На Кубани обновили правила перевозки животных и выгула крупных собак
Депутаты Краснодарского края внесли изменения в региональный закон о содержании и защите домашних животных. Поправки коснулись правил перевозки питомцев в общественном транспорте и требований к их выгулу. Соответствующий закон подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Согласно новой редакции, домашних животных можно перевозить в общественном транспорте на коротком поводке и в наморднике или в специальном переносном контейнере. Размер и вид животного при этом не уточняется.
Изменились и правила выгула животных. Теперь собак высотой до 30 сантиметров в холке можно выводить на поводке длиной не более 1,5 метра, на руках или в переносном контейнере. Для собак выше 30 сантиметров в холке действуют более строгие требования: поводок не должен превышать 0,8 метра, обязателен намордник. Исключение составляют щенки до трехмесячного возраста.
В законе также уточнили понятие «потенциально опасные собаки», заменив его на «собаки свыше 30 сантиметров в холке».
Депутаты дополнили перечень запретов новым пунктом о посещении с собаками магазинов, предприятий общественного питания, медицинских и образовательных учреждений, организаций культуры, если при входе размещена соответствующая информация о запрете. Исключение сделано для случаев сопровождения незрячих людей собаками-поводырями.