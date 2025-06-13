Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» в Казанском цирке. Номер «Наездники на лошадях» под руководством Андрея Астафьева. Постановка Казанского цирка для представления «Мирас» с участием артистов из аттракциона «Кубанские казаки». В номере задействованы трюки «длинный обрыв», «двойной пролаз» и другие, в трактовке национального татарского шоу. Андрей Астафьев – ученик Юрия Мерденова, дрессировщик и наездник, много лет проработал в аттракционе «Кубанские казаки», возглавляя его с 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов