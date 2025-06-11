Сотрудники МВД задержали двух организаторов канала незаконной миграции в Ленобласти

Полиция задержала 37-летнего гражданина одной из стран СНГ и его 49-летнюю сожительницу из Всеволожска по делу об организации канала незаконной миграции, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В начале июня фигуранты дела получили от троих иностранцев пакет документов, необходимых для постановки на миграционный учет, после чего внесли заведомо ложные сведения о месте их пребывания.

Злоумышленники фиктивно регистрировали приезжих в квартиры социально неблагополучных граждан, с которыми у них была договоренность. Стоимость услуг варьировалась от 10 до 15 тыс. рублей, при этом собственник жилья получал на руки около 3 тыс. рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Уроженца ближнего зарубежья задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, его сожительница сейчас находится под подпиской о невыезде. Количество легализованных иностранцев устанавливается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ректора Гатчинского госуниверситета задержали по делу о легализации мигрантов.

Андрей Маркелов