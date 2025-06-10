Два человека попали в больницу в результате квартирного пожара на Льва Мациевича

Пожар в трехкомнатной квартире дома № 3 по площади Льва Мациевича произошел вечером 10 июня. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, есть двое пострадавших.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 19:53. Огонь распространился на 10 «квадратов» площади квартиры, в 20:34 пожар удалось ликвидировать.

«В результате пожара пострадали мужчина и женщина, госпитализированы в медицинское учреждение»,— сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 30 человек эвакуировали из-за пожара в производственном здании на Краснопутиловской улице.

Дарья Астанина