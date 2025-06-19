Надежда на новый вектор
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Наверное, главным событием первой половины июня для российской экономики стало снижение ключевой ставки Центробанка. Уменьшение всего на один процент погоды не делает, признают участники рынка, но то, что вектор сменился с роста на падение, заставляет бизнес смотреть на будущее с некоторым оптимизмом.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Сейчас на банковских счетах у населения накопилось около 57 трлн рублей. Девелоперы понимают, что эти деньги могли бы пойти в строительство, ведь отрасль последний год испытывает серьезное охлаждение после отмены льготной ипотеки. Однако при нынешних ставках по депозитам конкурировать с банками за эти деньги застройщики не в состоянии. Аналитики рынка говорят: для того чтобы население снова стало рассматривать покупку недвижимости как инвестиционный инструмент, ставка ЦБ должна быть не выше 15%.
Пока же и рынок труда стал постепенно охлаждаться. Число вакансий, размещенных работодателями по итогам четырех месяцев 2025 года, свидетельствуют данные рекрутинговых сайтов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 12–15%. Наиболее заметное падение произошло как раз в таких отраслях, как строительство и промышленность. Впрочем, с начала нынешнего года идет заметное сокращение вакансий и в IT-сфере, в которой еще пару лет назад наблюдался острейший дефицит кадров.
Стоит отметить, что подобное остужение происходит и в других сферах. Так, в Петербурге, по словам аналитиков, заметно сократился спрос на аренду складских помещений, уже нет такого ажиотажа при съеме помещений стрит-ритейла.
Сокращение вакансий может быть связано с тем, что экономика закончила перестроение, начатое три года назад в силу геополитических обстоятельств. Теперь задача регуляторов сделать так, чтобы стабилизация не перешла в стагнацию. На этом фоне ожидания бизнеса на дальнейшее падение ключевой ставки ЦБ, наверное, могут быть вполне оправданны.