«У строительного рынка хороший потенциал роста»

Сергей Ястребов, генеральный директор компании 360 construction, которая строит промышленные и культурно-спортивные объекты, рассказал корреспонденту Business Guide об особенностях работы в регионах, о самых сложных проектах и о перспективах строительного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Головной офис вашей компании находится в Петербурге. Как получилось, что вы работаете в основном в других регионах?

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: 360 construction начала работу со строительства ряда объектов в Петербурге, Ленинградской области и Карелии. В 2016 году нам предложили возвести несколько спортивных объектов в регионах. Мы приняли участие в программе «Газпром детям» и построили в городе Грайворон Белгородской области ледовую арену. Этот опыт стал успешным, после чего мы построили на Белгородчине еще три физкультурно-оздоровительных комплекса.

BG: Как у вас родилась стратегия работы в регионах?

С. Я.: Она формировалась постепенно, вместе с опытом, и это была стратегия диверсификации. Первоначально мы планировали наращивать компетенции именно в сфере строительства спортивных объектов — ледовых дворцов, бассейнов и т. д. Но в 2018 году ООО «360 КОНСТРАКШН» предложили взять на себя возведение объектов другого типа в Краснодарском крае. Это очень перспективный регион, строителям там есть где работать. Мы спроектировали и построили гостиничный и логистический комплекс, уникальную мидийно-устричную ферму и другие объекты. На сегодняшний день наша компания работает более чем в девяти регионах и в четырех федеральных округах. Это Белгородская, Ярославская, Новгородская, Московская, Ленинградская, Ростовская области, Краснодарский край, республики Крым и Карелия. В каждом регионе нам работать комфортно, так как администрации при всей их строгости и контроле за ведением строительства всегда заинтересованы в том, чтобы крупные знаковые объекты создавались в срок. Особо отмечу конструктивную работу с главами Ростовской и Московской областей, Крыма и Краснодарского края.

BG: Как вы можете охарактеризовать опыт работы в регионах? Чем он отличается от ведения бизнеса в крупных городах?

С. Я.: С точки зрения ответственности и качества строительства — ничем. А вот с позиции внимания региональных властей и уровня конкуренции есть отличия. Федеральные центры и города-миллионники имеют серьезную инвестиционную загрузку и задачи по одновременному строительству большого количества социальных и инфраструктурных объектов. Их много, профильный вице-губернатор и председатель комитета должны координировать всю эту сложную номенклатуру, поэтому значимость каждого отдельного проекта слегка теряется. В то время как в регионах новых крупных строящихся объектов намного меньше, и создание каждого из них — знаковое событие для той или иной области. Поэтому обычно региональные администрации и губернаторы внимательно следят за ходом реализации проектов и помогают строительным компаниям — начиная от вопросов по преодолению бюрократических барьеров и заканчивая содействием в технических присоединениях.

BG: Каковы другие особенности работы в регионах?

С. Я.: Главная особенность — это природно-географическая и климатическая составляющая. Нам каждый раз приходится учитывать специфику местности. Мы умеем работать и высоко в горах, и на побережьях, и на равнинах. Вторая особенность — кадры. Как концентрация, так и квалификация рабочей силы в регионах заметно ниже, чем в Петербурге или Москве. В регионах есть дефицит специалистов, обладающих hi-end-компетенциями для создания сложных объектов. Это обусловлено тем, что в регионах строится не так много уникальных объектов, при работе на которых специалисты могут получить соответствующий опыт.

BG: Как вы решаете кадровый вопрос?

С. Я.: В основном мы используем инструмент релокации. За годы работы у нас сформировался широкий пул надежных подрядчиков и партнерских структур, которые давно и эффективно с нами взаимодействуют. Кроме того, мы активно привлекаем местных специалистов и тем самым даем им возможность получить новый опыт. Нам важно, чтобы в субъектах РФ, где мы ведем деятельность, специалисты в сфере строительства повышали свой профессионализм.

В стратегическом аспекте мы стараемся заниматься подготовкой и даже выращиванием кадров. В прошлом году в рамках Восточного экономического форума мы подписали соглашение о сотрудничестве с Забайкальским краем в области подготовки инженерных кадров для строительного комплекса региона. Соглашение подразумевает, что школьники при поддержке ООО «360 КОНСТРАКШН» и местных властей смогут пройти обучение в строительных вузах Москвы и Петербурга, а после обучения вернутся домой, чтобы применять полученные знания на практике.

BG: Есть ли у вас подобный опыт привлечения в сферу строительства молодежи в других регионах присутствия?

