Посольство: более 90% расчетов между компаниями РФ и Китая проходят в нацвалютах

Товарооборот между Россией и Китаем достиг $245 млрд, из них около 90% расчетов производились в национальных валютах. Об этом заявил советник-посланик посольства РФ в КНР Андрей Поваляев во время деловой программы открывшегося в Пекине фестиваля «Московские сезоны», организованного мэрией российской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, сейчас между странами реализуются около 80 крупных инвестпроектов в разных отраслях на общую сумму свыше $200 млрд. Сейчас между российскими регионами и китайскими провинциями заключены 117 прямых соглашений. «Ни с одной страной у нас нет такого большого количества межрегиональных соглашений, как с Китаем»,— заявил господин Поваляев.

Из общего объема товарооборота между РФ и КНР одна седьмая часть приходится на Пекин, добавил инспектор второго департамента муниципального бюро торговли китайской столице Ду Лэй. По его словам, одно из направлений экономического партнерства Пекина — это Москва.

Сейчас на долю Китая в структуре несырьевого экспорта продукции, производимой в российской столице, приходится примерно 8,5% — это в том числе товары пищевой, косметической промышленности, бытовая химия, сообщил на полях фестиваля «Московские сезоны» в Пекине гендиректор Московского экспортного центра Виталий Степанов. По его словам, все же большая часть несырьевого экспорта Москвы в КНР приходится на продукцию высокотехнологических компаний, работающих в городе: доля этого сектора составляет около 77% от общего объема отгруженных за рубеж товаров, произведенных в российской столице.

Халиль Аминов, Пекин