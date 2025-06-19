В условиях санкций и контрсанкций

Современная международная торговля находится в состоянии турбулентности, вызванной геополитическими факторами, что приводит к фрагментации торговых потоков, переориентации на альтернативные рынки и усилению регионализации. Эксперты рассказали о перспективах развития ситуации в ближайшем будущем и о том, можно ли рассчитывать на посредничество ВТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшей фрагментации и поляризации международной торговли

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшей фрагментации и поляризации международной торговли

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В глобальном смысле сегодня под санкциями находится не только экономика России и Белоруссии, но и ряда других стран. «Конечно, экономические санкции накладываются прежде всего развитыми странами. Например, актуальная карта санкций со стороны ЕС включает 35 стран. Среди подсанкционных экономик числятся Афганистан, Бурунди, Китай, Северная Корея, Иран, Ирак, Ливан, Молдавия, Венесуэла. Есть и парадоксальные примеры санкционных мер относительно Черногории, Турции, Украины и даже США. Офис контроля за зарубежными активами США перечисляет действующие санкционные программы против экономик Афганистана, Белоруссии, Бирмы, Китая, Кубы, Эфиопии, Сомали, Венесуэлы. Причем в списке есть санкции, связанные с компаниями и торговыми отношениями с третьими странами, то есть, по сути, вторичные санкции»,— поясняет Валерия Минчичова, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Эксперт выделяет семь стран, которые переживают санкционное давление не первый год и в определенной степени адаптировались к новым обстоятельствам: Куба, Иран, Россия, Северная Корея, Сирия и Венесуэла. Безусловно, их опыт адаптации интересен как представителям вышеуказанного пула, так и другим экономикам.

По словам экспертов, любые меры против крупных экономик, таких как Россия или Китай, ведут к изменениям глобальных цепочек создания стоимости, товаропроводящих путей и системы международных расчетов. В цифрах изменения объемов мировой торговли в 2020-х годах выглядят следующим образом: 2020-й — $17,6 трлн, 2021-й — $22,2 трлн, 2022-й — $24,9 трлн, 2023-й — $23,9 трлн, 2024-й — $24,4 трлн.

«Ковидный провал 2020 года мгновенно скомпенсировался, однако динамика следующих годов не такая устойчивая, в 2023-м объем торговли снизился. И это на фоне продолжающегося роста мирового населения и его потребностей»,— поясняет госпожа Минчичова.

При этом, по словам эксперта, объем торговли услугами в 2020-х годах устойчиво растет: 2020-й — $5,3 трлн, 2021-й — $6,4 трлн, 2022-й — $7,4 трлн, 2023-й — $8,1 трлн, 2024-й — $8,8 трлн.

В целом попытка изоляции такого крупного участника рынка, как Россия, привела к обрыву многих цепочек, в том числе логистических и финансовых, что повлекло за собой изменения в структуре мировой торговли. Санкции 2022 года спровоцировали уход крупных иностранных компаний с российского рынка, изменения в цепочках поставок, прекращение сотрудничества со многими странами и введение эмбарго на некоторые российские товары. Одновременно активизировалось торгово-экономическое сотрудничество со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Одни рынки оказались закрыты для российского экспорта, но в то же время появились новые возможности, новые партнеры и каналы сбыта.

В топе векторов развития

Всемирная торговая организация (ВТО) — международный институт, образованный в 1995 году, который призван обеспечивать справедливые условия торговли для всех стран-членов. Россия состоит в ВТО с 2012 года. При этом, по словам экспертов, идея ВТО эффективна там, где нет политики, поэтому, например, отменить санкции против России с ее помощью не получится.

«В рамках организации создана эффективная система урегулирования торгово-экономических споров, но значительное количество санкций сегодня имеет политический характер. Международное право в случае политизированных споров разрешает странам защищать свои интересы и безопасность. Соответственно, если в любых санкциях сослаться на эту защиту, они не попадут под разбирательство в рамках ВТО»,— поясняет госпожа Минчичова.

