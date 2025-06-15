Солиста Мариинки направили в психбольницу после перформансов с пистолетом

43-летний артист Мариинского театра Григор Вернер оказался в психиатрической клинике после серии инцидентов с демонстрацией оружия и удостоверения ФСБ. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по фактам его действий проводится проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григор Вернер

Фото: Мариинский театр Григор Вернер

Фото: Мариинский театр

Как пишет «Фонтанка», певец начал странно вести себя 14 июня. В Ольгино он появился на автомойке с пистолетом и ножом, представляясь агентом с позывным Артист. Позже, угрожая оружием, он принудил капитана катера перевезти его через Фонтанку, заплатив 300 руб. Вечером в театре «На Литейном» он пытался прорваться к бывшей возлюбленной, размахивая пистолетом, но был остановлен охраной.

14 июня журналисты канала «78» прибыли в Ольгино для интервью с господином Вернером. Во время разговора он напал на съемочную группу, повредив автомобиль. Ущерб составил около 100 тыс. руб. Около 11 часов вечера артиста задержали, после чего его доставили в полицию и госпитализировали.

По данным Росгвардии, певец никогда не состоял на учете как владелец оружия. После задержания его направили на психиатрическое освидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.