Приоритеты под напряжением

В настоящее время мировая энергетика претерпевает значительную трансформацию, связанную, в том числе, с поэтапным отказом от традиционных энергоресурсов. Энергетический комплекс России дополнительно сталкивается с задачами обеспечения безопасности и технологического суверенитета. Однако, несмотря на трудности переходного периода, эксперты отмечают стабильный рост производства и потребления электроэнергии в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основными драйверами развития энергокомплекса в среднесрочной перспективе останутся проекты модернизации генерирующего оборудования и строительства новой генерации, реализуемые с целью покрытия дефицита мощности в разных регионах России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Основными драйверами развития энергокомплекса в среднесрочной перспективе останутся проекты модернизации генерирующего оборудования и строительства новой генерации, реализуемые с целью покрытия дефицита мощности в разных регионах России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В апреле на государственном уровне утвердили развитие энергетического комплекса РФ до 2050 года, включающее реализацию инфраструктурных проектов в сфере электроэнергетики, газовой, нефтяной, атомной и в других сопряженных сферах. В новой стратегии также определены приоритеты развития энергокомплекса. Это сохранение энергетики как крупнейшего заказчика других отраслей, одного из основных источников налоговых поступлений и экспортной выручки, источника базовой инфраструктуры. Энергобезопасность также является сегодня главным требованием национальной безопасности.

«Устойчивое и бесперебойное снабжение внутренних потребителей — основной приоритет ТЭК. Основные задачи, которые решаются сейчас на этом направлении,— достижение технологического суверенитета (в части оборудования и программного обеспечения), модернизация устаревшей инфраструктуры, территориальное развитие и введение в эксплуатацию новых объектов, формирование и регулирование ценовой политики»,— поясняет Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком».

Как отмечает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе, директор по развитию ООО «Энергия Плюс», среднегодовая потребность в энергии сегодня неуклонно растет, в 2024 году рост составил 3,1%, следовательно, энергетике требуется модель опережающего развития. Потребности экономики детерминируют динамику развития энергетики. Поэтому отрасль находится в стадии активного роста.

Все стабильно

«В целом ситуацию в отрасли сейчас можно назвать стабильной: крупная генерация исправно поставляет мощность на рынок, распределенная энергетика развивается уверенными темпами, изолированные труднодоступные территории тестируют передовые модели энергоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Масштабная газификация позволяет осуществить эффективное топливозамещение: доля генерации на мазуте и буром угле снижается, а на природном газе — растет. В сумме это ведет к повышению энергоэффективности экономики в целом, снижению антропогенного воздействия на природу, локальному уменьшению тарифной нагрузки»,— считает господин Марышев.

По мнению Валерии Минчичовой, доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, один из главных трендов сегодня — обеспечение технологической независимости в энергетике. Новая стратегия серьезно фокусируется на внутренней энергобезопасности и энергокомфорте: это и газификация регионов, и достаточное количество нефтепродуктов для населения и бизнеса внутри России. При этом энергосистема страны выигрывает от своей масштабности: восемь часовых поясов обеспечивают распределение пиковых нагрузок.

«ТЭК России — это не только нефть и газ, это еще и уголь и возобновляемая энергетика, прежде всего гидроэнергетика. Хотя мощности солнечных и ветровых станций растут. На апрель 2025 года их установленная мощность составляет по 2,5 ГВт каждого вида. Обеспечены эти мощности 75 солнечными станциями, 26 ветровыми. Есть еще и малые ГЭС — в России их девять. Кроме того, по объему энергопотребления наша страна — четвертая в мире. Увеличение этого показателя влечет за собой рост выбросов в атмосферу, а значит, улавливание углерода также задача из числа главных для энергокомплекса»,— добавляет госпожа Минчичова.

