Из Самары запустят двухэтажный поезд на курорты Кавказа

Новый двухэтажный поезд № 229/230 Самара — Кисловодск будет запущен 24 июля и будет курсировать по 19 сентября один раз в четыре дня. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В составе поезда будут вагоны купе и СВ с кондиционерами и биотуалетами, вагон-ресторан. В одном из вагонов есть купе для маломобильного пассажира.

Отмечается, что маршрут поезда позволит также пассажирам из Сызрани, Пензы, Армавира и других городов добраться до популярных городов-курортов Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки.

Кроме того, чтобы добраться до кавказских курортов, жители Самарской области по-прежнему могут воспользоваться транзитными поездами № 59 Новокузнецк — Кисловодск и № 97 Тында — Кисловодск.

Алексей Алексеев