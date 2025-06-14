Адыгея лидирует по дешевизне похода в общественную баню на юге России

Один из самых дешевых «банных» наборов — в Севастополе и Адыгее. К такому выводу пришли аналитики Bankiros.ru, посчитавшие, сколько стоит поход в баню. Данная информация, по мнению экспертов, может быть популярна у россиян в преддверии летнего отключения горячей воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В расчет «банного» набора включили билет в баню на одного человека, стоимость полотенца, шампуня и геля для душа. Данные взяли из таблицы средних потребительских цен за апрель 2025 и 2024 годов.

Так, поход в баню в Краснодарском крае будет в среднем стоить 1449 руб., в Севастополе — 1308 руб., в Крыму — 1299 руб., в Адыгее — 1056 руб. Билет в общественную баню на Кубани стоит в среднем 490 руб., в Адыгее — 275 руб., в Крыму — 403 руб., в Севастополе — 355 руб. В среднем по ЮФО стоимость похода в общественную баню составила в 2025 году 355 руб., «банный» набор — 1231 руб.

В целом по России поход в баню за год подорожал с 1325 руб. до 1461 руб. (10,28%). Просто помыться в бане в 2025 году можно за 568 руб. (год назад — 469 руб., рост — 21,1%).

Сходить в общественную баню в Москве стоит в среднем 2978 руб., в Подмосковье — 1732 руб., в Санкт-Петербурге — 1889 руб. В Камчатском крае цена на баню 2651 руб., а на Чукотке — 2352 рубля. При этом, в Мордовии помыться в бане стоит всего 1090 руб., в Чувашии – 1098 руб., в Астраханской области — 921 руб., в Курганской области — 954 руб., в Ингушетии — 901 руб.

Дмитрий Михеенко