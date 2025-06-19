Предпочтения россиян изменились

По итогам пяти месяцев 2025 года Арабские Эмираты продолжают сохранять лидерство среди стран, наиболее востребованных у россиян для покупки недвижимости. На втором месте — Сербия. В пятерку также вошли Греция, Турция и Кипр. При этом Турция стала единственным направлением из топ-5, где все запросы связаны исключительно с приобретением недвижимости для собственного проживания, а не для участия в иммиграционных программах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если в 2022–2023 годах россияне приобретали недвижимость в Эмиратах для собственного проживания, то теперь картина изменилась, все больше покупки рассматривается ими как инструмент сохранения сбережений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Если в 2022–2023 годах россияне приобретали недвижимость в Эмиратах для собственного проживания, то теперь картина изменилась, все больше покупки рассматривается ими как инструмент сохранения сбережений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Такие данные приводят в NF Group. В 2024 году топ-5 стран по запросам покупателей из России выглядел следующим образом: на первом месте оказались Объединенные Арабские Эмираты. Вторую строчку заняла Венгрия, за ней следовали Франция и Греция. Замыкали пятерку сразу три направления с примерно равным уровнем интереса: Индонезия, Таиланд и Испания.

По итогам пяти месяцев 2025 года пятерка наиболее востребованных у россиян стран для покупки недвижимости претерпела существенные изменения по сравнению с 2024 годом. Свою позицию сохранили лишь Объединенные Арабские Эмираты. Остальные направления в рейтинге изменились: появились такие страны, как Сербия, Турция и Кипр. Греция не только сохранила свое присутствие в пятерке, но и укрепила позиции, поднявшись с четвертого на третье место. Появление в рейтинге стран, популярных благодаря иммиграционным программам, отражает сохраняющийся интерес россиян к возможностям получения вида на жительство, несмотря на сокращение доступных опций в ЕС.

Объединенные Арабские Эмираты продолжают уверенно сохранять лидерство среди наиболее востребованных направлений у российских покупателей недвижимости. Это обусловлено рядом ключевых факторов, обеспечивающих устойчивую инвестиционную и иммиграционную привлекательность страны, считают в NF Group. Во-первых, ОАЭ предлагают высокую доходность от сдачи недвижимости в аренду — в среднем от 6% годовых, что делает рынок особенно интересным с точки зрения инвестиций. Во-вторых, значительное внимание покупателей привлекают налоговые преимущества: в стране отсутствует налог на доход физических лиц и налог на прирост капитала. Кроме того, приобретение недвижимости дает возможность оформить вид на жительство, что является важным аргументом для многих клиентов. Дополнительными факторами являются высокий уровень жизни, развитая инфраструктура и стабильная система безопасности, что делает Эмираты привлекательным выбором как для инвесторов, так и для тех, кто рассматривает переезд. Что касается типов приобретаемой недвижимости, наибольшим спросом пользуются апартаменты с одной или двумя спальнями — они лидируют как по количеству сделок для последующей аренды, так и для личного проживания.

Также активно приобретаются таунхаусы и виллы, преимущественно для собственного проживания. Существенную долю рынка занимает недвижимость на стадии строительства (off-plan), благодаря гибким условиям оплаты и потенциалу роста стоимости к моменту ввода в эксплуатацию. Средний бюджет покупки составляет около $1 млн, при этом средняя площадь приобретаемых объектов варьируется в пределах 70–90 кв. м.

Софья Литвиненко, генеральный директор агентства зарубежной недвижимости Kronung Real Estate, рассказала, что, по оценкам консалтинговых компаний, работающих в ОАЭ, доля россиян и китайцев в общем объеме иностранных инвестиций в недвижимость Дубая может достичь 30% в 2025 году.

По ее словам, Дубай стал одним из главных направлений для российских эмигрантов после 2022 года: более 100 тыс. россиян уже проживает в ОАЭ, в основном в Дубае. «Причины устойчивого интереса к недвижимости вполне понятны: стабильная экономика, прозрачные правила владения, привлекательные налоговые условия, возможность получения ВНЖ через инвестиции, а также получение ипотеки под 4% (для резидентов) и другие финансовые инструменты, например, рассрочка после получения ключей (post handover)»,— поясняет госпожа Литвиненко.

По ее словам, минимальный «входной» бюджет на покупку недвижимости в Дубае сейчас начинается от $250?тыс. — это студии или однокомнатные квартиры в районах DIP, Dubai Production City, International City и JVC (хотя JVC уже заметно подорожал). По оценкам госпожи Литвиненко, средний чек покупки — $360–450 тыс., и именно в этом диапазоне доступны объекты в районах, популярных у россиян: Business Bay, Downtown, Marina, JLT.