По словам Сергея Черепова, директора департамента «Энергетика» компании «Рексофт», основными драйверами развития энергокомплекса в среднесрочной перспективе останутся проекты модернизации генерирующего оборудования и строительства новой генерации, реализуемые с целью покрытия дефицита мощности в разных регионах России. При этом они будут реализовываться в условиях жестких требований по применению локализованного оборудования, серьезных проблем с производственными возможностями отечественных машиностроительных предприятий и кратного роста стоимости проектов.

О проблемах и рисках

Как отмечают эксперты, в энергетике крайне важно адекватно оценивать перспективы развития и выстраивать реалистичные модели потребления и производства. Топливно-энергетические балансы стали реальным инструментом стратегического развития, на базе которого выстраиваются локальные энегосистемы. Благодаря введению ТЭБов, прогнозируемость по регионам значительно выросла. «Однако главным фактором, снижающим прогнозируемость в энергетике, остается промышленный майнинг. Данная категория потребителей характеризуется высокой мобильностью и низкой институционализацией. Индустрия производства цифровой валюты находится на стадии неконтролируемого роста, поэтому "серая" модель потребления энергии встречается достаточно часто»,— добавляет господин Марышев.

Из насущных вопросов эксперт также отмечает недостаточное внимание регулятора к вопросам развития малой энергетики. В частности, Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики, утвержденная правительством РФ, в конце прошлого года, не учитывает потребность рынка в объектах распределенной генерации. Однако небольшие ТЭЦ мощностью до 20 МВт обладают хорошей экономикой, энергоэффективностью и гибкостью производства.

«Важной проблемой для российской энергетики остается дефицит собственных разработок в области крупной генерации: не удается полноценно заменить промышленное генерирующее оборудование высокой мощности. Безусловно, есть качественные отечественные разработки, однако к серийному выпуску оборудования в достаточном объеме пока перейти не удалось. Наконец, высокий уровень перекрестного субсидирования в электроэнергетике — мыльный пузырь, который значительно повышает тарифную нагрузку на промышленных абонентов. По актуальным данным, объем "перекрестки" сегодня превышает 330 млрд рублей»,— резюмирует господин Марышев.

По мнению господина Черепова, ключевыми для энергетического комплекса являются вопросы финансирования новых проектов и поддержания надежности функционирования объектов. «В 2024 году продолжилась тенденция роста ряда показателей аварийности в энергосистемах России. Продолжается старение основного оборудования электростанций. В то же время прошедший отбор проектов по программе модернизации тепловых электростанций (КОММод), на котором было отобрано менее половины квоты, позволяет предположить, что риски связанные с надежностью энергоснабжения, будут увеличиваться»,— поясняет он.

По словам Михаила Акима, профессора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, важнейшим недооцененным фактором, влияющим на развитие энергетического сектора, является логистика. «Себестоимость транспортировки энергоносителей, таких как уголь или сжиженный природный газ (СПГ), существенно влияет на рентабельность поставок. Инфраструктурные издержки, включая рост железнодорожных тарифов и стоимости фрахта судов, добавляют неопределенности в долгосрочные прогнозы, особенно для низкомаржинальных товаров, таких как уголь и пеллеты. Снижение логистических издержек могло бы повысить рентабельность экспорта угля и СПГ, но это требует инвестиций в инфраструктуру и флот»,— отмечает эксперт.

«Наконец, сегодня заметно растет роль фактора кризиса на рынке труда. Квалифицированного персонала не хватает не только для новых объектов, но и для эксплуатации уже существующих. В этих условиях увеличивается спрос на решения в области цифровых технологий, позволяющие сократить стоимость реализации проектов, повысить эффективность и надежность эксплуатации оборудования без участия человека»,— отмечает господин Черепов.

При этом в комитете по взаимодействию с предприятиями топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты считают, что в условиях дефицита рабочих кадров предприятиям ТЭК необходимо тесно взаимодействовать с колледжами и вузами, проводить работу по популяризации рабочих профессий.

Антонина Егорова