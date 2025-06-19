Повысить чек для гостя

По итогам 2024 года туристический поток в Северную столицу составил 11,6 млн человек, что на 1,2 млн больше, чем в доковидном 2019-м, и всего на 100 тыс. меньше планового показателя 2030 года. При этом Петербургу есть куда стремиться в части роста среднего чека у гостей города, а соответственно, и вклада туризма в валовой региональный продукт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным администрации Санкт-Петербурга, объем доходов от туризма в 2022 году составил около 360 млрд рублей, в 2023-м — 482 млрд, в 2024-м — 730,5 млрд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По данным администрации Санкт-Петербурга, объем доходов от туризма в 2022 году составил около 360 млрд рублей, в 2023-м — 482 млрд, в 2024-м — 730,5 млрд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам экспертов, Санкт-Петербург во все времена пользовался популярностью среди российских и иностранных туристов, однако за последние годы, в связи с развитием внутреннего туризма, востребованность города увеличилась еще больше. Так, по словам Дмитрия Панова, председателя Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», в течение ближайших пяти лет прогнозный турпоток может возрасти до 18 млн человек в год.

По словам Александра Мусихина, председателя комитета по предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, в первом квартале текущего года внутренний туризм показал рост на 5% к аналогичному периоду 2024 года. «Основной драйвер — скидки на проживание, свойственные этому времени года. Кроме того, туристов в Северную столицу привлекал насыщенный событийный календарь, включающий культурные и деловые мероприятия»,— поясняет эксперт. При этом международный туризм прибавил 25% к предыдущему году, преимущественно за счет туристов из стран Ближнего Востока. Важную роль в росте спроса сыграли увеличение числа стран с прямым авиасообщением с Россией и удобная в оформлении электронная виза.

В целом среди ключевых аспектов развития туристического потенциала города господин Мусихин выделяет культурно-историческое наследие, к которому относятся исторический центр, дворцово-парковые ансамбли, архитектурные шедевры, а также более 200 музеев, включая крупнейший в России — Эрмитаж, 100 театров и театральных коллективов. Кроме того, город тесно связан с творчеством Александра Пушкина, Федора Достоевского и Анны Ахматовой, что также позволяет создавать востребованные туристические маршруты.

Еще одним аспектом является инфраструктура с возможностью размещения гостей в более чем 1000 гостиниц и апартаментов — от хостелов до люксовых отелей. Свою роль играет транспортная система, включающая сеть метро, железнодорожное сообщение (в том числе «Сапсан» до Москвы), международный аэропорт Пулково, а также более 50 транспортных компаний, осуществляющих коммерческую перевозку туристов.

В Петербурге развиты туристические сервисы: здесь работает более 300 принимающих компаний, есть возможность оказания экскурсионного обслуживания на всех основных языках мира, цифровые гиды. В туристическом календаре более 400 событий, многие из которых имеют мировую известность: «Алые паруса», «Звезды белых ночей», зимние фестивали на Дворцовой площади. Деловые мероприятия, такие как ПМЭФ, культурные конгрессы, многочисленные конференции, привлекают деловых туристов. Наконец, период белых ночей обеспечивает ежегодный летний наплыв туристов в мае и июне, когда город становится площадкой для концертов и ночных экскурсий.

При этом к основным проблемам развития туристического потенциала города, по словам господина Мусихина, относятся сезонность и ощутимая конкуренция с Москвой, Казанью и Сочи, которые перехватывают часть потока за счет агрессивного маркетинга. Есть и инфраструктурные ограничения: дефицит парковок в Санкт-Петербурге, перегруженность объектов размещения, центральных улиц и метро в пик сезона. И, наконец, нехватка кадров в туризме, прежде всего гидов со знанием восточных языков (китайского и арабского).

Доля в экономике

По данным администрации Санкт-Петербурга, объем доходов от туризма в 2022 году составил около 360 млрд рублей, в 2023-м — 482 млрд, в 2024-м — 730,5 млрд. «Этот вклад в городскую экономику особенно ценен в связи с высоким мультипликативным эффектом отрасли, так как каждый привлеченный в сферу туризма рубль приносит семь рублей в смежные отрасли: общественное питание, транспорт, сувенирную торговлю, сферу услуг, индустрию развлечений и целый спектр других направлений»,— отмечает господин Панов.

При этом, по словам Кирилла Рожкова, профессора департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, потенциально сумма может еще увеличиться в ближайшие годы до 1 трлн рублей в текущих ценах, но физический объем туристических услуг, если и будет расти, то гораздо более скромными темпами.

