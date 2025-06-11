Запахи от Нижегородской станции аэрации (НСА) не могут долетать до таких микрорайонов Нижнего Новгорода, как Мещерское озеро и Верхние Печеры, уверен руководитель АО «Теплоэнерго» — управляющей организации АО «Нижегородский водоканал» Дмитрий Сивохин. Об этом он заявил журналистам во время пресс-тура на станцию, где сейчас идет модернизация. По его словам, даже на территории станции запахи чувствуются не везде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель АО «Теплоэнерго» — управляющей организации АО «Нижегородский водоканал» Дмитрий Сивохин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Руководитель АО «Теплоэнерго» — управляющей организации АО «Нижегородский водоканал» Дмитрий Сивохин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

—Нижегородская станция аэрации принимает стоки Нижнего Новгорода, Бора, частично Кстова. Ее проектная мощность составляет 790 тыс. кубометров стоков в сутки, реально поступает 620-640 тыс. В первую очередь модернизации из 108 объектов НСА попали 50. Плюс мы строим новые сооружения, чтобы использовать новые технологии очистки.

Общий процент готовности по первой очереди сейчас около 97%. Завершить строительные работы должны к концу года, пуско-наладку — в первом полугодии 2026 года. Ее нельзя ускорить, так как это выращивание активного ила — бактерий, которые поедают нехорошие вещества.

С 2026 по конец 2029 года планируем провести второй этап. За счет модернизации нам нужно достичь нормативов по сбросам загрязняющих веществ в Волгу. Со старым оборудованием это невозможно. К сожалению, в ЖКХ чудес не бывает. Мы с Росприроднадзором тесно взаимодействуем, и сейчас работаем в рамках комплексного экологического разрешения на период реконструкции НСА.

В рамках первой очереди реконструкции мы не только поменяли абсолютно все оборудование на новое. Заменены кабельные линии, трубопроводы тепловые и водяные. В итоге поменяется технология очистки самого стока. У нас появляется биология в первичных отстойниках, изменяется технология в аэротенках, появилась дефосфотация, и это очень важно.

В рамках второго этапа реконструкции появится ряд дополнительных функций, которые еще улучшат стоки в реку. Рассчитываем, что про нас, как про источник запаха, люди просто забудут, а соответствующие органы будут искать истинные источники запаха в Верхних Печерах, Афонино и так далее.

Полностью исключить, что НСА является источником запаха нельзя, здесь стоки города-милионника, плюс Бор и частично Кстово. Но сказать, что в Московском районе, на Бору или в Верхних Печерах ежедневно неприятные запахи происходят отсюда — нельзя.

Записала Ирина Швецова