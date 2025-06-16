ФСБ: агент Киева готовил подрыв автомобиля херсонского чиновника

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области гражданина РФ, которого подозревают в подготовке теракта. По данным спецслужбы, мужчина планировал взорвать автомобиль местного чиновника.

По версии следствия, россиянин 1974 года рождения был завербован спецслужбами Украины. В заявлении ФСБ сказано, что мужчина был задержан «при попытке реализации преступного замысла». У него были изъяты «взрывчатое вещество иностранного производства марки "С-4" массой 1250 г», а также «электродетонатор и программируемый блок управления».

Сообщается, что задержанный дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1).