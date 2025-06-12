Линн Трейси завершает миссию в Москве в качестве посла США

Посол США в России Линн Трейси вскоре завершит свою миссию, заявили в американском диппредставительстве в Москве. Прямой эфир, во время которого госпожа Трейси попрощается с гражданами, запланирован на 18:30 мск 13 июня. Точная дата прекращения полномочий не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол США в России Линн Трейси

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Посол США в России Линн Трейси

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Линн Трейси занимает пост посла США в России с января 2023 года. Ранее дипломат была послом в Армении. В 2017–2018 годах являлась старшим советником по делам России в бюро по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте США. В 2014–2017 годах — замглавы миссии в посольстве США в Москве. Линн Трейси удостоена награды госсекретаря за проявленное мужество и почетной награды за выдающиеся заслуги.

По данным «Ъ», в ближайшее время ее может сменить спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Предположительно, его кандидатуру выдвинула администрация экс-президента Джо Байдена, а новые власти не стали ее отзывать. Господин Норланд обладает 35-летним стажем дипломатической работы, ранее возглавлял посольства США в Грузии и Узбекистане.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».

Екатерина Отрашкевич