Фундамент для развития

Важное условие стабильного развития того или иного региона — диверсификация его экономики, говорят эксперты. Однако сейчас задача развивать как можно больше отраслей в том или ином субъекте РФ уже не в приоритете. Важнее создавать высокотехнологичные, наукоемкие предприятия и отрасли. В первую очередь необходимо повышать качество и доступность социальных услуг для жителей, что и будет основой для дальнейшего роста территорий, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможность диверсификации экономики в том или ином субъекте РФ ограничивается численностью его населения: в небольших регионах невозможно построить много крупных производств, потому что там не хватит рабочих рук для таких предприятий

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Возможность диверсификации экономики в том или ином субъекте РФ ограничивается численностью его населения: в небольших регионах невозможно построить много крупных производств, потому что там не хватит рабочих рук для таких предприятий

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Развитие промышленности регионов характеризуют такие параметры, как индекс промышленного производства, объем новых, активных и введенных в эксплуатацию инвестпроектов, говорят эксперты.

По данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты» и аналитического агентства ПКР, за 2024 год наибольшие показатели ИПП были зафиксированы в Курганской области и Кабардино-Балкарской Республике (свыше 120%), Севастополе, Москве, Ульяновской области (свыше 115%). ИПП ниже 100% за 2024 год был отмечен в 21 регионе, среди них такие крупные и промышленно развитые, как Красноярский и Краснодарский края, Челябинская и Оренбургская области.

По объему введенных в эксплуатацию проектов в 2024 году лидируют Забайкальский край (253,1 млрд рублей), Москва и Московская область (в совокупности почти 500 млрд рублей инвестиций), Самарская и Волгоградская области (152 и 142 млрд рублей соответственно).

Лидерство Забайкальского края по объему введенных в эксплуатацию объектов во многом связано с завершением основной части проекта освоения Удоканского месторождения меди и ввода в эксплуатацию горно-металлургического комбината ООО «Удоканская медь» холдинга «Металлоинвест». В то же время остальные из указанных регионов — традиционные лидеры инвестактивности, обладающие широко диверсифицированной промышленностью, отметили в агентстве ПКР.

По данным за январь — март 2025 года, лидеры по ИПП в России — Чукотский автономный округ и Курганская область (свыше 120%). Более чем на 110% ИПП вырос в Хабаровском крае, Калужской и Магаданской областях, в Удмуртии.

Динамика ИПП по субъектам РФ зачастую показывает высокие показатели прироста на фоне относительно низкой базы предыдущих периодов, отмечают в агентстве ПКР.

При анализе динамики развития регионов наиболее информативны стабильные данные по ИПП таких субъектов РФ, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области, республики Татарстан и Башкортостан, Ульяновская и Ленинградская области (высокими считаются цифры в пределах 105–110%). Указанные субъекты традиционно лидируют по инвестактивности, объему инвестиций в новые проекты и числу новых проектов в промышленности, сказали в ПКР.

Советское наследие

По словам члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрия Тортева, наиболее высокие показатели в части развития промышленности и инвестиций в 2024–2025 годах демонстрируют регионы, где промышленность с сопутствующей инфраструктурой сформировалась еще в советский период. Помимо Москвы и Петербурга, это также Новосибирская, Свердловская, Тульская, Челябинская области, Татарстан. «Львиная доля субсидий, выделяемых государством, уходила на крупные проекты в судо- и авиастроении, в том числе в указанных субъектах. Запущенные в других регионах в 2022 году площадки в виде ТОР или особых экономических зон еще не дали заметного эффекта, а кое-где они и не могли дать результата изначально»,— говорит господин Тортев.

От чего зависит специализация

Аналитики поясняют, что специализация (и в конечном счете показатели развития) регионов зависит от нескольких факторов. В первую очередь возможность диверсификации экономики в том или ином субъекте РФ ограничивается численностью его населения. Так, в небольших регионах невозможно построить много крупных производств, потому что там не хватит рабочих рук для таких предприятий, поясняет Ольга Кузнецова, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по научной работе ИПН РАН.

Другой важный и очевидный фактор — природно-климатические условия и наличие ресурсов. Например, металлургия привязана к добыче полезных ископаемых. Правда, некоторые особенности размещения предприятий сложились исторически. Например, специализация некоторых регионов связана с тем, что в годы Великой Отечественной войны советские власти выносили производства на Урал, указывает госпожа Кузнецова.

В ряде случаев диверсификация экономики отдельных субъектов в какой-то степени сдерживается значимостью отраслей специализации таких регионов в масштабе всей страны. Так, в Краснодарском крае, Ростовской области развивается сельское хозяйство (хотя эти регионы достаточно хорошо диверсифицированы). Специализация на туризме тоже может иметь общенациональное значение, замечает эксперт.

