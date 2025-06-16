В Иркутске задержаны трое местных жителей за отмывание более 35 млн рублей
За незаконное обналичивание более 35 млн руб. в Иркутске задержаны трое местных жителей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ — максимальное наказание до семи лет лишения свободы), сообщает ГУ МВД региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным следователей, преступники действовали с 2019 года. Они, считают правоохранители, оформляли статус ИП и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов».
За каждый перевод организатор получал от 5% до 12%, после чего выплачивал деньги подельникам. Следователями установлены около 100 компаний, которые воспользовались услугами преступников.