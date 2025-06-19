«И в инженерном деле, и в жизни нужно стоять на основополагающих ценностях»

В стремительности современной жизни лидерство сохраняют технологические компании, осуществляющие полный цикл научно-производственной деятельности, обеспечивающие собственные нужды по разработке, тестированию, выпуску продукции и вносящие вклад в формирование технологического суверенитета России. О научно-технической и маркетинговой политике одного из старейших предприятий страны в области точного приборостроения, сохранении традиций советской научно-исследовательской школы и кадровом потенциале корреспонденту Business Guide рассказал генеральный директор — генеральный конструктор АО «НПП "Радар ммс"» Георгий Анцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Какие направления в деятельности компании сегодня наиболее востребованы?

ГЕОРГИЙ АНЦЕВ: У нас большой спектр продукции, которую мы создаем в рамках диверсификации. Мы разрабатываем беспилотники, строим скоростные суда, развиваем все, что связано с «умным городом»: датчики, метеосистемы, «умные» тепловые пункты; создаем автомобильную электронику.

Есть и проект по проводке судов по Северному морскому пути и реке Енисей. При помощи специально разработанного оборудования — гидрометеорологических буев — мы получаем по каналам беспроводной передачи данных, спутниковым или GSM-каналам данные о состоянии водного пространства, погодных условиях. Это позволяет видеть актуальную картину, что крайне важно на огромных наших сибирских реках. С учетом потенциала Северного морского пути интеллектуализация данного маршрута крайне важна, это предполагает создание пунктов мониторинга погоды и дозора вдоль него.

BG: Беспилотные технологии — злободневная тема.

Г. А.: Сегодня все говорят о гражданском беспилотии. К этой отрасли обращено много внимания, на мой взгляд, надо относиться ко всему спокойнее: и к беспилотию, и к миру «умных» вещей, да и к жизни, так как сегодня все очень стремительно меняется. Надо основываться на постоянных, серьезных ценностях и в инженерном деле, и в жизни. Если говорить о развитии беспилотия, то, конечно, нас ограничивает обстановка, связанная с запретом на полеты. Думаю, пока она будет еще действовать.

Наша компания — лидер в сфере производства беспилотных воздушных судов вертолетного типа. Мы участвуем в национальном проекте, в рамках которого создаем новые сквозные технологии, занимаясь разработкой двигателей, авионики, лопастей, различной полезной нагрузки. Это очень правильное решение, которое способствует технологической независимости страны.

Развиваем и линейку наших беспилотных воздушных средств (БВС) — сейчас работаем над созданием беспилотника с максимальной взлетной массой 550 кг и максимальной массой аппаратуры целевой нагрузки 200 кг. Это позволит решать более сложные логистические задачи.

BG: Куда беспилотию двигаться дальше, какие есть тренды?

Г. А.: На наш взгляд, дальше самое важное — уменьшить влияние человека и увеличить автоматизацию. У нас есть проект с Союзным государством России и Белоруссии, в рамках которого автономная система, состоящая из электрического беспилотника и дронопорта, осуществляет мониторинг работы на карьере тяжелых беспилотных самосвалов. Очень интересный проект.

В рамках нацпроекта мы также работаем над автоматизацией ряда процессов, связанных с загрузкой и заправкой наших тяжелых беспилотников. В целом это такой автоматический логистический терминал. Поэтому тренд сейчас именно на максимальную автоматизацию.

Важно раскручивать рынок, особенно в сфере беспилотия и всего, что с ним связано. Да, у нас есть разработки, но именно развитие рынка — это колоссальная задача, которая под силу только государству. Тем более успешный пример такого рынка уже есть — Китай. Для нашей огромной страны это важная задача.

BG: Какими перспективными разработками сейчас занимается предприятие?

Г. А.: Мы активно работаем над функцией технического зрения — автоматизированной посадкой с помощью радиолокации. Крайне важная технология, которая позволяет посадить самолет, вертолет или беспилотник на любую местность в условиях плохой видимости или отсутствия связи. Это направление, которым мы начинали заниматься с момента создания предприятия. Тогда стояла задача по слепой посадке самолетов, и мы были первыми в мире, кто смог это сделать.

Сегодня технология строится на основе математической обработки данных, полученных при помощи радиолокационных систем, а также информации о магнитометрическом и гравиметрическом полях, подстилающей поверхности. В результате мы создали комплекс автономной навигации.

