивые ароматы абрикосов, кураги, а также полыни и других трав. Небанальное видение терруара села Молдаванское.

«Николаев и Сыновья», «Полет Шмеля», 2023 (Краснодарский край)

«Николаев и Сыновья», «Полет Шмеля», 2023 (Краснодарский край)

«Николаев и Сыновья», «Полет Шмеля», 2023 (Краснодарский край)

Gai-Kodzor

Rose 2024 (Краснодарский край)

Одно из двух вин, ставших затем основой для архетипа российского розе, по-прежнему остается востребованным. Оттенки розового могут колебаться от сезона к сезону, но всегда остаются в легкой гамме. Сорта — гренаш, сира, сенсо, часть классического прованского пазла.

Gai-Kodzor, Rose 2024 (Краснодарский край)

Gai-Kodzor, Rose 2024 (Краснодарский край)

Gai-Kodzor, Rose 2024 (Краснодарский край)

Domaine de la Vivandiere

Malbec Rose 2023 (Ростовская область)

В 2023 году крымская винодельня «Вивандьер», вспомнив про прованский бэкграунд Патриса Ле Ланна, выкатила целую линейку розе как из крымского винограда, так и из донских автохтонов, красностопа золотовского и цимлянского черного. «Мальбек» — самый выигрышный из них вариант, насыщенно-розовый, легкий и пряный одновременно.

Domaine de la Vivandiere, Malbec Rose 2023 (Ростовская область)

Domaine de la Vivandiere, Malbec Rose 2023 (Ростовская область)

Domaine de la Vivandiere, Malbec Rose 2023 (Ростовская область)

Senetkh

Glou-Glou, 2023 (Краснодарский край)

Наш ответ из станицы Гостагаевской их модному тренду на легкие питкие вина отличается основательностью подхода: алкоголь в этом бленде красностопа золотовского (60%) и цимлянского черного (40%) уверенно стремится к 14% (зато подходит к баранине). В остальном все каноны glou-glou соблюдены — ягодно-сочное, с щедрой горстью пряностей в букете.

Senetkh, Glou-Glou, 2023 (Краснодарский край)

Senetkh, Glou-Glou, 2023 (Краснодарский край)

Senetkh, Glou-Glou, 2023 (Краснодарский край)

Domaine Lipko

Blaufrankisch, 2023 (Крым)

«Липко» — одна из двух-трех российских виноделен, работающих с австрийскими сортами. Блауфранкиш в долине реки Черной получается харизматичным и более структурным, чем средневзятый австрийский, сохраняя при этом требуемую летнюю легкость. Стоит отметить, что и грюнер вельтлинер здесь добивается не менее замечательных результатов: «вслепую» его путают с австрийским.

Полную версию номера «Ъ. Выбор сомелье» читайте на странице проекта Ъ-Сомелье.

Domaine Lipko, Blaufrankisch, 2023 (Крым)

Domaine Lipko, Blaufrankisch, 2023 (Крым)

Domaine Lipko, Blaufrankisch, 2023 (Крым)

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