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«Мирас» в Казанском цирке

Премьера национального спектакля-фэнтези

В Казанском цирке впервые за 135 лет поставили национальный татарский спектакль-фэнтези. Постановка получила название «Мирас» и обошлась в 100 млн рублей. В основу представления легли символы татарской культуры, сказочные персонажи. За постановку отвечал главный режиссер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Евгений Шевцов. Главный балетмейстер представления – Ольга Полтарак, режиссер-постановщик клоунады и театральных номеров – Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный. В постановке кроме артистов Казанского цирка задействованы артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Государственного цирка Республики Якутии (Саха), и Белорусского государственного цирка. Самые яркие моменты — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

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Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Клоунесса Ксения Зубова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) в роли татарской Свахи.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Клоунесса Ксения Зубова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) в роли татарской Свахи.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Клоунесса Ксения Зубова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) в роли татарской Свахи.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Клоунесса Ксения Зубова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) в роли татарской Свахи.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный балетмейстер – Ольга Полтарак

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный балетмейстер – Ольга Полтарак

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер эквилибр на катушках – Демир Хортек, заслуженный артист Республики Тыва.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер эквилибр на катушках – Демир Хортек, заслуженный артист Республики Тыва.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер эквилибр на катушках – Демир Хортек, заслуженный артист Республики Тыва.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер эквилибр на катушках – Демир Хортек, заслуженный артист Республики Тыва.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер с дрессированными овечками – под руководством Эмилии Будзилович.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер с дрессированными овечками – под руководством Эмилии Будзилович.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер с дрессированными овечками – под руководством Эмилии Будзилович.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер с дрессированными овечками – под руководством Эмилии Будзилович.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер с дрессированными овечками – под руководством Эмилии Будзилович.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер с дрессированными овечками – под руководством Эмилии Будзилович.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Клоунесса Ксения Зубова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) в роли татарской Свахи.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Клоунесса Ксения Зубова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) в роли татарской Свахи.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Художник-постановщик – Надежда Русс.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Художник-постановщик – Надежда Русс.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Художник-постановщик – Надежда Русс.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Художник-постановщик – Надежда Русс.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Художник-постановщик – Надежда Русс.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Художник-постановщик – Надежда Русс.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители».

Номер «Зилант. Огненные хранители».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители».

Номер «Зилант. Огненные хранители».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Сабантуй. Акробатическая дорожка под руководством Марса Олейника (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Сабантуй. Акробатическая дорожка под руководством Марса Олейника (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Сабантуй. Акробатическая дорожка под руководством Марса Олейника (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Сабантуй. Акробатическая дорожка под руководством Марса Олейника (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Сабантуй. Акробатическая дорожка под руководством Марса Олейника (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Сабантуй. Акробатическая дорожка под руководством Марса Олейника (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Родной язык». Соло-эквилибр Иван Гребёнкин.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Родной язык». Соло-эквилибр Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Родной язык». Соло-эквилибр Иван Гребёнкин.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Родной язык». Соло-эквилибр Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Клоунесса Ксения Зубова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) в роли татарской Свахи.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Клоунесса Ксения Зубова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) в роли татарской Свахи.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный балетмейстер – Ольга Полтарак

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер эквилибр на катушках – Демир Хортек, заслуженный артист Республики Тыва.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер эквилибр на катушках – Демир Хортек, заслуженный артист Республики Тыва.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер с дрессированными овечками – под руководством Эмилии Будзилович.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер с дрессированными овечками – под руководством Эмилии Будзилович.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер с дрессированными овечками – под руководством Эмилии Будзилович.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Клоунесса Ксения Зубова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) в роли татарской Свахи.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Художник-постановщик – Надежда Русс.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Художник-постановщик – Надежда Русс.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Татарская Мудрость». Воздушные гимнастки на рейнском колесе – Аделина Хабибуллина, Мия Мусихина, Елизавета Демидова, Ксения Семёнова (Детская цирковая школа Казанского цирка), номер под руководством заслуженного деятеля культуры Татарстана Светланы Шараповой.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Художник-постановщик – Надежда Русс.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Дедушка Медведь» под руководством Алии Такшантовой (Московский Цирк Никулина на Цветном Бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Голубая Шаль» Воздушные гимнасты на ремнях Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Былины и сказки». Воздушные турники под руководством Андрея Комарова.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Номер «Зилант. Огненные хранители». Жонглёры под руководством Романа Романова (Государственный цирк Республики Якутии (Саха)). Номер, получил «золото» на I Международном цирковом фестивале в Казахстане.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Сабантуй. Акробатическая дорожка под руководством Марса Олейника (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Сабантуй. Акробатическая дорожка под руководством Марса Олейника (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Сабантуй. Акробатическая дорожка под руководством Марса Олейника (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Родной язык». Соло-эквилибр Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Родной язык». Соло-эквилибр Иван Гребёнкин.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Главный режиссер – Евгений Шевцов, главный балетмейстер – Ольга Полтарак, режиссёр-постановщик клоунады и театральных номеров – заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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