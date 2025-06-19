Термы поднимают градус инвестиций

С января по май 2025 года в России было открыто шесть новых термальных комплексов общей площадью 82,6 тыс. кв. м. Для сравнения, за весь 2024 год рынок пополнили 13 объектов площадью 70 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К маю 2025 года термальные комплексы работали в 27 регионах России

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ К маю 2025 года термальные комплексы работали в 27 регионах России

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, с января по май 2025 года в России открылось шесть новых термальных комплексов. Первые термы появились в Брянске («Аэротермы»), Оренбурге (Termoland), Новокузнецке (Termoland) и Казани («Пляж») сразу в формате крупных городских курортов. Также открылось два объекта в составе торговых центров в Московском регионе: флагманский Termoland в ТЦ «Вейпарк» и Termoland во Vnukovo Outlet Village.

По площади открытия первых месяцев 2025 года уже превышают весь 2024 год, так как на рынок стали выходить масштабные объекты с всесезонными уличными аквазонами. К маю 2025 года термальные комплексы работают в 27 регионах России. До конца 2025 года ожидается открытие первых термальных комплексов в Ярославле, Орле, Краснодаре и других городах.

Ольга Широкова, партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group, говорит: «Мы отмечаем не только открытие новых объектов, но и рост показателей годовой посещаемости в действующих уже не первый год термальных комплексах. За 2024 год количество посетителей выросло с 9 до 40% по разным комплексам. Первые месяцы 2025 года также показывают положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет популярность у сетевых объектов с широкой внутренней инфраструктурой, удобным зонированием, всесезонной уличной зоной и хорошим сервисом».

Денис Кожин