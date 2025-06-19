Отечественная образовательная система трансформируется под новые задачи

В рамках федеральной программы «Приоритет-2030» гранты на общую сумму 30,5 млрд рублей получат 119 вузов РФ. Наибольшее финансирование в размере 1 млрд рублей получат вузы первой группы, в число которых вошел петербургский Политех. О стратегии и программе развития университета на ближайшее десятилетие и о том, как они соотносятся с государственными задачами, Business Guide побеседовал с ректором СПбПУ Петра Великого Андреем Рудским.

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BUSINESS GUIDE: На чем сконцентрируется университет в рамках участия в программе «Приоритет-2030»?

АНДРЕЙ РУДСКОЙ: Важнейшая задача, стоящая сегодня перед всем научным сообществом,— обеспечение технологического лидерства страны. Политех обладает компетенциями мирового уровня, мы четко понимаем, в каких научно-технических направлениях наши знания и умения необходимы. Основная стратегическая цель Политеха — подготовка инженеров нового поколения, а также выполнение исследований и передовых мультидисциплинарных наукоемких разработок для высокотехнологичной промышленности. Именно этому и посвящена программа развития университета на 2025–2036 годы.

Свой вклад в технологическое развитие страны мы видим в реализации и развитии трех ключевых научно-технологических направлений (КНТН). Первое КНТН «Системный цифровой инжиниринг» нацелено на разработку технологий и продукции, превосходящей зарубежные аналоги, на основе технологии цифровых двойников и цифровой платформы CML-Bench. Речь идет не только про формирование технологии и инжиниринга, но и про развитие платформы — носителя этой технологии, формирование технологического тренда.

Второе направление «Новые материалы, технологии, производство» фокусируется на создании наукоемких производств для ремонта и изготовления изделий различного назначения. Мы производим не только изделия, но и сами средства производства, саму технологию. Третье КНТН «Искусственный интеллект для решения кросс-отраслевых задач» направлено на создание технологий инженерного ИИ для решения кросс-отраслевых задач на базе цифровой платформы анализа мультимодальных данных. Как ведущий политехнический вуз мы предлагаем новые решения по применению ИИ в промышленности, здравоохранении, транспорте, энергетике и других отраслях экономики для кратного увеличения производственных мощностей. Определенные нами три ключевых научно-технологических направления созвучны национальным проектам технологического лидерства России.

BG: Как вы оцениваете готовность вуза к поставленным государством задачам?

А. Р.: Конечно, сейчас происходит трансформация всей системы отечественного образования. Нашему университету также предстоит перейти на обновленную систему инженерного образования. Ориентируясь на будущее, мы адаптируем образовательные программы в соответствии с современными требованиями технологического развития страны. Уделяем особое внимание совместным корпоративным основным образовательным программам с промышленными предприятиями. Это позволяет готовить специалистов не только с серьезнейшей фундаментальной подготовкой, но и с глубоким пониманием реалий современной промышленности. Такой подход дает возможность студентам уже во время обучения работать по специальности, обеспечивает бесшовное трудоустройство после окончания университета. Полученный грант мы используем для развития компетенций, инфраструктуры и научно-технологического задела для решения задач технологического лидерства страны.

BG: В рамках первого КНТН на базе вуза создается Центр испытаний, тестирования, верификации и валидации инженерного ПО. В чем его задачи?

А. Р.: Создание центра обусловлено необходимостью импортозамещения инженерного программного обеспечения, что, в свою очередь, требует сравнительного анализа российского инженерного ПО с лучшими мировыми цифровыми технологиями. Политех является экспертом по разработке и сопровождению «дорожной карты» развития высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение», а также разработке национальных стандартов.

В 2022 году вступил в действие нацстандарт «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения», разработанный специалистами Центра НТИ «Новые производственные технологии» Политеха совместно со специалистами Российского федерального ядерного центра (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») и при участии еще 25 высокотехнологичных организаций и отраслевых институтов. Через год стандарт был официально включен в перечень взаимно признаваемых стандартов в сфере авиастроения между КНДР и РФ.

BG: Как вы в целом оцениваете эффективность внедрения ИИ в различных сферах экономики и промышленного производства?

