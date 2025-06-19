ГУАП создает инновационную экосистему

Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) делает акцент на три ключевых направления: беспилотные системы, аэрокосмические технологии и цифровое автоматизированное производство. О том, как вуз выстраивает сотрудничество с промышленными партнерами и инвесторами, зачем открывает технохаб и почему современное образование невозможно без интеграции науки, бизнеса и реального производства, в интервью корреспонденту Business Guide рассказала ректор ГУАП Юлия Антохина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Как изменения в экономике и развитие технологий сказываются на трансформации образовательных программ?

ЮЛИЯ АНТОХИНА: Организации высшего образования всегда являлись одними из важных игроков в стране для обеспечения промышленности не только кадрами, но и новыми технологиями, разработками, исследованиями как прикладного, так и фундаментального характера. Сегодня перед нами стоит задача сохранения технологического суверенитета страны и достижения технологического лидерства. В связи с этим, безусловно, идет речь о более тесной связке между промышленными компаниями и системой подготовки кадров. Вузы вынуждены адаптировать собственные образовательные программы, базируясь на конкретных практических и фундаментальных модулях и ориентируясь на запрос индустрии в решении кадрового голода. ГУАП обладает большим количеством компетенций, но сейчас вуз сконцентрировался на трех блоках: беспилотных авиационных системах, космосе и автоматизации производства.

В этих направлениях трансформируются и наши образовательные программы. Сегодня мы четко наблюдаем запросы от индустрии не только на решение вопросов кадрового голода, но и, конечно, на подготовку специалистов многопрофильного уровня. В связи с этим необходимо модернизировать программы и включать в них все, что касается применения искусственного интеллекта.

BG: Какова статистика университета по трудоустройству выпускников?

Ю. А.: Наших обучающихся уже со второго курса вовлекают в проекты реального сектора производства и экономики. Наряду с образовательным треком у нас работает Центр карьеры, активно сотрудничающий с партнерами-организациями. За последние три года наша база работодателей выросла на 60%, сейчас это более тысячи предприятий. Появилось большое количество предприятий среднего и малого бизнеса, занятых в сфере роботизированных, автоматизированных систем. Это позволяет студентам находить разнообразные интересные предложения для начала карьерного пути. Центр карьеры фиксирует рост показателя трудоустройства: уровень увеличился с 80% в 2023 году до 82% в 2024-м. Наша цель, чтобы к 2030 году по специальности работало более 90% выпускников.

Среди ключевых предприятий — партнеров вуза — ГК «Роскосмос», ОАО «Машиностроительный завод "Арсенал"», концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его дочернее предприятие АО «Обуховский завод», АО «Силовые машины».

BG: В прошлом году была открыта образовательная фабрика по цифровым технологиям в промышленности совместно с АО «Обуховский завод». Расскажите о результатах работы.

Ю. А.: В рамках фабрики студенты третьего курса получают возможность погружаться в реальные задачи производства и получать востребованные компетенции, в данном случае в области робототехники, мехатроники, программирования, создания цифровых двойников. Студенты участвуют в проектах по цифровизации сборно-сварочного цеха завода. В частности, они используют технологии инновационного моделирования технологических процессов — от раскройки металла до сборки готовых изделий. Они трудоустроены и уже могут получать заработную плату. Так мы обеспечили бесшовное трудоустройство ребят и сформировали на предприятии кадровый резерв.

BG: Какие еще лаборатории и фабрики совместно с бизнесом планируются к открытию?

Ю. А.: Сейчас у нас открыто студенческое конструкторское бюро совместно с АО «Силовые машины», где решаются производственные задачи проектирования электрических машин, турбо- и гидрогенераторов. Работает фабрика UnicoMotors по электрическим зарядным станциям. В 2024 году запустили фабрику с ООО «ИндуТех» по коллаборативной робототехнике. На сегодняшний день решается вопрос об открытии фабрики антенных систем совместно с концерном «Автоматика». В этом сотрудничестве обсуждается вопрос, связанный с академической мобильностью, ведь концерн распределен по стране.

BG: Что сейчас происходит с международными связями университета?

Ю. А.: ГУАП имеет более 50 действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными организациями. Среди наших партнеров — университеты КНР, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Зимбабве и Южно-Африканской Республики. В первую очередь, конечно, наши взаимоотношения с зарубежными с зарубежными образовательными и научными организациями связаны с развитием стажировок, обменом профессорско-преподавательским составом, организацией предметных научных практических школ.

