Петербург становится конгрессно-выставочной столицей

В 2025 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в девятый раз пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». О том, как готовилась к одному из ключевых событий года площадка КВЦ и почему многие крупные московские мероприятия рассматривают переезд в Петербург, корреспонденту Business Guide рассказал генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», президент Российского союза выставок и ярмарок, председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по выставочной и конгрессной деятельности Сергей Воронков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: ПМЭФ уже в девятый раз проходит в «Экспофоруме». Какое значение приобрело событие для площадки и города в целом?

СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ: Петербургский международный экономический форум — одно из главных событий в ежегодном календаре конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» наряду с Петербургским международным газовым форумом. Экономический форум собирает свыше 20 тыс. участников и гостей более чем из 120 стран. Его работу освещают 4 тыс. журналистов. ПМЭФ занимает все пространство комплекса.

Для Санкт-Петербурга ПМЭФ — один из важнейших драйверов экономического развития. В 2024 году город заключил на форуме контракты на сумму свыше триллиона рублей. Мероприятие обеспечивает занятость десятков тысяч человек и создает доходы сотен организаций: застройщиков, кейтеринговых служб, логистических компаний, отелей, аэропорта, вокзалов, ресторанов, кафе, такси, волонтеров. Для подготовки ПМЭФ на площадке «Экспофорума» работает свыше 15 тыс. специалистов из более чем 100 сфер бизнеса.

BG: Как «Экспофорум» готовился к мероприятию?

С. В.: На регулярное дооборудование, а также работы по благоустройству территории и текущему ремонту комплекса к ПМЭФ «Экспофорум» ежегодно тратит свыше 100 млн рублей. Сотрудники компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» входят в техническую дирекцию форума. В дни ПМЭФ комплекс переводится на усиленный режим эксплуатации.

В мероприятии традиционно участвуют первые лица РФ и других государств, главы ведущих международных компаний. Поэтому вопрос безопасности — ключевой для «Экспофорума». Ежегодно конгрессно-выставочный центр проходит переоснащение и оборудуется самыми современными технологиями в сфере безопасности. Это и дополнительные камеры наблюдения, подключенные к системе «Безопасный город», и новые металлодетекторы, и рентгеноскопы, и многое другое.

Организатору форума, фонду «Росконгресс», и участникам ПМЭФ «ЭкспоФорум-Интернэшнл» и наши дочерние компании оказывают ряд услуг. «ЭФ-Дизайн» — один из ведущих застройщиков стендов на форуме. «Панбалт-Сервис» обеспечивает таможенно-логистическое сопровождение грузов, «Карамель Кейтеринг» — питание на стендах и в ресторанах. В аренду сдается оборудование, выполняется уборка территории. В прошлом году впервые оказана услуга по подъему, монтажу и спуску подвесных конструкций.

BG: Вы говорили, что один из трендов конгрессно-выставочной индустрии сейчас — переезд крупных московских выставок в Петербург. С чем это связано?

С. В.: Летом в Москве закрывается «Экспоцентр», на реконструкции находится ВДНХ. В столице сейчас ощущается дефицит выставочных площадей. Поэтому многие крупные проекты смотрят в сторону «Экспофорума», потому что это один из самых современных и высокотехнологичных комплексов мира. Площадка может принять до 30 тыс. гостей одновременно. Выставочные площади превышают 50 тыс. кв. м. Павильоны построены по принципу бесколонного пространства, что позволяет размещать любые экспонаты и воплощать самые смелые идеи при строительстве стендов.

В России 80% всей экономической деятельности сейчас сосредоточено в Москве. Такой главенствующей роли у столицы нет больше ни в одной другой стране с развитой экономикой. Там крупнейшие конгрессно-выставочные мероприятия распределены по регионам. Так в Китае, например, лидирует нестоличный Шэньчжэнь, в США — Чикаго, Лас-Вегас, Орландо и Атланта, в Индии — Мумбаи, в Германии — Франкфурт, в Италии — Милан, в ОАЭ — Дубай, в ЮАР — Йоханнесбург. Динамичное развитие регионов, в том числе, через управление с помощью событий — основа экономического и социального благополучия страны. Поэтому в России нужно создавать как минимум пять-шесть независимых экономических центров с конгрессно-выставочной инфраструктурой мирового уровня и крупными мероприятиями федерального и международного масштаба. Петербург как вторая столица и один из крупнейших городов мира — лучший кандидат. По количеству конгрессов город на Неве уже несколько лет опережает Москву, а сейчас становится конгрессно-выставочной столицей.

