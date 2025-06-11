Экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева останется под стражей

В Краснодаре Первомайский районный суд в ходе первого предварительного заседания по уголовному делу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и еще четырех подсудимых удовлетворил ходатайство обвинения о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов региона. Мера пресечения продлена на три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Экс-председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова обвиняются в получении крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и предприниматель Альберт Романов привлекаются к ответственности за посредничество в коррупционных схемах (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области, фигурантами которого стали Елена Золотарева и ее доверенные лица, было возбуждено в 2023 году. В декабре 2024 года дело поступило для рассмотрения в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако прокуратура инициировала изменение подсудности из-за наличия у обвиняемых связей в судебной системе Ростовской области. Дело начал рассматривать Первомайский райсуд Краснодара.

Анна Перова, Краснодар