А. Р.: Ключевыми драйверами роста рынка искусственного интеллекта в России, объем которого оценивается сейчас более чем в 800 млрд рублей, будут обеспечение доступности структурированных данных, повышение производительности труда, улучшение качества услуг и снижение числа ошибок моделей ИИ. Над решением этих задач работают и специалисты Политеха. С 2023 года у нас функционирует Центр развития искусственного интеллекта, реализуются десятки проектов с применением технологий ИИ. А недавно мы заключили меморандум с НИТУ МИСИС и разработали совместную программу. Вузам и научным организациям необходимо консолидироваться, чтобы обеспечивать лидерство и независимость страны в этой сфере. Вместе мы сможем преодолеть такие сдерживающие факторы, как высокая стоимость развития отечественных вычислительных мощностей и разработок повторного проектирования технологий ИИ в промышленности, а также нехватка специалистов в области искусственного интеллекта.

BG: Какие приоритеты выделяете в дальнейшем развитии направления новых материалов и средств производства?

А. Р.: В данном направлении основной задачей является курс не на импортозамещение, а на внедрение инновационных технологий с возможностью получать изделия с повышенными технико-эксплуатационными характеристиками, в частности в энергетическом секторе. Эти задачи продиктованы текущими вызовами, такими как зависимость от иностранных поставок критически важных компонентов и необходимость перехода на устойчивые, высокотехнологичные решения. Успех зависит от интеграции научных разработок в реальный сектор экономики и достижения технологического лидерства РФ в высокоэффективной энергетике.

BG: Достаточен ли кадровый ресурс университета для реализации всех планов?

А. Р.: Очевидно, что реализация миссии по обеспечению технологического лидерства России возможна только при наличии высококвалифицированных, мотивированных кадров. В Политехе выстроена эффективная система карьерного развития профессорско-преподавательского состава за счет применения дифференцированного подхода к планируемым результатам деятельности, создания условий для развития кадрового потенциала. Преподаватель может выстраивать свое профессиональное развитие по таким карьерным траекториям: преподаватель-наставник, преподаватель-исследователь, преподаватель-практик. Выбранная траектория определяет разные пропорции между учебной и внеучебной работой. Например, для преподавателя-исследователя предусмотрена увеличенная нагрузка внеучебной работы, что позволяет ему проводить научные исследования и писать статьи, выполнять научно-исследовательские работы. Мы реализуем программы для привлечения и удержания талантливых молодых ученых и преподавателей. К примеру, участие в пилотном проекте повышения качества преподавания фундаментальных дисциплин позволило в течение года увеличить долю молодых преподавателей в возрасте до 39 лет на 10%.

Другой показатель эффективности — высокий процент трудоустройства выпускников: более 80% в течение первого года после выпуска. Около 44% выпускников трудоустраиваются не в регионе обучения. Большое количество студентов начинают работать уже на старших курсах и имеют положительные отзывы работодателей о качестве подготовки. Политех сотрудничает с более чем 2 тыс. компаний, среди которых ведущие российские и международные корпорации.

BG: Какие еще меры поддержки государства в подготовке современных инженеров можно отметить?

А. Р.: Уже три года Политех успешно участвует в федеральном проекте «Передовые инженерные школы», целью которого является подготовка инженеров с компетенциями мирового уровня, так называемого «инженерного спецназа», в ходе выполнения НИОКР по заказам высокотехнологичных компаний. В ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» реализована особая модель наставничества. У каждого магистранта ПИШ СПбПУ обычно два руководителя: один — со стороны университета, который отвечает за научно-образовательную составляющую, а второй — от индустриального партнера, он курирует научно-исследовательскую работу, связанную с конкретным проектом. Индустриальные партнеры входят в учебно-методические советы и участвуют в формировании учебных планов и технологических магистратур. Таким образом, на выходе мы имеем сформированные команды, обладающие компетенциями и опытом решения фронтирных научно-технологических задач.

По результатам заседания Совета по рассмотрению вопросов и координации деятельности ПИШ, прошедшего в мае под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, Политех в очередной раз попал в первую группу, подтвердив свое лидерство.

Василиса Мотова