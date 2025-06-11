Разработчика ИИ обвинили в краже Симпсонов и Шрека

Walt Disney и Comcast подали совместный иск против компании Midjourney, ИИ-сервис которой позволяет генерировать изображения. Истцы обвиняют разработчика в нарушении авторских прав, в том числе краже изображений героев «Звездных войн», «Симпсонов», «Шрека» и «Миньонов», сообщает Bloomberg.

Сервис Midjourney, запущенный в 2022 году, позволяет создавать изображения с помощью ИИ, опираясь на текстовый запрос пользователя. Как и его конкуренты ChatGPT и Stability AI, Midjourney создал свои модели ИИ на основе наборов данных, доступных в интернете. Истцы утверждают, что неоднократно обращались к руководству Midjourney с требованием прекратить незаконную, с их точки зрения, практику, но все их просьбы были отклонены. Теперь Walt Disney и Comcast требуют у ответчика по $150 тыс. за каждое нарушение авторских прав.

«Пиратство есть пиратство, и то, что нарушающие авторские права изображения или видео созданы с помощью ИИ или другой технологии, не делает их менее нарушающими авторские права»,— говорится в иске.

Кирилл Сарханянц