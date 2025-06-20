Хамрийят о Дербенте

Вино и искусство существуют бок о бок c античных времен. Сегодня молодое и идущее в ногу со временем винодельческое предприятие «Дербент Вино» благодаря своей связи с миром искусства не только предлагает новые стратегии винного маркетинга, но и создает современный культурный код Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Катя Краева / пресс-служба «Дербент Вино» Фото: Катя Краева / пресс-служба «Дербент Вино»

Памятник истории, Дербент сегодня — живой, развивающийся и меняющийся город. В этот поток изменений старается встроиться и «Дербент Вино», одно из крупнейших винодельческих предприятий Дагестана, ежегодно выпускающее более 11 млн бутылок вина. С 2023 года территория завода «Дербент Вино» стала площадкой для художественных исследований, выставочным пространством, местом обмена идеями и общения с аудиторией для художников, музыкантов и ученых — местных и не только.

Это «Сильно»

Проводник завода в мир арт-инвестиций — резиденция «Сильно», работа которой посвящена изучению и творческому переосмыслению культуры и истории Дагестана.

В программу включены лекции, воркшопы, исследовательские поездки по территории Дагестана, встречи с культурологами, архитекторами и археологами, музейщиками и ремесленниками, вместе с куратором участник проходит путь от идеи до ее реализации. После прохождения программы проводится итоговая выставка работ участников резиденции на одной из публичных площадок Дербента.

Благодаря резиденции у завода уже образовалась полноценная художественная коллекция, ее ядро составляют работы дагестанских художников, среди них — Рена Гасанова, Джамиля Шах, Марал Кайтмазова, Заира Магомедова, Халимат Саидудинова, Маду Ахмедова, Хадижат Ибрагимова, Арсен Курбанов.

Куратор арт-направления «Дербент Вино» Варвара Новикова считает, что у предприятия есть совершенно уникальные вводные для того, чтобы стать объектом осмысления творчества современных художников, ведь Дербент — один из древнейших городов России, с неповторимым сочетанием культурологического, исторического и географического контекста. Вот лишь один показательный пример. Джамиля Шах представила работу «ﻞادبتﺱإ — iistabdal» (от арабского «замена»), в ее основе лежит личная история, которую художница отразила в необычном объекте — мозаике, стилизованной под дагестанский ковер: в семье Джамили все женщины прекрасно владели искусством ковроткачества.

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«Эхо» и «Метаморфозы»

История предприятия «Дербент Вино» в контексте фестивального движения началась со Всероссийского фестиваля «Ночь заводов» в августе 2023 года, где команда завода совместно с резиденцией «Сильно» представила коллективный проект под общим названием «Хамрийят о Дербенте: древность и технологичность». Хамрийят — средневековый ближневосточный поэтический жанр, воспевающий вино и пиры, часто в мистическом ключе. Название проекта — метафора. Как и средневековые арабские и персидские поэты, писавшие в жанре хамрийят, осмыслив тему виноделия, современные художники вышли далеко за ее рамки.

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12 августа 2023 года винодельню за семь часов посетило более 350 гостей. Ночное путешествие по цехам начиналось от охраняемой ЮНЕСКО Северной крепостной стены Дербента VI века, фрагмент которой расположен прямо на территории предприятия. В пространстве винного цеха была представлена работа «Метаморфозы» Федора Митина (Ftor) и Даниила Прасдова (Prasdov). В качестве источника звука для саунд-арта художники использовали шумы производства, которые улавливались в режиме реального времени, обрабатывались и запускались обратно, к ним добавлялись звуки, записанные в процессе полевых исследований в Дагестане: этнические инструменты, голоса людей, зрители также могли обозначить свое присутствие с помощью микрофонов-ловушек.

В ликерном цехе была представлена звуковая композиция Desono Ильи Кадлубинского, названная в честь одноименной линейки «Дербент Вино», и коллаж из производственных звуков. Заводские коридоры заполнила светозвуковая инсталляция художника и куратора резиденции «Сильно» Максима Силенкова «Эхо», также подобравшего световые решения для каждого цеха завода.

Лоза и «цифра»

Аллюзии к жанру хамрийят, впервые заявленные в связи с «Ночью заводов», так или иначе объединяют все, что «Дербент Вино» делает для художественной жизни Дагестана. Есть здесь и работы, затрагивающие винную тему вплотную.

