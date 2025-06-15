Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений с запрещенного Instagram

Роскомнадзор не подтвердил перспективу снятия ограничений с Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о возобновлении работы этой социальной сети, а также видеохостинга YouTube на территории России.

«Оснований для снятия ограничений нет»,— рассказали ТАСС в ведомстве. Instagram принадлежит корпорации Meta Platforms Inc., деятельность которой Тверской суд Москвы с 21 марта 2022 года признал экстремистской и запретил в России.

Позднее Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) были заблокированы по требованию Генпрокуратуры за цензуру российских СМИ.