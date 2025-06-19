Надежда на новый вектор

Наверное, главным событием первой половины июня для российской экономики стало снижение ключевой ставки Центробанка. Уменьшение всего на один процент погоды не делает, признают участники рынка, но то, что вектор сменился с роста на падение, заставляет бизнес смотреть на будущее с некоторым оптимизмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сейчас на банковских счетах у населения накопилось около 57 трлн рублей. Девелоперы понимают, что эти деньги могли бы пойти в строительство, ведь отрасль последний год испытывает серьезное охлаждение после отмены льготной ипотеки. Однако при нынешних ставках по депозитам конкурировать с банками за эти деньги застройщики не в состоянии. Аналитики рынка говорят: для того чтобы население снова стало рассматривать покупку недвижимости как инвестиционный инструмент, ставка ЦБ должна быть не выше 15%.

Пока же и рынок труда стал постепенно охлаждаться. Число вакансий, размещенных работодателями по итогам четырех месяцев 2025 года, свидетельствуют данные рекрутинговых сайтов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 12–15%. Наиболее заметное падение произошло как раз в таких отраслях, как строительство и промышленность. Впрочем, с начала нынешнего года идет заметное сокращение вакансий и в IT-сфере, в которой еще пару лет назад наблюдался острейший дефицит кадров.

Стоит отметить, что подобное остужение происходит и в других сферах. Так, в Петербурге, по словам аналитиков, заметно сократился спрос на аренду складских помещений, уже нет такого ажиотажа при съеме помещений стрит-ритейла.

Сокращение вакансий может быть связано с тем, что экономика закончила перестроение, начатое три года назад в силу геополитических обстоятельств. Теперь задача регуляторов сделать так, чтобы стабилизация не перешла в стагнацию. На этом фоне ожидания бизнеса на дальнейшее падение ключевой ставки ЦБ, наверное, могут быть вполне оправданны.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Экономический форум»