Стройка прогнула арматуру

Цены на арматуру к началу июня опустились к уровню конца 2022 года. Ожидавшийся рынком рост спроса со стороны строительного сектора не реализовался, несмотря на некоторое оживление в сегменте индивидуального строительства. Стоимость арматуры может снизиться еще на 5–7%, а восстановление в сегменте ожидается не ранее 2026–2027 годов и только в случае снижения ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоимость арматурного проката к 8 июня упала до 36 тыс. руб. за тонну, что стало минимумом с конца 2022 года, согласно данным рейтингового агентства «Русмет». Цены в сегменте продолжили падение после незначительного положительного колебания в первую неделю июня.

Негативная конъюнктура в сегменте арматуры сохраняется, несмотря на наметившиеся позитивные тренды на стальном рынке. По данным корпорации «Чермет», в мае производство стали в стране выросло на 5,3% в месячном сравнении, до 6 млн тонн (см. “Ъ” от 11 июня), а цены на слябы в конце прошлого месяца впервые за долгое время показали положительную динамику (см. “Ъ” от 28 мая).

Трейдеры рассчитывали на активизацию потребления арматуры с начала строительного сезона (см. “Ъ” от 12 марта). Но, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов, спрос в сегменте остается слабым и объемы продаж арматуры не достигают прошлогодних уровней. По его словам, это обусловлено неблагоприятными тенденциями преимущественно в строительстве многоквартирных домов на фоне высокой стоимости денег в экономике. По прогнозам НКР, в ближайшие месяцы металлурги, скорее всего, будут вынуждены снизить цены еще минимум на 5–7% в силу превышения предложения над спросом. Как считает господин Орехов, ситуация может измениться в лучшую сторону, если денежно-кредитная политика будет и дальше смягчаться, а инвестиции в строительный сектор активизируются, в том числе со стороны государства в части инфраструктуры.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что единственным сегментом, где наблюдается некоторое оживление, остается индивидуальное жилищное строительство. Также, по его словам, есть экспортный потенциал у российского сортового проката, но незначительный. «На экспортном направлении цена арматуры 12 мм сохраняется на уровне около $520 за тонну. При данном уровне цен, текущем курсе рубля и ценах на металлолом российские экспортеры, работающие на электродуговых печах, могут зарабатывать около $30–50 за тонну»,— подсчитал аналитик. Но, отмечает господин Красноженов, пока спрос на сортовой прокат в Турции и Египте выглядит относительно стабильным, а с наступлением жарких месяцев (июль—август) можно ожидать ослабления.

Тренд на низкие объемы потребления стальных конструкций застройщиками сохранится как минимум до конца лета, уверен управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» и Evraz Steel Григорий Ваулин. «Сокращение ключевой ставки всего на 1 процентный пункт неспособно принципиально повлиять на ситуацию. С одной стороны, немного активизируются клиенты, оформляющие рассрочки в расчете на последующий выгодный переход на ипотеку. С другой — проектное финансирование все еще остается очень дорогим»,— поясняет он. По прогнозам господина Ваулина, промышленникам в условиях серьезной конкуренции и низкого спроса придется привлекать клиентов дальнейшим снижением цен, которые в ближайшие месяцы могут упасть до уровня, наблюдавшегося в пандемию.

Возможно, более позитивная конъюнктура на этом рынке сложится в 2026–2027 годах, когда продолжится планомерное снижение ключевой ставки и будут введены новые льготные ипотечные программы, которые сейчас активно обсуждаются, считает директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова. При базовом экономическом сценарии, по прогнозам ЦБ РФ, нижним пределом ставки к концу года может стать 18,8%. При снижении ставки активизируются все банковские продукты, включая выдачу проектного финансирования и целевых производственных кредитов, а не только ипотеки, что, в свою очередь, положительно сказывается на всех девелоперских процессах, в частности и на запросах на арматурный прокат, добавляет партнер Commonwealth Partnership Павел Якимчук.

Полина Трифонова, Дарья Андрианова