Поэтому бизнес вынужден приспосабливаться к сложившимся условиям. «Основные тенденции в международной торговле сегодня — это диверсификация рынков сбыта, развитие цифровой торговли и усиление роли региональных торговых соглашений. Для России наиболее актуальным направлением является поиск новых партнеров в дружественных государствах Азии (прежде всего — КНР), Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также развитие внутренней инфраструктуры для поддержки экспортных операций»,— отмечает Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России».

Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (ЛОТПП), добавляет, что российский бизнес на данный момент уже адаптировался к санкциям и готов к экспансии на международные рынки, выбирая не только страны постсоветского пространства, но и Азию, и другие отдаленные государства. «Мы проводим огромное количество переговоров с китайскими партнерами. Однако стоит отметить, что такие процессы всегда отнимают довольно много времени и усилий и приносят желаемый результат не очень быстро»,— указывает эксперт.

При этом, по мнению госпожи Дюкаревой, в целом международная торговля все больше становится ареной геополитической борьбы, привычные логистические коридоры разрушаются, в том числе из-за конфликтов на Ближнем Востоке. Все это может повлиять на мировые цены на энергоносители и стоимость морских перевозок, усилить глобальную инфляцию. Эскалация глобальных торговых войн так же продолжит оказывать влияние на снижение темпов роста мировой торговли.

Среди главных вызовов для России в сфере международной торговли эксперты выделяют совершенствование логистических маршрутов, осуществление международных платежей и необходимость адаптации к санкционным ограничениям отдельных торговых партнеров.

«В ближайшее время санкционное давление, конечно, будет ограничивать рост экспорта и импорта, усложняя логистику и увеличивая транзакционные издержки. Полагаю, что высокие ставки ЦБ РФ сохраняться и в 2026 году, и инфляция может остаться повышенной в течение всего года. Фондовый рынок России остается под давлением. Торможение в динамике показателей бизнеса и повышение налогов с 2025 года так же прогнозируют не самые радужные перспективы. Но при этом экономика продолжит расти. По некоторым оценкам, в 2025 году экономический рост в РФ составит 0,5–1,5%»,— добавляет госпожа Дюкарева.

Ближайшие перспективы

Правила игры в международной торговле меняются, будут вырабатываться новые механизмы функционирования и в этих изменениях, по словам экспертов, есть и риски, и новые возможности для российского бизнеса.

К основным тенденциям, определяющим мировую торговлю в ближайшие годы, относят смену главных поставщиков на международном рынке и изменения товарной структуры торговли, усложнение логистических цепочек и общие изменения правил торговли. «Также стоит отметить, что продолжат активно развиваться интеграционные объединения, такие как БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН, наблюдается активное развитие двусторонних договоренностей о свободной торговле»,— добавляет Ирина Карпенко, директор департамента внешних связей Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

По словам господина Панова, в ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшей фрагментации и поляризации международной торговли. «Для нашей страны это означает необходимость укрепления экономических связей с "дружественными" странами, развития импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественных производителей. В конечном итоге эти процессы могут привести к формированию новой, более справедливой, многополярной системы мировой торговли»,— поясняет он.

По мнению западных экспертов, основное влияние на международную торговлю и экономику будет определяться четырьмя трендами: деглобализация, демография, декарбонизация, диджитализация (цифровизация). Елена Дюкарева полагает, что именно эти тренды окажут основное влияние на развитие не только международной торговли, но и мировой экономики в целом.

«Деглобализация повлияет на сокращение международной торговли, повысит цены и снизит темпы экономического роста. В демографическом плане нехватка кадров и старение населения вызовут борьбу за рабочую силу, а соответственно, и повышение уровня оплаты труда, что неминуемо скажется на экономической динамике и будет способствовать повышению уровня инфляции. В рамках декарбонизации переход к нулевому индексу выбросов парниковых газов неизбежно приведет к повышению расходов, а значит, и уровня цен, что также не способствует экономическому росту. И только цифровизация может способствовать развитию экономики через повышение производительности труда»,— заключает она.

Антонина Егорова