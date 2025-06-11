На Кубани обновили правила перевозки животных и выгула крупных собак

Депутаты Краснодарского края внесли изменения в региональный закон о содержании и защите домашних животных. Поправки коснулись правил перевозки питомцев в общественном транспорте и требований к их выгулу. Соответствующий закон подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно новой редакции, домашних животных можно перевозить в общественном транспорте на коротком поводке и в наморднике или в специальном переносном контейнере. Размер и вид животного при этом не уточняется.

Изменились и правила выгула животных. Теперь собак высотой до 30 сантиметров в холке можно выводить на поводке длиной не более 1,5 метра, на руках или в переносном контейнере. Для собак выше 30 сантиметров в холке действуют более строгие требования: поводок не должен превышать 0,8 метра, обязателен намордник. Исключение составляют щенки до трехмесячного возраста.

В законе также уточнили понятие «потенциально опасные собаки», заменив его на «собаки свыше 30 сантиметров в холке».

Депутаты дополнили перечень запретов новым пунктом о посещении с собаками магазинов, предприятий общественного питания, медицинских и образовательных учреждений, организаций культуры, если при входе размещена соответствующая информация о запрете. Исключение сделано для случаев сопровождения незрячих людей собаками-поводырями.

Лия Пацан