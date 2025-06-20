Белые против красных

«Ъ. Выбор сомелье» собрал тренды, определяющие развитие винного рынка. Заранее предупреждаем, что некоторые из них решительно противоречат друг другу. Однако винный мир настолько огромен, что места пока хватает самым разным течениям — и противоречивым в том числе.

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Белые

Молодые люди покупает вино значительно реже, чем их родители. Однако именно молодежь ответственна за главные изменения вкусовых пристрастий, и 30-летние куда чаще выбирают белые вина, чем красные. Этот тренд подхватила и Россия — 54% россиян предпочитают именно белые вина. Тенденция стала настолько заметной, что российские виноделы уже пересматривают планы посадки новых виноградников, смещая акценты в сторону белых сортов.

Игристые

Потребление тихих вин по всему миру неуклонно падает, а игристых — растет. В России они давно перестали быть исключительно напитком Нового года или семейного торжества. Игристые покупают и на пикник, и на дружескую вечеринку в ресторане, и просто домой к воскресному ужину. Драйвером роста выступает «Просекко», продажи которого каждый год бьют все новые рекорды. Подтягиваются и другие винодельческие регионы, которые ранее никогда не производили игристых вин. Если бы вам пять лет назад сказали, что хитом продаж станут игристые из Дагестана, поверили бы?

Молодые

Количество винных коллекций сокращается: мало у кого есть возможность приобрести винный шкаф или хранить пару сотен бутылок в кладовке. Вино покупают в магазине, чтобы тут же поставить на стол. Поэтому в фаворе — готовые вина, которые не требуют дополнительной выдержки. Впрочем, все чаще потребитель выбирает молодые, свежие образцы последних годов урожая. Лидерами продаж и вовсе выступают вина, которые никогда не видели дуба.

Легкие

Винная аудитория устала от чрезмерно экстрактивных, тяжелых и плотных вин. Современный потребитель куда больше ценит легкость, изящество и сочетаемость с максимально широким спектром блюд. А как же зубодробительные танины, которые выступали синонимом хорошего вкуса? По большей части мощные, пышные вина навязывались американской винной критикой — сегодня у любителей вина, да и у самих виноделов совсем иные ориентиры.

Органические

Все большее число хозяйств и в Европе, и в России переходит на органические методы виноградарства и виноделия. Для одних органика — естественная жизненная философия, для других лишь маркетинг. Так или иначе, присутствие «Зеленого листочка» или любого другого лого органической сертификации на контрэтикетке для многих потребителей уже стало определяющим при покупке.

Слабоалкогольные и безалкогольные

Технологические приемы «обезалкоголивания» известны давно, но сохранять в относительно первозданном виде аромат и вкус вина при лишении его алкогольной составляющей научились лишь теперь. Появление приличных безалкогольных напитков сразу же создало огромный пласт потребителей, желающих пить вино не пьянея. При этом мало кто задумывается о влиянии тренда на винную культуру в целом.

Возникают даже новые стили вин, к примеру, часть производителей испанского винодельческого региона Jerez DO, знаменитого своими креплеными винами, отказалась от процедуры добавления спирта в вино, получая на выходе сухие хересы с нетипично низким содержанием алкоголя. Пожалуй, пришло время говорить и о разрушении устоев: пока вина с искусственно измененным содержанием алкоголя не допускаются сводами правил зон контролируемого происхождения, но консорциумы уже начали их пересматривать.

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С остаточным сахаром

Еще совсем недавно полусладкие и сладкие вина не вписывались в формат ЗОЖ. Любителей подсчитывать калории бросало в дрожь от одного взгляда на контрэтикетку, а углеводы, содержащиеся в бокале «Асти», мгновенно пересчитывались в часы, которые потом придется провести в тренажерном зале.

Сладкие вина соответствуют тренду на низкое содержание алкоголя, однако для их производства необязательно использовать дорогое оборудование — можно просто остановить брожение холодом, сохранив часть сахаров винограда. Сладкие вина снова стали модными. Винные издания взахлеб рассказывают о прелестях сладкого. Увы, тренд выглядит искусственным, отчасти навязываемым чиновниками Европейской комиссии, объявившими войну всему алкоголю в принципе.

Понятные

Потребитель откровенно устал от мозголомных вин, которые требуют серьезного размышления над содержимым бокала, молодежь часто не обладает необходимым бэкграундом, чтобы оценить сложные вина, которые еще несколько лет назад считались эталонными. Теперь ценятся понятные и питкие вина, девиз «Наливай да пей» снова становится актуальным. Модный стиль glou-glou — именно об этом.

Недорогие

Инфляция опережает рост зарплат, геополитическая напряженность заставляет сокращать потребление, траты на вино падают. В тренде — бюджетные вина, с идеальным соотношением цены и качества. В текущих непростых экономических условиях просел даже рынок инвестиций в вино. Игроки ждут коррекции стоимости свежих релизов, да и ценник на иные «голубые фишки» заметно снизился. Впрочем, подобные вина и их покупатели обитают совсем на другой планете.

C привязкой к месту происхождения

Потребитель отказывается от индустриальных вин, выпускаемых немыслимыми объемами. Современный ориентир — вина маленьких хозяйств. Аудитория желает с каждой бутылкой впитывать семейные традиции, ощущать связь с конкретным клочком земли, на котором был выращен виноград. Надписи, свидетельствующей, что вино произведено в определенной зоне контролируемого происхождения, уже недостаточно, аудитория желает видеть название виноградника, муниципалитета или хотя бы субрегиона. Некоторые винодельческие страны быстро уловили тренд, частично изменив свое винное законодательство. В той же Италии в последние годы наплодили огромное количество всевозможных UGA/MeGa — дополнительных географических указаний, которые дают более точную привязку к местности.

Отечественные

Интерес к российскому вину силен, как никогда. Увеличивающееся количество виноделен, постоянные эксперименты с новыми сортами, стилями и даже винодельческими регионами лишь подогревают внимание потребителей.

Еще недавно северной границей российского виноделия называли Волгоградскую и Ростовскую области. Теперь же с лозой успешно работают и в Воронежской, и даже в Московской областях. Тренд легко можно обобщить до «Пей отечественное», ведь с аналогичными призывами к потребителю обращаются и виноделы многих зарубежных стран, таких, например, как США и Австралия.

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Дмитрий Федотов