На малой тяге

Сегодня российский бизнес вынужден развиваться в условиях беспрецедентных экономических санкций. И лучше всего это удается малым и средним предприятиям. Эксперты рассказали, что помогает малому бизнесу в адаптации и может ли он, в свою очередь, стать драйвером для отечественной экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае 2022 года в России насчитывалось чуть более 6 млн малых и средних предприятий, в мае текущего года — уже более 6,7 млн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В мае 2022 года в России насчитывалось чуть более 6 млн малых и средних предприятий, в мае текущего года — уже более 6,7 млн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Если обратиться к данным Единого реестра субъектов МСП, то можно отметить явную динамику роста. Так, например, если в мае 2022 года в России насчитывалось чуть более 6 млн малых и средних предприятий, то в мае текущего года — уже более 6,7 млн. Значительная часть вновь созданных предприятий относится к торговле, услугам, сферам транспорта и строительства.

«Во многом такая динамика обусловлена предоставлением многоспектральных мер государственной поддержки в условиях максимального санкционного давления. Кроме этого, высокая мобильность и адаптивность малого бизнеса позволила предпринимателям оперативно воспользоваться новыми рыночными возможностями после ухода целого ряда западных компаний с российского рынка. Именно благодаря такой способности компании малого и среднего бизнеса смогли внести существенный вклад в реализацию проектов импортозамещения в нашей стране»,— уверен Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России».

Вместе с тем, по мнению эксперта, потенциал дальнейшего ощутимого роста субъектов МСП на ближайшую обозримую перспективу ограничен главным образом сниженной доступностью кредитных ресурсов как для инвестиционного развития, так и для пополнения оборотного капитала. Также в условиях высоких процентных ставок существенно ограничены возможности реализации государственных программ льготного кредитования.

Как отмечает Дмитрий Кнатько, академический руководитель программы «Управление бизнесом» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, наблюдавшийся в последние годы рост числа субъектов малого бизнеса может свидетельствовать об активизации предпринимательской деятельности в стране, однако в последний год заметно явное замедление темпов роста оборотов бизнеса. При этом ситуация с МСП в различных регионах России крайне неодинакова.

«Сегодня в малом бизнесе занято около 15 млн человек, а это значит, что большинство представляют индивидуалы. Их в России почти 4,5 млн. Это хороший знак: значит, люди регистрируют свой бизнес и не боятся работать вне теневого сектора. А это налоговые поступления, другая степень ответственности и обеспечение собственного пенсионного периода»,— отмечает Валерия Минчичова, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (ЛОТПП), видит феномен развития и укрепления малого бизнеса в России в его невероятной адаптивности. «В условиях глобальных мировых изменений маленьким компаниям гораздо легче и проще меняться, чем гигантам бизнеса. Малый бизнес максимально быстро подстраивается под новые условия с минимальными потерями для себя. Количество микро- и малого бизнеса постоянно растет именно по причине его гибкости к происходящим изменениям в российской и мировой экономике. Кроме того, малый бизнес часто семейный, следовательно, каждый сотрудник более заинтересован в конечном результате. У руководителя малого бизнеса нет возможности часто менять сотрудников, кадровый голод и здесь играет важнейшую роль. Поэтому самые интересные корпоративные программы поддержки сотрудников, как правило, рождаются у малого бизнеса. Руководитель малого предприятия однозначно ближе к своим сотрудникам, чем руководитель промышленного гиганта»,— поясняет она.

В роли драйвера экономики

При этом сегодня, по словам госпожи Минчичовой, малый бизнес не является основой развития экономики РФ, как, например, в Италии, но одним из приоритетов развития России является развитие малого бизнеса и рост его прибыльности. «В макросмысле малый бизнес — это диверсификация рисков государства. Крупные предприятия менее гибкие, менее адаптивные, и они в первую очередь подвержены, например, санкционному давлению, будучи на виду. Малые предприятия в условиях постоянных изменений, в условиях новой реальности быстрее и "юрче"»,— думает эксперт.

