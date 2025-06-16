Колеса стали автомобильные

Перевозка металлопродукции смещается с железной дороги на автомобильный транспорт. По итогам пяти месяцев года их доли почти сравнялись, тогда как в 2018 году на железную дорогу приходилось 75% отгрузок. Участники рынка и эксперты указывают на логистические проблемы, высокие тарифы ОАО РЖД, а также преимущества автотранспорта в гибкости и оперативности. В ОАО РЖД снижение погрузки черных металлов объясняют снижением спроса на внутреннем рынке, прежде всего со стороны строительного сектора, что приводит к сокращению производственных программ металлургов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отгрузки металлопродукции по железной дороге в марте сократились на 4,5% в месячном сравнении и на 24% — в годовом, а доля железнодорожных перевозок сократилась до 51%, подсчитали в Центре экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. Как отмечают аналитики, в 2018 году на железнодорожный транспорт приходилось 75% перевозок металлопродукции, по итогам 2024 года показатель снизился до 59%.

По словам старшего аналитика ЦЭП Газпромбанка Александра Коробко, основная причина ухода металлургов с железнодорожного транспорта — непредсказуемость сроков доставки и высокая стоимость. При перевозке стального проката и полуфабрикатов в полувагонах цена доставки за тонну в среднем на 20–30% выше, чем автотранспортом, уточняет он. В NEFT Research подтверждают, что в мае металлургические предприятия снизили объемы экспортных и внутренних поставок стальной продукции через сеть ОАО РЖД и наблюдается устойчивый рост объемов автомобильных грузоперевозок.

В ОАО РЖД напомнили, что погрузка черных металлов на сети за пять месяцев составила 22,6 млн тонн, сократившись на 16%. Снижение погрузки в компании объясняют снижением спроса на внутреннем рынке, прежде всего со стороны строительного сектора (см. также текст на стр. 9), что вынуждает ключевых отечественных металлургов сокращать производственные программы. Так, сообщили “Ъ” в ОАО РЖД, отгрузки черных металлов во внутрироссийском сообщении снизились на 24,5%, до 13,9 млн тонн, в экспортном — выросли на 2,3%, до 8,7 млн тонн. На 2% увеличилась и перевозка черных металлов в контейнерах — до 71,1 тыс. TEU, или 2,1 млн тонн. В мае погрузка черных металлов сократилась на 22,4%, до 4,3 млн тонн, отправка в контейнерах выросла на 16%, до 15,6 тыс. TEU (466 тыс. тонн).

В NEFT Research отмечают, что автотранспорт обеспечивает более гибкую и оперативную доставку, особенно на коротких и средних дистанциях (до 1 тыс. км). В отличие от железной дороги, которая доставляет груз только до станции, автомобильный транспорт позволяет осуществлять доставку «до двери», что особенно важно для труб, арматуры и проката. Кроме того, автотранспорт незаменим при перевозке малых партий в труднодоступные регионы, не имеющие железнодорожного сообщения, указывают эксперты. Дополнительными драйверами роста автомобильных перевозок, считают они, стали проблемы железнодорожной логистики: дефицит вагонов, рост тарифов ОАО РЖД и задержки на пограничных переходах. Особенно заметен переход на автотранспорт при экспорте в страны СНГ и на Ближний Восток, где автоперевозки занимают значительную долю, добавляют в NEFT Research. Опрошенные “Ъ” металлургические компании от комментариев отказались.

Собеседник “Ъ” на рынке металлопродукции говорит, что за неполную первую половину года у крупных металлургических предприятий доля автоперевозок в общем объеме увеличилась на 5–10 процентных пунктов, до 15%. По его словам, это связано с высокими тарифами, проблемой порожних вагонов и отказами со стороны ОАО РЖД при заявках на провоз груза на длинное плечо. По словам другого собеседника “Ъ” в отрасли, автотранспорт становится решением для внутренних поставок. Источник “Ъ” на рынке перевозок металлопродукции также связывает рост доли отгрузок черных металлов автотранспортом с проблемами в графике подачи вагонов под погрузку и вывоза порожних. «В результате, несмотря на рост скорости движения на сети ОАО РЖД, растут простои, что держит оборот полувагона на 3% выше прошлого года (20,1 суток в апреле)»,— указывает он. Как отмечает собеседник “Ъ”, темпы падения погрузки на железной дороге в январе—мае заметно выше, чем снижение производства чугуна и стали за аналогичный период, что свидетельствует о перетоке груза на автотранспорт. По данным корпорации «Чермет», в январе—мае производство чугуна в РФ выросло на 0,3% год к году, до 21,7 млн тонн, выплавка стали сократилась на 5,2%, до 29,1 млн тонн.

В июне участники рынка ожидают снижения погрузки металлопродукции в целом. По словам собеседника “Ъ” на рынке перевозок чугуна и стали, этому способствуют снижение внутреннего спроса, а также сохраняющаяся неблагоприятная ситуация со сбытом на экспортных рынках.

В ОАО РЖД отметили, что для привлечения дополнительных объемов грузов со своей стороны на 10–18% снизили ставки по перетарке и хранению на площадках складов ОАО РЖД, предложили металлургам скидки к тарифам в обмен на гарантированные объемы. «Предложения детально прорабатываются»,— добавили там.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина