В Иркутске задержаны трое местных жителей за отмывание более 35 млн рублей

За незаконное обналичивание более 35 млн руб. в Иркутске задержаны трое местных жителей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ — максимальное наказание до семи лет лишения свободы), сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следователей, преступники действовали с 2019 года. Они, считают правоохранители, оформляли статус ИП и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов».

За каждый перевод организатор получал от 5% до 12%, после чего выплачивал деньги подельникам. Следователями установлены около 100 компаний, которые воспользовались услугами преступников.

Александра Стрелкова