Креативность властей

Еще один фактор, который влияет на развитие того или иного региона,— это желание и возможность властей развивать новые направления, например, туристическо-рекреационное, говорит профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического института Елена Ткаченко.

«Эту сферу можно успешно создать с нуля. Например, по такому пути пошли власти города Мышкина в Ярославской области. У них не было ничего, кроме названия. Но власти придумали гениальную легенду бренда, они раскрутили его на пустом месте. И сейчас в Мышкин активно ездят туристы»,— напоминает она. По такому же пути пошли власти Тобольска. Оказалось, что у города прекрасный туристический потенциал и его можно использовать и развивать, отмечает госпожа Ткаченко.

На фоне санкций некоторые конкурентные преимущества ряда регионов теряются. Так, Петербург перестал быть крупным логистическим центром — и некоторые инвесторы выбирают для размещения новых проектов ЦФО, а не СЗФО. «Мы видим, что внешние факторы влияют на изменение состава и качества конкурентных преимуществ и, следовательно, на изменение структуры привлекаемых инвестиций»,— указывает Елена Ткаченко.

Устойчивость важнее

Комплексное развитие экономики дает тому или иному региону устойчивость, единодушны аналитики. «Во время того или иного экономического кризиса спад не затрагивает все отрасли одинаково. Как мы помним, во время эпидемии ковида пострадали организации из сферы услуг, но при этом развивались IT, фармацевтика»,— комментирует госпожа Кузнецова. При этом во время кризисов заметно могут пострадать специализированные субъекты. Например, в 2009 году сильно просели металлургические регионы. Сейчас снижение показателей отмечается в нефтегазовых регионах, но оно не критическое, отмечает она.

Однако этим субъектам уже нужно задуматься о развитии новых направлений, считает госпожа Ткаченко. Необходимо планировать и просчитывать, где размещать заводы по глубокой переработке нефти для того, чтобы поддержать спрос на российскую продукцию на мировых рынках.

Смещение акцентов

Вместе с тем, по словам Ольги Кузнецовой, задача именно диверсифицировать экономику регионов, чтобы они развивались устойчиво, сейчас не является приоритетной. «Я бы сказала, что скорее важно и нужно развивать в регионах сложные, высокотехнологичные, наукоемкие предприятия и отрасли. И именно такая цель и политика будет приводить к диверсификации экономики, ее усложнению, повышению роли высокооплачиваемых, высокопроизводительных производств»,— комментирует эксперт.

«По-другому развиваться уже нет смысла. Это только в 2000-е годы была актуальной задача просто создать рабочие места. Сейчас вопрос стоит по-другому. Власти думают о качестве создаваемых рабочих мест и о том, какие отрасли приоритетны для вложений»,— заключает она.

«Регионы нужно стимулировать развивать свой экономический потенциал точечно, исходя из их приоритетов и возможностей, при этом во всех неприоритетных отраслях обеспечивать высокий уровень доступности заемного финансирования, инженерной инфраструктуры»,— комментируют эксперты ПКР.

В основе — уровень жизни

О других аспектах выравнивания и диверсификации субъектов РФ говорит Елена Ткаченко. «Вообще, проблеме выравнивания регионов и попыткам решения этого вопроса уже много лет. Но дело в том, что это выравнивание в принципе невозможно, потому что все субъекты находятся в разных условиях,— поясняет она.— Дело не в темпах экономического роста и не в объемах инвестиций, а в качестве жизни, именно это — ключевой момент. Все строится вокруг уровня жизни населения».

При оценке развития того или иного региона важно учитывать объемы вложения в региональную инфраструктуру, говорит она. Фактически сначала регион вкладывается в создание привлекательной жилой среды, социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальное обеспечение). Таким образом власти создают предпосылки для прихода и закрепления на своей территории высококвалифицированных кадров, без которых невозможно качественное экономическое развитие. Далее в субъект приходят промышленные, инновационные инвестиции, поясняет госпожа Ткаченко.

Госрегулирование

Вместе с тем некоторые эксперты уверены, что возможно и даже необходимо выравнивание регионов в части обеспечения их инфраструктурой со стороны государства. «Отличной иллюстрацией экономического состояния регионов является Сибирский федеральный округ. Мы все знаем о мощных промышленных центрах в Новосибирской области и Красноярском крае, Иркутская область делает свой вклад в развитие авиации»,— комментирует Дмитрий Тортев. В то же время круглогодичного дорожного сообщения нет в 60% населенных пунктов СФО; для 4 млн жителей Сибири единственная возможность добраться до большой земли — малая авиация. То есть, если говорить про весь СФО, то, конечно, нужен исключительно комплексный подход в части его развития с учетом интереса всех регионов, входящих в округ, добавляет эксперт.

Екатерина Дынникова