На сегодняшний день проводится работа по созданию зеркальных лабораторий в двух странах: с партнерами из Узбекистана (совместно с Самаркандским филиалом Ташкентского университета информационных технологий планируется открыть лабораторию в области робототехники) и КНР (совместно с Академией наук провинции Хэйлунцзян планируется создать совместную зеркальную лабораторию интеллектуального производства).

BG: Какие разработки сейчас востребованы на рынке?

Ю. А.: В ГУАП есть фундаментальные исследования, но, конечно, львиная доля задач решается в прикладном характере. Мы сосредоточены на космических технологиях, и здесь ключевые разработки связаны с передачей и обработкой данных. Хочется отметить такую разработку нашего университета, а именно Центра аэрокосмических исследований и разработок ГУАП, как SpaceWire-RUS. Стандарт SpaceWire вносит сетевые технологии на борт космических кораблей. ГУАП сделал значительный вклад, причем в июне 2022 года вышел ГОСТ РФ, без которого использование в российских проектах этого стандарта было затруднено.

Актуально все, что связано с БПЛА: от управления и эксплуатации до разработки и конструирования. Например, разработан универсальный самолет с системой вертикального взлета «Вертикаль-2», который может использоваться для аэрофотосъемки, мониторинга, доставки грузов. Также мы занимаемся автоматизированным производством, созданием цифровых двойников, которые ложатся в концепт всех наших образовательных фабрик.

У нас около двухсот запатентованных разработок. Конечно, ежегодно рождаются новые решения, переосмысляются устаревшие проекты. В вузе создан Центр трансфера технологий, помогающий сократить разрыв между запатентованными РИД и их внедрением в производство. Ведь не всегда бизнес информирован о разработках.

BG: С какими трудностями сталкивается наука, развивая перспективные направления?

Ю. А.: Основные ресурсы — это кадры и финансирование. Система вузов обеспечена условиями работы для создания инновационных продуктов, создаются технологичные пространства. Например, в нашем вузе за пять лет появилось 19 новейших лабораторий. Это колоссально быстрый рост лабораторной базы. С точки зрения кадров для вузов речь идет о наших обучающихся, которые выбирают для себя науку и преподавательскую деятельность. Мы ставим задачу нарастить долю соответствующего кадрового потенциала: желательно, чтобы 80% студентов попробовали себя в науке начиная со второго курса — пускай и через прикладное применение. Для этого мы используем такие инструменты, как организация технологического студенческого предпринимательства, акселераторы, стартапы и пр. Проводится большое число семинаров, организованных не только нашим вузом, но и госкорпорациями: например, «Роскосмосом» и «Росатомом». Смело могу сказать, что вовлечь студентов нам удается. Вопрос решается. А что касается финансирования, то, безусловно, мы приглашаем инвесторов для решения инновационных задач и работы с нашей молодежью.

BG: Инвесторы идут к вам?

Ю. А.: Да, мы это видим даже на уровне писем поддержки для участия в национальных грантах. Также ГУАП является участником программы «Приоритет-2030». И после пересборки программы в 2025 году, где центральной частью становится появление производственной цепочки в системе подготовки кадров, у нас появилась задача создания своего технопарка. Для создания экспериментальной площадки, закрытого полигона, у нас есть отдельное помещение 10 тыс. кв. м на улице Гастелло, 19. На такой площади можно развернуть производства и конструкторские бюро по нашим приоритетным направлениям: беспилотие, автоматизация производство, роботехнические системы. На первом этаже данного здания расположено опытно-конструкторское бюро «Радиоэлектронные системы». Остальные этажи будут модернизированы под соответствующие запросы. В дальнейшем помещение на Гастелло, 19, станет центральной базой технопарка ГУАП. В целом задача формируемого технохаба — выстроить образовательную и производственную парадигму в рамках названных приоритетных направлений.

BG: На чем вуз планирует делать акцент в развитии?

Ю. А.: Это в первую очередь выстраивание новой системы подготовки кадров через синергию образования, науки и производства. ГУАП хочет быть заметным игроком для решения задач в рамках национальных проектов технологического лидерства. В России подготовка кадров — это не только получение сухих знаний и навыков, но и формирование национальной патриотичной личности, которая несет ответственность за родину и гордится историей.

Алла Михеенко