ГП предложила снизить возраст уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов

Генпрокуратура предложила снизить до 14 лет возраст уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений. Об этом на заседании Госдумы сообщила заместитель главы Минюста Елена Ардабьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов памяти погибших при защите Отечества. Проект поправок к ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение мемориалов памяти о защитниках Отечества) предлагает заменить в этой статье фразу «уничтожение либо повреждение» на «уничтожение, повреждение либо осквернение». Нарушителям предлагается назначать штраф до 3 млн руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

При обсуждении законопроекта депутат Нина Останина (КПРФ) отметила, что такие правонарушения часто совершаются несовершеннолетними. В связи с этим она предложила внести в законопроект поправки о наказании родителей.

«Могу сказать в части усиления уголовной ответственности еще есть у нас предложение, в том числе рассматриваем, Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений, да, до 14 лет в 20-й статье Уголовного кодекса» — так госпожа Ардабьева ответила на вопрос депутата о том, какие еще меры нужны для «воспитания наших детей в духе уважения к нашей исторической памяти».

Заместитель главы ведомства отметила, что внести такие поправки — «непростое решение», которое, возможно, потребует отдельного законопроекта.

Полина Мотызлевская