С. Я.: Мы начинаем с Забайкальского края и сейчас хотим отработать все юридические и технические моменты. Надеемся обкатать данный проект здесь, а затем масштабировать его на другие регионы, в которых работаем. Предоставление стипендии создаст возможность для появления в регионах специалистов, которые смогут решать нетривиальные задачи в сфере строительства. Мы понимаем, что быструю отдачу ждать не стоит, ведь обучение длится не один год. Но если не заниматься этим вопросом сейчас, то потом растить специалистов будет намного сложнее. Надеюсь, что позже нашему примеру в части обучения молодых специалистов последуют и коллеги по отрасли.

BG: Получается, вы уже работаете в Забайкальском округе?

С. Я.: Нет, мы только планируем выходить в Дальневосточный федеральный округ. Нам в целом очень интересен этот регион, и мы бы хотели там работать. Дальний Восток развивается колоссальными темпами, там будет строиться много объектов, для чего будут привлекаться отечественные компании, которые умеют решать задачи «со звездочкой». Надеюсь, в течение этого года мы завершим переговоры и сможем начать сотрудничество с Забайкальским краем.

BG: В каких еще регионах вы планируете расширяться?

С. Я.: Как петербургская компания мы бы хотели реализовать сложный знаковый объект в родном городе. Нам интересны нестандартные проекты на Северо-Западе, в первую очередь в Петербурге. При этом мы планируем усиливать экспансию в Крыму, поскольку этот регион нам уже хорошо знаком и понятен. Нам близок подход администрации республики по работе с инвесторами, там много достойных проектов. Также мы рассматриваем новые предложения в Москве и Московской области.

BG: Какие объекты, которые вы строите или уже построили, вам наиболее запомнились? Какие были самыми сложными и интересными?

С. Я.: Самый сложный и интересный — это реконструкция завода шампанских вин «Новый Свет», основанного Львом Голицыным в 1878 году в Крыму. Это уникальный объект в потрясающе красивом месте. Его реконструкция — незаурядная задача, поскольку необходимо увязать современные технологии с историей и сохранить культурное наследие. При этом мы решаем вопрос по оснащению завода современными инженерными сетями, органично вписывая объект в его исторический и природный ландшафт. Завод находится в труднодоступном месте, к которому ведет узкая дорога по серпантину, что усложняет доставку крупногабаритного технологического оборудования к месту назначения. Особенно в разгар курортного сезона. Я верю, что это будет не только один из самых современных заводов игристых вин в мире, но и самый красивый.

BG: Какие еще объекты вам запомнились?

С. Я.: Мы реализуем масштабный проект в Московской области по строительству контейнерного терминала. У нас нескучная и ответственная задача, которую надо решить на площади в 30 га.

BG: Есть ли какие-то системные проблемы, которые возникают при работе строительных компаний вашего сектора?

С. Я.: Есть проблема, которую я бы назвал общероссийской. Это во многом устаревшая нормативная база, которая не вполне отвечает духу времени. В части изменения норм в первую очередь важно пересмотреть подход к ценообразованию в строительстве. Нынешняя методология не учитывает реальную динамику роста цен на материалы, оборудование, технику на фоне санкционного давления и других факторов. Поэтому все расчеты нужно рассматривать в соответствии с сегодняшним днем.

Необходимо обновить и ввести гибкую понятную структуру ценообразования и обоснования цен, а не единый для разных сегментов ежегодный индекс. Эти вопросы первостепенны для строителей, работающих с бюджетными объектами.

BG: В каком состоянии находится строительный сектор, в котором вы работаете? Отражается ли на нем текущий кризис?

С. Я.: Отражается. Рост не такой, как хотелось бы, и местами мы видим сокращение инвестпрограмм. Кроме того, из-за санкций регулярно возникают сложности с отсутствием тех или иных материалов, происходит их удорожание, а также сбои логистических цепочек поставок. Все эти вопросы так или иначе решаются, но влияют на сроки и стоимость реализации проектов. Однако я не люблю называть трудности проблемами — это вызовы, с которыми работаем мы и наша отрасль в целом.

BG: Кто ваши основные конкуренты — компании из регионов или из Петербурга и Москвы?

С. Я.: Это вопрос для отдельного разговора. Конкурентами для нас в основном были западные компании с обширным и разнообразным опытом и строительные холдинги из федеральных центров. В регионах есть достаточное количество компетентных компаний, но обычно они специализируются на более узком сегменте строительства. Наша сильная сторона — это гибкость и широкий диапазон наработанных компетенций.

BG: Каковы перспективы развития вашего рынка?

С. Я.: Несмотря на непростые внешнеэкономические условия и сокращение ряда инвестпрограмм, перспективы для развития, несомненно, есть. В России реализуется активная социальная политика, значит, нужны новые социальные объекты. У нас будет развиваться импортозамещение, что даст толчок для развития промышленного строительства и реконструкции. Развивается инфраструктура. И это все работа для строителей, а значит, и для их партнеров и смежников. Президент РФ назвал строительство локомотивом экономики, и этот локомотив стоит под парами. Уверен, что в ближайшее время вся отрасль будет активно расти.

Екатерина Дынникова