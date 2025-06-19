Директор аналитического департамента компании «Цифра брокер» Ованес Оганисян рассказал в интервью Business Guide о нынешних драйверах экономики, а также о том, стала ли высокая ключевая ставка эффективной для сдерживания инфляции, почему ее темпы не снизились в сегменте товаров народного потребления и в какие активы стоит вкладывать в ближайшее время.

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BUSINESS GUIDE: Как вы можете оценить нынешнее состояние российской экономики? Каковы в ней положительные тенденции?

ОВАНЕС ОГАНИСЯН: Радует, что у экономики есть определенный запас прочности. По итогам четвертого квартала прошлого года темпы роста составили около 4% при ключевой ставке в 19–21% (ее повысили в начале квартала). Возможно, положительная динамика связана с некоей инерцией, присущей экономике: скорость, которая была набрана некоторое время назад, не может сразу сойти на нет даже при высоком «ключе». Кроме того, есть и очевидные драйверы развития: цифровизация промышленности, которая позволяет увеличить маржинальность и производительность труда, IT-сектор, электронная коммерция.

BG: Есть ли другие драйверы рынка?

О. О.: Несомненно. Как мы помним, из России ушли многие западные компании-посредники: банки, другие глобальные игроки, крупные международные торговцы сырьевыми товарами, которые работали в сфере экспорта. Затем в данный сектор пришли российские компании-посредники, которые теперь успешно работают с нашим экспортом и получают неплохую прибыль. Полагаю, что именно активная работа российских посредников в экспортной сфере повлекла за собой рост корпоративного кредитования: за последние три года он удвоился, в том числе, вероятно, благодаря деятельности компаний-посредников.

BG: Каковы негативные тренды на рынке?

О. О.: Несмотря на то, что хорошие результаты показывают компании, сопровождающие экспортные операции, в целом мы видим снижение объемов экспорта и уменьшение его вклада в рост экономики. Кроме того, многие сектора фиксируют заметное падение, связанное с высокими ставками по кредитам. Особенно страдают строительный сектор, промышленность, сельское хозяйство — отрасли, связанные с активным использованием заемных средств.

Негативная динамика также ожидается в секторах, производящих товары народного потребления, поскольку себестоимость продукции заметно выросла, а кредиты стали более дорогими. Поэтому объемы производства в этих сегментах будут снижаться.

К сожалению, любое замедление в секторах, производящих товары народного потребления, будет негативно влиять на объем доступной населению продукции и приведет к дальнейшему ее удорожанию. В перспективе возможно наращивание импорта товаров, но сделать это быстро не получится. Поэтому можно прогнозировать, что цены на эту продукцию будут расти на фоне высокой ключевой ставки.

BG: Есть какие-то отрасли, где ситуация остается более стабильной?

О. О.: Думаю, нефтяных и металлургических компаний падение коснется в меньшей мере. Но у них другая проблема: из года в год предприятия этих отраслей работают на стабильном уровне, заметного развития у них нет.

BG: Вы уже упомянули последствия высокой ключевой ставки для некоторых отраслей экономики. Чем в свое время ЦБ объяснял повышение «ключа»?

О. О.: Банк России решил управлять ставкой для создания механизма таргетирования инфляции. Например, разговоры о том, что инфляцию нужно таргетировать, начались еще в 2008 году. Во время того кризиса экономика России обвалилась на 10%, что было намного больше показателей других развивающихся стран: Китай, Индия показывали снижение всего на 3–4%.

Тогда экономисты указали, что резкий обвал экономики произошел на фоне избытка товаров. Отмечалось, что на фоне высокой инфляции предприятия продолжали наращивать запасы своей продукции, и когда произошел кризис, в различных отраслях было достаточно запасов продукции, поэтому новые заказы на их производство не поступали либо их было мало. В результате были временно парализованы такие отрасли, как металлургия, производство стройматериалов. Соответственно, ЦБ говорил о том, что таргетирование инфляции приведет к более сбалансированной динамике развития, и что таргетирование — это один из способов защиты экономики в кризис. Но мы видим, что данный аргумент разваливается, поскольку сейчас в РФ на фоне высокой ключевой ставки мы также видим затоваривание экономики. Фактически повышать ключевую ставку до нынешнего уровня ЦБ нужно было даже раньше, чем он к этому пришел.