«Средний чек сделки немного снизился: в 2025 году россияне чаще приобретают студии и компактные однушки в расчете на стабильную аренду. На средний чек сделки влияет и то, что ипотека для российских граждан, не имеющих резидентства в Дубае, практически недоступна»,— говорит эксперт.

По ее словам, покупки в Абу-Даби и в эмирате Рас-эль-Хайма становятся все более заметным трендом. В Абу-Даби особым спросом пользуются острова Саадият и Яс — как правило, это более высокие бюджеты, покупки делаются под инвестиции, с целью перепродажи ближе к получению ключей. В Рас-эль-Хайме интерес вызывает остров Марджан, где строится первое казино в регионе,— это инвестиции с горизонтом два-три года, чаще всего в сегменте от $600 тыс. и выше.

Госпожа Литвиненко отмечает, что если раньше, в 2022–2023 годах, российские покупатели активно приобретали дорогие объекты, в том числе в премиум-сегменте, то сейчас характер спроса заметно изменился. «Тогда покупки делались в условиях высокой неопределенности, и основными клиентами были люди с крупным капиталом. Сейчас картина иная: основную массу сделок совершают россияне с доходом выше среднего. Недвижимость в Эмиратах они рассматривают как факультативный инструмент сохранения сбережений»,— указывает она.

Греция укрепила свои позиции в пятерке наиболее популярных у россиян направлений благодаря восстановлению эффективной работы программы получения вида на жительство. Если ранее процесс оформления ВНЖ мог занимать до года и более, то сейчас сроки значительно сократились и находятся в пределах разумного ожидания. При этом участие в программе в текущих условиях возможно только для клиентов, обладающих вторым гражданством. Несмотря на это ограничение, направление демонстрирует устойчивый спрос: процедура оформления налажена, и клиенты успешно проходят все этапы получения статуса.

Сербия, Греция и Кипр демонстрируют ярко выраженный иммиграционный интерес со стороны российских покупателей: 100% запросов на приобретение недвижимости в этих странах связаны с целью получения вида на жительство. Это свидетельствует о том, что недвижимость в этих юрисдикциях рассматривается прежде всего как инструмент легализации проживания за рубежом, а не как инвестиция или средство для отдыха. Выбор именно этих стран обусловлен рядом факторов — сравнительно простыми и понятными условиями программ ВНЖ, географической близостью, благоприятным климатом, а также комфортной языковой и культурной средой. Кроме того, Сербия и Кипр не входят в Шенгенскую зону, что делает их более гибкими в плане регулирования иммиграционных процедур, в то время как Греция, напротив, предлагает статус резидента ЕС, что добавляет направлению привлекательности, несмотря на ряд ограничений, действующих для граждан России.

Турция занимает особое место среди направлений, популярных у российских покупателей: 100% запросов на приобретение недвижимости в этой стране связано исключительно с личным проживанием, а не с участием в иммиграционных или инвестиционных программах. Это свидетельствует о высокой привлекательности Турции как комфортного места для жизни, временного или постоянного проживания, включая переезд на отдых, удаленную работу или приобретение недвижимости в качестве второй резиденции. Несмотря на заметный рост цен на недвижимость в Турции за последние несколько лет, страна остается устойчиво востребованной. Покупатели продолжают рассматривать ее как одно из наиболее доступных и привлекательных направлений для проживания за рубежом благодаря сочетанию теплого климата, развитой инфраструктуры, культурной близости и сравнительно простых условий пребывания.

Анна Ларина, директор департамента зарубежной недвижимости NF Group, говорит: «По итогам первых пяти месяцев 2025 года появление в рейтинге стран, востребованных, в том числе, благодаря миграционным программам, свидетельствует о сохраняющемся интересе россиян к получению вида на жительство за рубежом, несмотря на сокращение числа доступных опций в ЕС. Особенно актуален этот интерес в отношении программ ВНЖ в странах Европейского союза. Однако многие из них либо закрылись, либо стали недоступны для граждан РФ. Так, с начала года прекратила работу программа ВНЖ в Испании. Не возобновилась и венгерская программа через инвестиционные фонды — несмотря на высокий отложенный спрос, участие в ней сейчас недоступно для россиян, в первую очередь из-за невозможности открытия необходимых банковских счетов. В результате мы наблюдаем высокий интерес со стороны клиентов, но количество реальных сделок остается минимальным. Большинство покупателей заняли выжидательную позицию: они рассчитывают либо на появление новых программ, либо на позитивные изменения в текущих условиях, прежде чем принять окончательное решение».

Кирилл Орлов