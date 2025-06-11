Госдума в первом чтении приняла законопроект, регулирующий изъятие криптовалюты

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит в УК и УПК положения о порядке изъятия криптовалюты по уголовным делам. Отдельное внимание законодатели уделят механизмам оценки конфискованных цифровых активов.

Согласно законопроекту, предлагается признать криптовалюту имуществом. Как ранее писал «Ъ», от этого решения зависит, кто сможет оперировать конфискованными цифровыми активами, когда их изымают в доход государства. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин заявлял, что если за криптовалютой закрепят данный статус, решать ее дальнейшую судьбу сможет Росимущество.

В протоколе при изъятии криптовалюты теперь должны быть указаны вид валюты, ее количество и адреса-идентификаторы. Носители или доступ к цифровым деньгам нужно будет хранить в опечатанном виде. Правительство определит порядок хранения и перевода криптовалюты. Для ее сохранности могут быть заведены специальные адреса.

Эти нововведения закрепляют уже существующую практику, отметила заместитель министра юстиции Елена Ардабьева во время выступления в парламенте. Она напомнила о более 2 тыс. судебных решений, связанных с конфискацией криптовалюты.

Госпожа Ардабьева добавила, что в некоторых случаях арестованная криптовалюта существенно выросла в цене. По одному делу оценочная стоимость содержимого на конфискованном криптокошельке поднялась с 50 до 200 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коррупция в фас и цифровой профиль».

Степан Мельчаков