«Мирас» в Казанском цирке
Премьера национального спектакля-фэнтези
В Казанском цирке впервые за 135 лет поставили национальный татарский спектакль-фэнтези. Постановка получила название «Мирас» и обошлась в 100 млн рублей. В основу представления легли символы татарской культуры, сказочные персонажи. За постановку отвечал главный режиссер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Евгений Шевцов. Главный балетмейстер представления – Ольга Полтарак, режиссер-постановщик клоунады и театральных номеров – Андрей Шарнин, художник-постановщик – Надежда Русс, художник-сценограф и художник визуальных эффектов – Анатолий Нежный. В постановке кроме артистов Казанского цирка задействованы артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Государственного цирка Республики Якутии (Саха), и Белорусского государственного цирка. Самые яркие моменты — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».
Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