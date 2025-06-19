Электроэнергетика — одна из наиболее прогнозируемых отраслей

В ближайшие пять лет «Россети Ленэнерго» прогнозируют рост электропотребления более чем на 6%, до 1,2 млрд кВт•ч в год. Как влияет на рынок электроэнергетики статус системообразующей территориальной сетевой организации, что это значит для компании с точки зрения бизнеса, взаимодействия с властью и клиентами, Business Guide обсудил с генеральным директором ПАО «Россети Ленэнерго» Игорем Кузьминым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: По закону о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) в уже жестко зарегулированной сфере сетевые компании получают дополнительные обязанности. Удается ли находить баланс между интересами компании и государственными задачами?

ИГОРЬ КУЗЬМИН: «Россети Ленэнерго» — это часть большого холдинга «Россети». Контролирующим акционером нашей материнской компании является государство. Поэтому никакого столкновения интересов быть не может. Всегда важен конструктивный диалог с властью, потому что мы делаем одно дело: создаем комфортные условия для населения, бизнеса, обеспечиваем инвестиционную привлекательность и развитие регионов. Наличие свободной электрической мощности и надежной сети — это задел для формирования новых кластеров: жилых, общественных, промышленных. Создание доступной электросетевой инфраструктуры должно опережать реализацию инфраструктурных проектов. Над этим мы активно работаем в связке с правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Системообразующая территориальная сетевая организация — это единый центр ответственности в регионе. Решениями губернаторов Петербурга и Ленобласти «Россети Ленэнерго» были выбраны в качестве СТСО. Подавляющий объем рынка электроэнергетики и передачи электроэнергии в данных субъектах находится в зоне нашей ответственности. При этом наблюдается тенденция роста потребления электроэнергии: по итогам 2024 года в среднем почти на 4% по всем группам потребителей. Для распределительного комплекса это влечет за собой дополнительную нагрузку на энергообъекты, требует увеличения пропускной способности электрических сетей для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения. Поэтому этот статус — оценка наших возможностей и потенциала. Компания вкладывает значительные объемы финансирования как в эксплуатацию существующей инфраструктуры, так и в ее модернизацию. Например, наша инвестиционная программа в этом году рассчитана более чем на 58 млрд рублей в двух регионах, а на ремонты и технологическое обслуживание компания направляет 5,7 млрд рублей. У нас есть все необходимые ресурсы: специалисты высокого класса, техника, материальная база, колоссальный инженерный опыт.

BG: Данный статус только увеличивает зоны вашей ответственности и социальную нагрузку или все же дает некие экономические выгоды?

И. К.: Непосредственной экономической выгоды нет, но для нас важен каждый потребитель. Электроэнергия — это базовая необходимость. Упомянутый закон урегулирует в первую очередь вопрос ответственности. Например, раньше у нас не всегда была возможность оказать содействие в восстановлении электроснабжения за пределами наших сетей — находящихся на обслуживании или принадлежащих смежным сетевым организациям. Теперь законодательство позволяет делать это. Если собственник или иная сетевая организация по каким-то причинам не могут наладить технологический процесс или восстановить электроснабжение в нормативные сроки, то регион имеет право распоряжением штаба направить нас на оказание помощи.

При этом благодаря статусу СТСО теперь мы — непосредственный участник перспективного развития электросетевого комплекса региона, тарифно-балансовых решений. Это также означает реализацию единой технической политики при новом строительстве, эксплуатации и выводе из нее электросетевых объектов. И это логично, поскольку мы и так отвечаем за преобладающую часть электрических сетей в обоих регионах.

Мы активно занимаемся консолидацией: принимаем на баланс электрические сети, принадлежащие муниципалитетам, некоммерческим организациям (СНТ и ДНП), третьим лицам. Готовы принять и сети иных территориальных сетевых организаций. Такие сети чаще всего остро нуждаются в ремонте и обслуживании, поскольку редко построены по всем нормативам, в них наблюдается большой объем потерь электроэнергии, недостаточное сечение и пропускная способность линий электропередачи. В 2024 году компания приняла на обслуживание почти 1000 км сетей в Петербурге и Ленинградской области. Занимаемся также бесхозяйными сетями: их инвентаризацией, приведением в нормативное техническое состояние.

BG: Можно ли оценить объем бесхозяйных сетей в агломерации?

