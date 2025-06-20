Все поставлено на карту

Презентация единственного в своем роде проекта, представляющего отечественное виноделие в картографическом формате, стала в текущем году одним из событий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Павла Шинского Фото: из личного архива Павла Шинского

За подробностями «Ъ. Выбор сомелье» обратился к основателю проекта «Винный атлас России», генеральному директору Франко-российской торгово-промышленной палаты Павлу Шинскому.

Ориентиры

Среди опорных изданий Павел называет не только хорошо известное «Вино. Атлас мира» Хью Джонсона, выходившее многократно, в том числе и на русском языке, но и редкий атлас Луи Ларма, изданный в оккупированный Франции 1940-х, а также малотиражный атлас винных регионов ЮАР Дженис Эшби, вышедший в 1973 году. Конечно, отмечают создатели связь своей работы и с традициями российской и советской картографии, в том числе с региональными картами, посвященными пищевой промышленности и сельскому хозяйству, например — с «Атласом Алтайского края» 1970-х годов. Наконец, был использован и опыт создания современных интерактивных винных карт, в том числе таких образцовых, как карта виноградников Австрии от Австрийского бюро винного маркетинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Команда

Как рассказывает Шинский, проект создан на частные средства, при поддержке АО «Газпромбанк» и информационной поддержке фонда «Россконгресс», который предоставил создателям возможность вести коммуникации на Петербургском международном экономическом форуме. Винный атлас как жанр исторически отличает междисциплинарный характер, поэтому в состав команды, возглавляемой Павлом Шинским, вошли специалисты разного профиля — в частности, картограф Дмитрий Евтеев, специалист по анализу данных Павел Катуров, издатель и дизайнер Константин Еременко. Участников объединила любовь к российскому вину: так, занимающаяся коммуникациями с винодельческой индустрией Евгения Овчарова — один из основателей «Школы русского вина», а Дмитрий Евтеев — создатель специализированного Telegram-канала «Цитрон Цюрупинский».

Источники

Основной массив данных был получен от Министерства сельского хозяйства, также использовались данные реестра лицензий Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, информация Ассоциации виноградарей и виноделов России, Федерального фонда пространственных данных, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сведения ЕГРЮЛ, открытые модели рельефа. Качество сведений сильно разнилось, порой они сводились к минимальному набору координат и спутниковым снимкам, для их обработки потребовалось несколько сотен человеко-часов, пришлось, например, вручную обработать более 5349 файлов с координатами виноградников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Пробовали создатели применить в этой задаче и модный ИИ, но качество обработки сильно уступало «человеческому». Российское винное законодательство находится в стадии становления, а площади виноградников — в процессе роста, поэтому все данные официально зафиксированы по состоянию на 2024 год: всего в актуальной базе «Атласа» сейчас 4869 участков виноградников, 23 участка на карту нанести не удалось. Впрочем, сложности возникали не только в обработке данных, куда больше — в их визуализации.

Метод

На ПМЭФ команда «Атласа» презентовала восемь карт основных российских виноградарских и винодельческих зон. Комплект карт состоит из восьми листов — Краснодарский край и Республика Адыгея, Республика Крым, Севастополь, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика Кабардино-Балкария и Республика Северная Осетия—Алания, Самарская, Саратовская, Волгоградская и Астраханская области. Карты включают и инфографику со статистикой, где отражены, к примеру, площади закладки новых виноградников по годам, годовой валовой сбор, сортовой состав виноградников, средняя плотность посадок и еще очень многое, что способно сделать «картинку» виноградника более выпуклой.

В ближайшем будущем команду ждет новый этап работы — предстоит составить карту терруаров. Виноградники в терруарной части проекта будут показаны вплоть до каждого участка из реестра виноградных насаждений. Детализация поможет понять, как формируется индивидуальность вина, в «Винном атласе России» можно будет увидеть границы конкретных участков и юридические данные их владельцев. Такой подход позволит использовать атлас для более точечного продвижения конкретных субрегионов и виноделен, а также для развития туристической инфраструктуры этих регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

Бумага против цифры

Сегодня карты существуют лишь в бумажном «демонстрационном» виде. Среди возможных вариантов распространения рассматриваются онлайн-продажи бумажных карт как комплектом, так и по отдельности, а также выпуск книжного издания. Бумажную версию предполагается обновлять с шагом в два-три года, цифровой версии в обозримом будущем не планируется.

В качестве основного канала распространения выбраны маркетплейсы, также ведутся переговоры о сотрудничестве с дистрибуторами вина. В числе главных пользователей «Атласа» создатели видят туристические структуры, винодельни, школы сомелье, рестораны и просто винных энтузиастов. «Я бы назвал нашу работу вкладом в винно-географическое самосознание общества: зная, откуда именно происходит вино, мы лучше его понимаем и можем больше рассказать о нем»,— подчеркивает Павел Шинский.

Полную версию номера «Ъ. Выбор сомелье» читайте на странице проекта Ъ-Сомелье.

Антон Обрезчиков