По словам госпожи Дюкаревой, доля малого и среднего бизнеса в стране сейчас составляет приблизительно 21% ВВП. И хотя, по данным Росстата, число малых предприятий постоянно растет, большое их количество также ликвидируется, оказавшись не в силах справиться с трудностями экономики турбулентного периода. «Мы выделяем особые кризисные периоды для малого бизнеса: один год, когда предприниматель столкнулся со всеми возможными вызовами, и именно в этот период нуждается в поддержке, чтобы продолжать вести бизнес. И три года — это период, когда бизнес более или менее налажен, но ни сил, ни средств на развитие нет. Именно в эти периоды важна возможность получения господдержки»,— отмечает эксперт.

По мнению господина Панова, перспективы дальнейшего развития малого бизнеса в России в данный момент возможно рассмотреть в двух аспектах. Первый из них — это фокус мер поддержки на малые предприятия, занимающиеся производством товаров, разработкой и внедрением инновационных и информационных технологий (посредством механизма малых технологических компаний), а также ремесленным, туристическим и социальным предпринимательством.

«Предприниматели сейчас охотнее пользуются мерами господдержки. Растет правовая культура населения, и бизнес лучше разбирается в их многообразии, активнее консультируется и лучше готовит документы для получения грантов и субсидий. Положительную роль в улучшении ситуации играет активное информирование бизнеса институтами поддержки предпринимателей, в том числе и общественными объединениями предпринимателей»,— добавляет госпожа Дюкарева.

Второй аспект развития — стимулирование перехода предпринимателей в более высокую категорию: из самозанятых и ИП — в микробизнес, затем — в малый и средний, далее в новую категорию — МСП+. И в этой связи особенно важна категория самозанятых как первичная база для дальнейшей трансформации в другие бизнес-сектора.

«Учитывая, что, по последним данным ФНС, численность самозанятых в России достигла рекордных значений в 13 млн человек, можно уверенно спрогнозировать перспективу пополнения сектора МСП стремящимися к дальнейшему развитию представителями данной предпринимательской категории»,— считает господин Панов.

Прогнозы и планирование

Несмотря на колебания в значениях, с 2023 года по текущий момент индекс проекта RSBI (индекс деловой активности малого и среднего бизнеса России) держится выше 50 пунктов, что может указывать на сдержанный оптимизм бизнеса. Это проявилось в достаточно быстрой адаптации к санкциям: предприятия МСП смогли занять многие ниши ушедших западных брендов, существенно нарастить внутренний туризм, локализовать производство по многим сегментам рынка. По словам экспертов, несмотря на положительные тренды, начиная с второй половины 2024 года растет очевидный пессимизм предпринимателей, который связан с многими внешними факторами, среди которых проблемы кадрового голода, недоступных ставок кредитования, снижения доступности широкого числа программ господдержки, а также инфляция.

«Высокая степень неопределенности в разных макрофакторах ведения бизнеса делает прогнозирование крайне затруднительным. С относительной уверенностью можно сказать, что в отдельных сферах (таких как рынок импортозамещения потребительских товаров или промышленного оборудования, IT или сектор агропромышленности) у малого бизнеса будут сохраняться перспективны возможности для роста. Можно предположить, что определенную роль в этом может сыграть и происходящая сейчас трансформация господдержки МСП (смена фокуса поддержки от количества МСП к качеству). Также следует отметить двухзначные темпы роста рынка e-commerce, что продолжает создавать дополнительные возможности для расширения рынков сбыта малым предприятиям, особенно через такие успешные маркетплейсы, как Ozon, "Яндекс.Маркет" или Wildberries»,— поясняет господин Кнатько.

В целом экономическая нестабильность остается одним из ключевых вызовов для малого бизнеса, затрудняя планирование и прогнозирование расходов, особенно в случае с высокотехнологическим бизнесом.

«В случае если текущая ставка правительства на повышение эффективности программ МСП по стимулированию роста в перспективных секторах успешно сыграет свою роль, то возможно, мы еще увидим потенциал малого бизнеса как двигателя экономического роста в действии (например, чтобы увеличить вклад МСП в ВВП до 30%). Для этого нужно, чтобы общий успех зависел не только от пресловутой гибкости и находчивости МСП, но и от реальных действий профильных институтов поддержки бизнеса по устранению инфраструктурных, регуляторных и ресурсных барьеров для наиболее перспективных секторов экономики и быстрорастущих МСП в высокотехнологичных нишах бизнеса, а также по ревизии имеющихся и созданию новых эффективных программ технологической поддержки бизнеса с учетом новых реалий, например, из числа программ Минпромторга»,— заключает господин Кнатько.

Антонина Егорова