BG: Стало ли все-таки повышение ключевой ставки эффективным инструментом для замедления инфляции?

О. О.: В целом высокая ставка притормозила инфляцию, причем заметно. Как это происходит? За последние три года объемы денежной массы в России стремительно увеличивались на фоне роста объемов кредитования, именно это давало прирост денежной массы. При этом объем товара не изменился, из-за чего возник дисбаланс и произошел рост цен. На фоне увеличения процентной ставки мы увидели сокращение выдачи кредитов и увеличение денег на депозитах, что в итоге слегка снизило дисбаланс. То есть инфляция действительно замедляется (правда, не во всех сегментах), и в целом повышение ставки имеет некоторый положительный эффект.

BG: Какие еще последствия мы получили в результате высокой ставки?

О. О.: Мы получили очень интересный курс рубля. Это прямой результат роста ставки, поскольку экспортеры и дружественные нам инвесторы стали покупать рубли, продавать юани или другую валюту и работать на нашем рынке: покупать ОФЗ (облигации федерального займа), класть деньги на депозиты и так далее. Такая ситуация, конечно же, не нравится местным производителям, которые проигрывают импорту при таком курсе. Ведь сейчас выгоднее привезти товар (начиная от простого и заканчивая сложным) из-за границы, чем произвести его здесь.

BG: На заседании 6 июня Банк России снизил ставку на 1 п. п. Каков ваш прогноз, что будет дальше с ключевой ставкой?

О. О.: Мы ожидали снижения ставки на заседании в июне, правда, более существенного, до 19%, теперь ожидаем еще одного шага ЦБ в июле. С одной стороны, инфляция снижается, замедляется рост кредитования и экономики — и это повод уменьшить ставку. Нынешняя ситуация интересна тем, что раньше в России во время кризисов 2008 и 2014 годов никогда не было такой высокой ставки в начале кризиса. Теперь у ЦБ есть механизм регулировать темпы экономического роста и снижать ставку для его восстановления, что может позволить избежать падения роста экономики в отрицательную зону.

BG: В какие активы сейчас стоит инвестировать?

О. О.: В целом мы советуем клиентам создавать диверсифицированный портфель, чтобы снизить риски и максимально заработать. Предполагается, что если клиент планирует инвестировать значительные средства, то более 50% стоит вкладывать в долговые инструменты. В этом сегменте можно найти качественных эмитентов или купить длинные ОФЗ, которые принесут инвестору гарантированную прибыль. Когда снизится ставка, то ОФЗ подорожают, владелец получит переоценку тела и будет получать выплаты по купонам. Так работает модифицированная дюрация.

BG: Что еще должно быть в портфеле эффективного инвестора?

О. О.: Мы рекомендуем также иметь в портфеле валютные облигации (юаневые или замещающие), они могут составлять 10–20% от общего объема активов. Еще 10–20% портфеля могут занимать акции. Больше акций приобретать не стоит, потому что сейчас они не слишком популярны, их мало кто покупает. Раньше основными приобретателями акций были иностранные инвесторы, которые ушли с рынка. Сейчас акции покупают физлица, у которых нет ресурсов для значительных покупок.

Правда, при снижении ставки часть денег с депозитов придет на фондовый рынок и цены будут временно расти. Кроме того, на рынке все-таки есть эмитенты, которые, несмотря на проблемы со ставкой, продолжают радовать инвесторов и платят хорошие дивиденды либо показывают операционные показатели, которые привлекают инвесторов к покупке их бумаг. И в перспективе акции таких компаний вырастут.

BG: Актуальна ли будет такая диверсификация в ближайшее время?

О. О.: Да, в любом случае ее нужно сохранять и иметь в портфеле облигации, акции, валюту и так далее. Такая стратегия позволяет зарабатывать на любом рынке и балансировать портфель: тут приобрести побольше акций, а тут поменьше валюты — и зарабатывать при любых изменениях. Скорее всего, при дальнейшем снижении ставки можно будет увеличить объем акций, потому что дивидендная доходность будет сравнима с облигационной доходностью и с депозитами.

Екатерина Дынникова