Арсен Курбанов назвал свою видеопроекцию «Танец винограда». Взяв узор популярного орнамента промыслов дагестанского села Кубачи — виноградные стебли, художник «оживил» его при помощи 3D-анимации, переведя тем самым в плоскость цифрового искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Дербент Вино» Фото: пресс-служба «Дербент Вино»

Уличные арт-объекты для территории завода спроектировал архитектор Ник Белов («Мастерская-ТАФ»), который использовал мотивы винного производства. Взяв лозу с виноградников хозяйства, Ник вручную сплел гигантский шар, занявший свое место у древней крепостной стены. А «Стеклянный куб», сложенный из винных бутылок, раскрыл красоту стекла как материала. Архитектор также спроектировал «Железный» и «Виноградный» кубы.

Резиденция «Сильно» поработала и непосредственно с вином завода, приняв участие в создании лимитированной линейки «Вино с историей 5000 лет», концепция которой основана на мифологии Древнего Кавказа. Дизайн этикеток был выполнен художницей Ариной Четиной, ее «Стирание мифов» также стало итогом работы в резиденции. Для трех позиций в линейке, «Шардоне», «Саперави Роз» и «Каберне Совиньон», художница создала три иллюстрации, отражающие уходящие в прошлое дагестанские мифы.

Ольфакторное притяжение

Анна Кабирова — из немногих в мире художников, предпочитающих работать с ароматами, для нее они — полноценное средство художественной коммуникации, также дающее большие возможности в междисциплинарных исследованиях: ее проект One artsapiens ID, совместный с учеными Сколтеха, исследует реакции человеческого мозга на цвет, звук и запах. Также в активе художницы есть коллекция ароматов, передающая суть… главных мировых религий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Кабирова

Фото: пресс-служба «Дербент Вино» Анна Кабирова

Фото: пресс-служба «Дербент Вино»

Общую природу ольфакторного искусства и виноделия, для которого ароматы также естественный язык, продемонстрировал проект Анны, подготовленный к «Ночи заводов» совместно с главным виноделом компании Шамилем Алиевым. В инсталляции «Хамрийят из уст женщины» художница реконструировала ароматическую палитру пяти вин, «Di Caspico Совиньон Блан», «Di Caspico Шардоне», «Di Caspico Fiori di Mare розе», «Di Caspico Саперави», «Desono Каберне Совиньон». Ароматы были представлены в керамических сосудах, выполненных местным гончаром специально для проекта. Объекты соединялись «ковром» из соли, который в течение всей выставки постепенно создавала художница. Проект объединил традиционные женские ремесла Дагестана — ковроткачество, керамику, добычу соли вручную.

Стратегия синергии

В 2024 году команда «Дербент Вино» и резиденция «Сильно» решили создать свой формат фестивального события, которое бы выходило за территорию винодельни в городскую среду. Фестиваль «Нарма» стремится к синергии архитектуры, современного искусства, гастрономии.

Его название отсылает к автохтонному дагестанскому сорту винограда — логично, что цеха винодельни стали одной из четырех его площадок, наряду с крепостью Нарын-Кала и Музеем ковра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Дербент Вино» Фото: пресс-служба «Дербент Вино»

На «Нарме» многое было сделано впервые, как, к примеру, созданный специально для завода мурал художника Яна Посадского «Узел», сложенный из нескольких изображений и представляющий различные временные слои истории Дербента.

Внутри одного из производственных цехов винодельни была показана работа художника CASPIUM, помещающая в цифровое пространство маски кубачинских пальтаров — ряженых шутов на традиционных свадьбах. Максим Силенков создал на территории завода аудиоинсталляцию «Акратофор» (так называются герметичные металлические емкости для вторичной ферментации игристых вин): датчики, прикрепленные к 16 уличным емкостям брожения, превратили их в музыкальный инструмент, издающий запрограммированную Максимом мелодию.

В нынешнем году команда планирует представить второй фестиваль «Нарма». Директор по маркетингу «Дербент Вино» Юлия Обухова отмечает, что подобные проекты не только нравятся туристам, но и вызывают живой интерес у местных жителей. Секрет успеха, по ее мнению, заключается в том, что искусство часто дает возможность представителям национальной культуры посмотреть на самих себя, свою историю, архитектуру с новых неожиданных ракурсов.

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Никита Болдырев