По словам господина Мусихина, доля туризма в структуре ВРП Петербурга на сегодняшний день составляет около 2,5%. В сравнении с другими городами европейского континента, например, Лондоном (7%), Парижем (7%), Римом (12%), Барселоной (13%), она существенно меньше. Увеличить ее можно прежде всего за счет привлечения иностранных туристов, доля которых, по последним данным, составляет менее 10% (до пандемии была более 50%). На этом сегменте есть куда расти, при этом средний чек туриста дальнего зарубежья (122 тыс. рублей) более чем в два раза больше, чем у отечественного путешественника (56 тыс. рублей).

«Действительно, российские туристы сегодня тратят в Санкт-Петербурге чуть более 50 тыс. рублей, а туристы из стран СНГ — около 77 тыс., и это немного. Структура расходов следующая: питание — 20%, перелет — 20%, проживание — 20%, музеи и достопримечательности — 8%, другие покупки и сувениры — 13%. Учитывая, что главным мотивом посещения Северной столицы до сих пор остается культурно-познавательный туризм, то проектирование повышающих средний чек сценариев — от музейного шопинга до ресторанов при галереях — это точка роста»,— считает Наталия Белякова, директор департамента экспедиций и туризма РГО, руководитель лаборатории коммуникаций в креативных индустриях НИУ ВШЭ.

Также, по мнению эксперта, развитие туризма ограничивает то, что Петербург не является авиахабом — супераэропортом, обеспечивающим масштабную международную логистику, как, к примеру, сосед Хельсинки. «Конечно, сейчас мы добираем за счет внутреннего туризма. В город приезжают Москва, Великий Новгород, Мурманск. То есть Петербург становится внутренним туристическим хабом со всеми положительными и отрицательными моментами. С одной стороны, число прибытий растет, с другой — люди проводят в городе меньше времени. Компенсировать последнее может возвратность туриста, и именно со стимулированием повторных визитов Петербургу стоит продолжать работать, развивая событийный, гастрономический и другие тематические, ситуативные, а то и спонтанные виды туризма. Плотная культурная среда гарантирует поводы для многократных визитов»,— поясняет госпожа Белякова.

Конечно, повлиять на ситуацию может и рост числа иностранных туристов. По словам господина Мусихина, увеличить международную привлекательность города можно многими способами. Например, за счет визовых послаблений: хорошо себя зарекомендовавшие электронные визы можно сделать многократными, для стимулирования повторных посещений. «Также стоит сосредоточить усилия по привлечению туристов на наиболее перспективных рынках: в Китае, Индии, странах СНГ и Ближнего Востока, повышать узнаваемость в мире как культурной столицы России»,— указывает Александр Мусихин. А практику безвизовых групповых обменов (КНР и Иран) можно было бы расширить и на другие дружественные страны.

Во главе угла

Эксперты считают, что Санкт-Петербург эффективно использует свой потенциал, но сохраняет возможности для роста за счет диверсификации туристических продуктов, улучшения инфраструктуры и расширения международного сотрудничества. Сегодня город остается вторым по посещаемости у иностранцев в России после Москвы и входит в топ-20 европейских туристических направлений, по данным European Best Destinations.

При этом сложно сказать, сможет ли туризм стать ключевой отраслью Санкт-Петербурга и нужно ли это городу, так как здесь есть множество других значимых и не менее важных отраслей. Но довести долю туризма в экономике города до уровня европейских туристически развитых городов вполне реалистично. «Для этого необходимо развивать нишевые направления: гастрономический, промышленный туризм, медицинский и другие виды; уделять внимание цифровизации, внедряя AI-гиды и VR-туры по музеям и популярным маршрутам для привлечения туристов. Нужно решать инфраструктурные вопросы, которые не под силу малому и среднему предпринимательству (строительство гостиниц, улучшение транспортной доступности, организация парковок). Также необходимо бороться с теневым бизнесом в туризме путем создания туристической полиции с расширенными полномочиями»,— рассуждает господин Мусихин.

Господин Панов уверен, что доля туризма в городском ВРП может достичь 5–7%, однако для этого необходима реализация ряда значимых мероприятий. Во-первых, строительство масштабных транспортных мегапроектов, наиболее значимыми из которых для туризма являются высокоскоростная магистраль Санкт-Петербург — Москва, а также вторая очередь аэропорта Пулково.

Во-вторых, строительство новых гостиничных объектов с включением Санкт-Петербурга в контур программы Минэкономразвития РФ по льготному кредитованию строительства туристической инфраструктуры. К этому же направлению относятся проекты курортного кластера «Санкт-Петербург Марина» и «Остров фортов» в Кронштадте. «Нужна и диверсификация туристических направлений, в том числе добавление новых спектров событийного, делового, оздоровительного, гастрономического, историко-патриотического туризма, что позволит обеспечить более равномерные туристические потоки как в периоды высокого сезона, так и в межсезонные месяцы»,— заключает эксперт.

Антонина Егорова