Мы разработали новый радиолокационный комплекс «Песок» для автоматической посадки пилотируемых вертолетов. В каких случаях он нужен? Часто возникают аварийные ситуации при полетах вертолетов и самолетов в сложных физико-географических условиях, а данный комплекс способен обеспечить гарантированный полет в сложных метеоусловиях и не только. Сейчас мы проводим испытания данного радиолокатора.

У нас много компетенций, но главное — сделать хороший продукт, испытать его надежно. Для испытаний у нас созданы собственные большие стендовая и полигонная базы.

BG: Как сейчас развивается ваш проект в сфере гражданского судостроения?

Г. А.: Совместно с нашим стратегическим партнером, ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева, строим современные суда на подводных крыльях на верфи в Чкаловске: «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». Данные СПК уже успешно эксплуатируются в семи регионах. В конце апреля своим ходом в Саратов прибыл первый «Валдай». В апреле спустили на воду «Метеор 120Р» для Ростовской области и еще один «Валдай 45Р» для Саратова. На ближайшие несколько лет законтрактовано строительство 12 «Метеоров» и девять «Валдаев». Сейчас уже эксплуатируется 19 «Валдаев» и четыре «Метеора». Спрос на суда большой, география регионов расширяется.

Если говорить о судостроении, то тут, конечно, есть очень чувствительная тема, связанная с вопросом ценообразования. В целом судостроение — очень непростая отрасль, и особенно гражданское судостроение. Ведь мы завязаны на стоимость пассажиро-километра. В советское время была определенная схема дотаций, которая делала пассажироперевозки доступными. Сегодня востребованность в скоростном речном транспорте вновь колоссальная. При этом в каждом регионе свои модели экономики и инструменты дотаций. Пока данный вид перевозок достаточно дорогой, поэтому необходимо разрабатывать какие-то эффективные модели и для судовладельцев, и для производителей. Судостроение — производство длинного цикла, которое сильно реагирует на изменения, включая инфляционные. Поэтому важно адаптировать, в том числе, законодательную базу под меняющиеся обстоятельства для подобных отраслей. Безусловно, это огромный шаг, что мы начали активно развивать наши реки и навигацию, у этого направления огромный потенциал.

BG: При бурном развитии технологий и востребованности продукции предприятия как у вас обстоят дела с кадрами?

Г. А.: У нас своя тернарная модель образования, то есть непрерывная сквозная система подготовки кадров — от профориентации школьников до подготовки кадров высшей квалификации.

Наш главный тезис: будущее сильной России — в высоких технологиях. Мы совместно с Городским дворцом творчества юных и правительством города уже 19 лет проводим Всероссийскую юношескую научно-практическую конференцию под этим названием. В этом году в ней приняли участие ребята из 26 регионов, представив 250 работ в 13 секциях.

У нас успешно работают базовые кафедры в ЛЭТИ, Университете телекоммуникаций, Морском техническом университете. Совместно с «Военмехом» создана межфакультетская базовая кафедра. Мы заключили более 30 соглашений о подготовке кадров с ведущими техническими вузами страны. Сейчас в завершающей стадии находится формирование базовой кафедры в московском «Физтехе». На предприятии совместно с НИУ ИТМО организованы корпоративные магистратура и аспирантура, в которых обучается более 70 молодых ученых. Активно работают специальный диссертационный совет и совместный с «Военмехом» объединенный совет по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора технических наук.

Мы очень рады, что на законодательном уровне были внесены изменения и научным организациям позволили заниматься дополнительным образованием школьников. Сегодня на предприятии работает центр профориентации, в котором ежедневно проводятся занятия по робототехнике, промышленному дизайну, программированию.

BG: Что помогает предприятию с 75-летней историей быть современной компанией?

Г. А.: У нас очень молодой коллектив — средний возраст 38 лет. Молодежь требует интересных нововведений. Поэтому в новых помещениях у нас обустроены зоны разгрузки, мы активно развиваем корпоративный спорт, стараемся создавать комфортные условия для работы.

За последние три года к нам устроилось более трех тысяч человек. Чтобы отобрать эти три тысячи, мы просмотрели более 700 тыс. человек в стране. Можете себе представить, какая воронка отбора. У нас 67% сотрудников имеет высшее образование, почти 200 человек — кандидаты и доктора наук. Серьезный кадровый потенциал, с которым и руководству нужно работать 24/7. И, конечно, низкий поклон нашему костяку профессионалов, корифеев, обучающих молодежь. Будущее сильной России — в высоких технологиях, которые обеспечат суверенитет страны.

Александра Тен