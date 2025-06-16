Радий Хабиров поднялся на одну строчку в рейтинге влияния региональных глав

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 18 место в майском рейтинге губернаторов, который составляется Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В его активе — 6,51 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рейтинг АПЭК составляется на основе опросов экспертов — политологов, политтехнологов, медиа-менеджеров и журналистов. Интервьюируемые оценивают влияние глав субъектов России на принятие решений федеральным парламентом, правительством, администрацией президента, партийной и бизнес-элитой.

По итогам апреля господин Хабиров занимал 19 строчку с 6,48 балла, по итогам марта — 21 место с 6,21 балла. Лучшим для главы Башкирии месяцем в этом году, по мнению АПЭК, был февраль, когда он находился на 17 месте в рейтинге влияния с 6,50 балла. В мае 2024 года Радий Хабиров входил в десятку лидеров списка.

В пятерку лидеров в мае вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Идэль Гумеров