BG: Больше крупных событий — это новые логистические вызовы. Не возникнет ли проблем с транспортной доступностью Петербурга?

С. В.: Да, Москва — транспортный хаб, куда можно без пересадок добраться из любого региона России и многих зарубежных стран. Но и Петербург в этом плане в последние годы серьезно шагнул вперед. Аэропорт Пулково сейчас принимает прямые рейсы из 67 российских городов и 38 зарубежных (17 стран). Со строительством второй очереди к 2030 году возможности воздушной гавани расширятся. Ее необходимость доказала и недавняя ситуация с перенаправлением десятков рейсов из Москвы в петербургский аэропорт ввиду закрытия неба над столицей из-за атак БПЛА.

Но даже если в Петербург лететь придется через Москву, это займет совсем немного времени благодаря программе «Аэрофлот шаттл». Из Шереметьево в Пулково рейсы отправляются каждые 15 минут. По железной дороге в обе стороны ежедневно курсируют по 11 «Сапсанов». Со строительством высокоскоростной магистрали к 2028 году путь и вовсе будет занимать меньше времени, чем дорога из южных районов Москвы до «Тимирязев центра» или «Крокус Экспо» в Красногорске. Наконец, на автомобиле от Москвы до Петербурга можно доехать по трассе M11 всего за пять-шесть часов.

BG: Какие проекты уже пришли в «Экспофорум» из Москвы?

С. В.: На 2025–2026 годы запланировано десять событий. Безусловно, ключевое из них — Международная промышленная выставка «Металл-Экспо», которая займет все свободные площади и соберет свыше 30 тыс. участников. В апреле с успехом прошел Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». В «Экспофоруме» он показал те же цифры, что и в Москве по площади экспозиции, количеству участников и посетителей (10 тыс. со всех регионов РФ). А число спикеров конгрессной программы (свыше 350) и вовсе стало рекордным.

В 2026 году в «Экспофорум» из Москвы придут Международный жилищный конгресс и выставка VodExpo. Организатор одной из крупнейших в стране сельскохозяйственных выставок «Агрос» решил заходить на петербургский рынок через новое мероприятие. В октябре этого года совместно с собственным проектом компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», Международной сельскохозяйственной выставкой «Агрорусь», пройдет выставка инноваций «iAgri».

В b2c-сегменте выделяется выставка ретроавтомобилей «Олдтаймер-Галерея». В «Экспофорум» из Москвы она переехала еще пять лет назад, а в 2025 году побила рекорд посещаемости за всю историю, собрав более 15 тыс. человек. Рекордом переезд из Москвы в «Экспофорум» обернулся и для Всероссийского чемпионата по танцевальному спорту Russian Open DanceSport Championships. В октябре 2024 года юбилейный турнир собрал 35 тыс. зрителей и 9 тыс. участников из 16 стран.

BG: Какие события изначально выбрали Петербург, а не Москву?

С. В.: Это крупнейшие в своей отрасли мероприятия: ПМЭФ, Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ), Петербургский международный газовый форум, Международная судостроительная выставка «Нева», Международный форум-выставка «Российский промышленник», Международный рыбопромышленный форум и выставка Seafood Expo Russia, выставка PulpFor — центральное событие целлюлозно-бумажной промышленности. Все эти проекты собирают от 15 до 30 тыс. гостей из всех регионов России и десятка зарубежных стран и ежегодно растут на 20% и более по количеству участников, посетителей, встреч и переговоров.

В прошлом году к ним добавилась Международная выставка-форум спецтехники, коммерческого транспорта и оборудования Eurasian Construction Technology. Результат — 300 участников и 15 тыс. посетителей из 10 стран и 25 регионов.

Еще больше проектов «Экспофорум» сможет принять со строительством второй очереди комплекса. Петербург получит новые уникальные компетенции, возможности для развития всей индустрии гостеприимства, станет ключевым центром притяжения деловой активности. Все это будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности города.

Александра Тен