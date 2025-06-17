Автоматизация суверенизации

Российский рынок автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) в прошлом году показал рост почти 50% год к году. Все больше компаний инвестирует в это направление, которое позволяет автоматизировать технологические процессы на производствах и сократить миллионные издержки. При этом цифровизация предприятий все еще не превышает 30–40%, что может в дальнейшем обеспечить рост рынка АСУ ТП около 30% в год. «Ъ-Review» разбирался в том, что происходит на этом рынке, какие стратегии выбирают производители и как отечественные решения соотносятся с западными аналогами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

АСУ ТП необходимы в тех секторах промышленности, в которых есть технологические процессы, требующие автоматизации, контроля, сбора и анализа данных. Например, в ТЭК, химической, добывающей и металлургической отраслях, машиностроении и агропроме.

Отечественный рынок АСУ ТП в 2024 году достиг 124,1 млрд руб., по оценкам экспертов рынка. В 2022 году этот показатель составлял 57,9 млрд руб., а в 2023-м — 82,9 млрд руб. Прогнозируется, что среднегодовой прирост рынка составит 28% в период с 2023 по 2027 год, связано это будет с заменой устаревшего оборудования, требованиями регуляторов и трендом на повышение технологической оснащенности предприятий.

Авторы исследования указывают, что основными драйверами роста рынка в 2024 году стали проекты по реорганизации крупных предприятий, а также рост доли комплексных услуг.

Государственные закупки в этой сфере выросли на 27%, однако их доля в общем объеме рынка снизилась до 8%.

Тем не менее уровень импортозамещения пока невысок. Например, в обрабатывающей промышленности преобладают иностранные производители, такие как Siemens (38%), тогда как российские поставщики занимают лишь 5% этого сегмента, говорится в исследовании. В добывающей же промышленности ситуация немного лучше: у отечественных компаний 27% рынка, причем в секторе газодобычи эта цифра достигает 38%.

Проблемы возможностей

Исходя из перспективного прогноза развития рынка АСУ ТП, российские производители уже не просто рассматривают это направление для инвестиций, но и вкладываются в него. Например, «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг Т1) анонсировала на ЦИПР запуск серийного производства АСУ ТП СИЛАРОН.

В компании рассказали «Ъ-Review», что планируют выйти на объемы производства 300 тыс. модулей в год к 2030 году, а сейчас начали с объемов 2,5–3,5 тыс. модулей. При этом «Т1 Интеграция» планирует занять не менее 10% российского рынка АСУ ТП к 2028 году.

Такой спрос на решения обуславливается в первую очередь импортозамещением и уходом западных вендоров, которые были основными игроками на данном рынке, объясняет директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко: «Уход западных производителей создал серьезные проблемы для российских компаний, связанные с поддержанием работоспособности и безопасности. Также не стоит забывать, что уровень цифровизации российских производственных компаний все еще невысок — не более 30–40%, что также является фактором роста спроса на АСУ ТП».

Другим фактором стимулирования внедрения автоматизации для снижения нагрузки на персонал становится недостаток квалифицированных кадров, объясняет технический директор «Яков и партнеры» Федор Чемашкин.

«2–4 млн человек составит дефицит кадров к 2030 году, 25–40% придется на работников обрабатывающей промышленности. В то же время в два раза увеличилась медианная предлагаемая зарплата за пять лет»,— объясняет он.

Кроме того, ужесточение требований к безопасности критической информационной инфраструктуры подтолкнуло к модернизации АСУ ТП, «но уже с учетом требований кибербезопасности и локализации», добавляет господин Чемашкин: «Все это делает внедрение цифровых технологий не только выгодной инвестицией, но и фактором конкурентоспособности в быстро меняющихся условиях».

«АСУ ТП — один из самых перспективных и нужных продуктов для импортозамещения в сегменте промышленности. В этих условиях мы предложили отечественный ПАК СИЛАРОН — систему класса DCS (Distributed Control System), соответствующую самым строгим требованиям к надежности и информационной безопасности, которая позволит российским компаниям строить цифровую инфраструктуру без оглядки на внешние ограничения»,— объясняет гендиректор Т1 Алексей Фетисов.

На создание своих продуктов также смотрят и другие компании. Например, в «Северстали» «Ъ-Review» рассказали, что сейчас создают полноценный программный программируемый логический контроллер для АСУ ТП — один из ключевых узлов системы, который «полностью соответствует запросу отрасли». А кроме того, в компании рассматривают замену действующих систем АСУ ТП на отечественные решения.

Догнать нельзя перегнать

«Мы сфокусировали усилия и ресурсы на том, чтобы предложить рынку продукт, который не уступает зарубежным аналогам по функциональности, надежности и удобству, но при этом полностью соответствует актуальным предписаниям регуляторов и не требует использования иностранного ПО»,— говорит исполнительный директор «Т1 Интеграция» Михаил Книгин.

Российские решения начинают догонять западные по большинству базовых характеристик, особенно в части кибербезопасности и соответствия требованиям регуляторов, говорит Федор Чемашкин. «Однако стоит отметить отставание по ряду направлений: масштабируемость, интегрируемость с другими системами и технологиями, качество сервисов, предоставляемых вендорами своим клиентам во время эксплуатации»,— говорит эксперт.

По его словам, барьером к переходу на отечественные решения являются риски и сложности, связанные с миграцией с зарубежных систем на отечественные, «что требует особого внимания и дополнительных ресурсов при реализации проектов, в то время как на другой стороне весов лежит бесперебойность производства».

Господин Швыдченко также считает, что на данный момент отечественные системы «по ряду параметров существенно отстают от западных аналогов». Он объясняет, что АСУ ТП — это комплексная система, тесно связанная с промышленным оборудованием, поэтому отставание лежит как в части программного функционала, так и в части отсутствия отечественного оборудования, например контроллеров и датчиков.

В Т1 высказывают другое мнение. Представители компании говорят, что их производство СИЛАРОН на Ижевском радиозаводе охватывает весь цикл — от изготовления плат и сборки модулей до тестирования и проведения FAT-испытаний (Factory Acceptance Test) с участием заказчиков, что позволяет полностью соответствовать требованиям по локализации и «отечественности», а сам ПАК включен в реестр Минцифры, идет процесс включения в Единый реестр радиоэлектронной продукции. «Качество контролируется как внутренними службами завода, так и представителями “Т1 Интеграция”, а в планах — получить сертификацию ФСТЭК и ОПБ-2, доверенный ПАК по ГОСТ»,— заявляют в компании.

«Недоступность иностранного оборудования и ПО критична для промышленных предприятий: компании не имеют доступа к обновлениям и техподдержке, что создает риски для безопасности и устойчивости производства»,— говорит господин Фетисов.

При этом для дальнейшего развития рынка, «учитывая сложность и важность АСУ ТП», в России при поддержке Минпромторга сформирована рабочая группа по созданию отечественной АСУ ТП с открытым исходным кодом, «что позволит простимулировать развитие технологии», уверен Юрий Швыдченко.

Дмитрий Шер