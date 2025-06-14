США рассматривает запрет на въезд для граждан Кыргызстана и еще 35 стран

Госдепартамент США направил американским дипломатом документ, устанавливающий 60-дневный срок, в течение которого 36 стран должны выполнить требования Вашингтона, иначе их граждане буду ограничены в праве въезда в Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась служебная записка, подписанная госсекретарем Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Среди стран, подпадающих под требования США, оказались 25 африканских государств, включая Египет и Джибути, страны Карибского бассейна, островные государства Тихого океана и Кыргызстан.

В служебной записке были определены различные показатели, которым, как посчитали в администрации США, не соответствовали страны из списка. Среди вещей, которые правительство Соединенных Штатов требует исправить: проблемы с документооборотом; «широко распространенное государственное мошенничество», большое количество нелегалов из этих стран, которые уже находятся на территории США; «антисемитская или антиамериканская активность» выходцев из этих государств на территории Соединенных Штатов.

5 июня президент США Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран в связи с угрозой нацбезопасности.

Степан Мельчаков