И. К.: Работа с бесхозяйными сетями планомерно велась совместно с правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ранее, поэтому в настоящее время речь не идет о значительных объемах. В 2024 году компания приняла в эксплуатационное обслуживание 180 км бесхозяйных ЛЭП и трансформаторные подстанции общей мощностью 15,6 МВА. Появление собственника — это наличие ответственного за содержание инфраструктуры. При этом с точки зрения экономики — это уменьшение потерь и, безусловно, снижение рисков возникновения серьезных технологических нарушений, которые могли затронуть потребителей сетевой компании.

BG: Три года назад изменилось законодательство в части льготного присоединения пользователей. Снизились ли объемы техприсоединения после нововведений?

И. К.: Спрос на услуги по технологическому присоединению остается высоким. Законодательные изменения были нацелены на то, чтобы плата стала более экономически обоснованной, стимулировала потребителей к осознанному отношению к заявке на техприсоединение. По итогам 2024 года компания фиксирует высокий спрос на технологическое присоединение объектов и со стороны населения, и у представителей всех уровней бизнеса. Показатели бизнес-плана «Россети Ленэнерго» по итогам 2024 года в части техприсоединения выполнены в полном объеме. Заключено и исполнено около 30 тыс. договоров. Объем присоединенной мощности — 1137 МВт.

BG: Какова доля тарифных и нетарифных доходов в источниках финансирования компании?

И. К.: Большинство наших доходов — тарифные. Они входят в плату за передачу электрической энергии как основного вида деятельности электросетевой компании. Это составляет основной объем выручки, который собирают сбытовые компании и оплачивают нам в части объема услуг по передаче электроэнергии. Мы, в свою очередь, оплачиваем услуги смежных электросетевых организаций — наших партнеров.

BG: Инвестпрограммы тоже покрываются за счет тарифов?

И. К.: Да, в составе тарифа присутствуют как операционные расходы на содержание, фонд оплаты труда, ремонтную программу и другие основные статьи расходов, так и на инвестиционную составляющую, формируемую преимущественно из амортизации и чистой прибыли, направляемых на возобновление основных фондов.

У нашей компании масштабный электросетевой комплекс: протяженность линий электропередачи превышает 80 тыс. км (это больше длины двух экваторов Земли). Его эксплуатация и развитие требуют серьезных инвестиций. Требования потребителей к надежности и качеству электроснабжения неуклонно повышаются. Если раньше нормативный срок допускал перерывы в электроснабжении третьей категории пользователей до 24 часов, сейчас невозможно представить отсутствие электричества в течение целых суток. В Санкт-Петербурге среднее время восстановления электроснабжения не превышает один час, в Ленинградской области — два часа. То есть мы не только выдерживаем нормативные значения индексов, установленных региональными энергетическими комиссиями, но и значительно превосходим их. Повышение надежности — это процесс, требующий вложения сил и средств: в оплату труда, в новые объекты, автоматизацию электрических сетей.

BG: А как развиваются коммерческие услуги компании, приносящие нетарифные доходы?

И. К.: Мы ежегодно расширяем комплекс коммерческих услуг. Наиболее востребованы ремонтно-эксплуатационное обслуживание и строительно-монтажные работы. Нам доверяют электросетевой сервис и физические лица, и многие крупные предприятия, и муниципальные образования, и частные компании. Мы можем выполнять электротехнические работы любой сложности, квалификация персонала и техническая оснащенность нам это позволяют. Компания оказывает дополнительные услуги в рамках технологического присоединения «под ключ», помогает в необходимых согласованиях, устанавливает зарядные станции для электромобилей и даже солнечные панели. Очень перспективна прокладка оптоволоконных линий связи на опорах линий электропередачи. Это самый быстрый и наименее затратный способ строительства линий связи.

BG: Почему стоит быть акционером компании и в целом интересоваться электроэнергетикой в качестве объекта инвестиций?

И. К.: Привилегированные акции «Россети Ленэнерго» имеют одну из самых стабильных и интересных дивидендных историй на российском рынке. В целом электроэнергетика России в плане финансового состояния самих компаний — один из наиболее прогнозируемых секторов, так как выручка в большей степени обеспечена тарифом и не склонна к резкому изменению, а ключевые реформы в отрасли уже прошли.

В 2024 году чистая прибыль ПАО «Россети Ленэнерго» составила 24,2 млрд рублей. За год выручка компании увеличилась на 12,8% и достигла более 122,6 млрд рублей. Выручка компании по передаче электроэнергии составила 108,5 млрд рублей, выручка от услуг по технологическому присоединению — более 11,7 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 9,3%, до 67 млрд рублей.

Александра Тен