Госдума приняла поправки к федеральному бюджету на 2025 год

Госдума приняла в третьем чтении закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Поправки касаются только 2025 года, плановый период 2026–2027 годов останется без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят 38,5 трлн руб. (17,4% ВВП), что на 1,8 трлн руб. меньше показателя, заложенного в первоначальном варианте бюджета.

Основные изменения коснулись нефтегазовых доходов, которые теперь прогнозируются на уровне 8,3 трлн руб. (3,7% ВВП). При этом ненефтегазовые поступления должны вырасти на 829 млрд руб. и достигнуть 30,2 трлн руб. (13,6% ВВП) за счет увеличения сбора отдельных налогов и неналоговых платежей.

Расходная часть бюджета сохранилась на прежнем уровне — 42,3 трлн руб., что создает дефицит в 3,8 трлн руб. (1,7% ВВП). В документе также пересмотрены макроэкономические прогнозы: цена на нефть снижена до $56 за баррель, курс доллара — до 94,3 руб., а прогноз инфляции повышен до 7,6% против ранее утвержденных 4,5%.