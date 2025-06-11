Психоневрологическая больница в Челябинске сделала талисманом плюшевую Кукуху

Областная психоневрологическая больница № 1 в Челябинске выбрала талисманом мягкую игрушку Кукуху, созданную по инициативе главного психиатра региона Михаила Козлова. Вдохновением послужил опыт коллег из Перми, где маскотом стала Белочка, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов с Кукухами

Фото: фото предоставлено пресс-службой Областной психоневрологической больницы №1 Главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов с Кукухами

Фото: фото предоставлено пресс-службой Областной психоневрологической больницы №1

После создания дизайна Кукухи разработали 3D-модель и изготовили мягкие игрушки, каждая из которых отражает различные направления работы больницы. Заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Чижова отметила, что кукушка-девочка, например, символизирует детскую службу.

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный кукух, это изначально мужчина, мальчик. Я лично сам туда загружал фотографию. Вот этот в белом халате — некое прочтение образа главного врача. Позже появились и другие. Здорово, что у нас это получилось, мы на этом не остановимся. Наверняка, мы разработаем, придумаем и запустим еще какие-то образы»,— цитирует пресс-служба слова главврача областной психоневрологической больницы № 1, главного психиатра минздрава Челябинской области Михаила Козлова.

Главврач заявил, что для каждого образа найдут постоянное место в больнице и планируют расширять количество талисманов. Игрушкам будут выбирать имена с помощью конкурса в социальных сетях, чтобы вовлечь детей в процесс.

Василий Агафонов