Два экс-сотрудника попали под уголовное дело за нарушения на станции аэрации

Бывшего исполнительного директора «Нижегородского водоканала» и начальника станции аэрации в Нижнем Новгороде обвиняют в превышении должностных полномочий по п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ. Об этом сообщили в региональном УФСБ 4 апреля.

По версии следствия, должностные лица в 2024 году давали указания подчиненным складировать больше 400 т отходов канализации станции аэрации, имеющие IV класс опасности, на своем закрытом полигоне. При этом полигон для хранения указанных отходов не предназначен.

В региональном УФСБ отметили, что нарушения стали одним из источников загрязнения воздуха и привели к ухудшению экологической обстановки в Нижнем Новгороде, на что регулярно жаловались жители.

Несмотря на вынесенное в сентябре 2024 года предписание Росприроднадзора, злоумышленники продолжили противоправные действия, дав указание засыпать отходы грунтом. Действия подозреваемых в числе прочего привели к технологическим нарушениям при реконструкции станции и затягиванию сроков ее сдачи в эксплуатацию. В областном СУ СКР добавили, что ущерб бюджету горда и региона от преступных действий составил 6,9 млн руб.

Фигуранты признали вину. Одному подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, второму — подписку о невыезде.

На станции аэрации работает межведомственная комиссия по выявлению возможных иных нарушений работы и ликвидации экологических последствий незаконной утилизации опасных отходов.

В «Нижегородском водоканале» в свою очередь сообщили, что оказывают содействие следствию, отметив, что нынешнее руководство предприятия проводит работу для недопущения подобных ситуаций.

Галина Шамберина