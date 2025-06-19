Термы поднимают градус инвестиций
Новые форматы
С января по май 2025 года в России было открыто шесть новых термальных комплексов общей площадью 82,6 тыс. кв. м. Для сравнения, за весь 2024 год рынок пополнили 13 объектов площадью 70 тыс. кв. м.
К маю 2025 года термальные комплексы работали в 27 регионах России
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Согласно данным консалтинговой компании NF Group, с января по май 2025 года в России открылось шесть новых термальных комплексов. Первые термы появились в Брянске («Аэротермы»), Оренбурге (Termoland), Новокузнецке (Termoland) и Казани («Пляж») сразу в формате крупных городских курортов. Также открылось два объекта в составе торговых центров в Московском регионе: флагманский Termoland в ТЦ «Вейпарк» и Termoland во Vnukovo Outlet Village.
По площади открытия первых месяцев 2025 года уже превышают весь 2024 год, так как на рынок стали выходить масштабные объекты с всесезонными уличными аквазонами. К маю 2025 года термальные комплексы работают в 27 регионах России. До конца 2025 года ожидается открытие первых термальных комплексов в Ярославле, Орле, Краснодаре и других городах.
Ольга Широкова, партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group, говорит: «Мы отмечаем не только открытие новых объектов, но и рост показателей годовой посещаемости в действующих уже не первый год термальных комплексах. За 2024 год количество посетителей выросло с 9 до 40% по разным комплексам. Первые месяцы 2025 года также показывают положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет популярность у сетевых объектов с широкой внутренней инфраструктурой, удобным зонированием, всесезонной уличной зоной и хорошим сервисом».