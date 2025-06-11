Иркутские полицейские, сбившие БПЛА камнями, получили именные часы от губернатора

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил грамотами и именными часами сотрудников полиции, которые сбивали беспилотники камнями. Благодаря их действиям, по словам губернатора, «планы противника не осуществились».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegran канал Губернатора Иркутской области Фото: telegran канал Губернатора Иркутской области

Речь идет об уполномоченном Евгении Адорченко, оперуполномоченном уголовного розыска Викторе Васильеве и водителе-механике отдела полиции Валерии Шишкине. Они служат в межмуниципальном отделе МВД «Усольский».

«Именно в их дежурство пришло сообщение о том, что из фуры, припаркованной в достаточно людном месте, недалеко от кафе и магазинов, вылетают дроны. Оперативники сразу выехали на место. Не думая об опасности для собственной жизни, с крыши фургона они стали закидывать камнями еще не взлетевшие БПЛА»,— рассказал Игорь Кобзев в Telegram-канале. По его словам, благодаря этому не все беспилотники смогли подняться в воздух.

Грамоту и именные часы получил также военнослужащий Алексей (его фамилия не приводится). Он также помогал полицейским обезвредить беспилотники. «Во время происходящего был не на службе, с супругой направлялся по семейным делам и стал случайным свидетелем. В стороне не остался, повел себя как настоящий мужчина. Супруга Наталья хоть и волновалась за мужа, но поддержала его действия»,— пояснил господин Кобзев.

1 июня Украина атаковала при помощи БПЛА аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Во всех случаях была применена новая тактика: беспилотники запускались из контейнеров, которые перевозились в фурах. В тот же день в сети распространились видео, на которых люди пытались сбить камнями беспилотники с фур. Аналогичный ролик в том числе публиковали иркутские паблики.

Полина Мотызлевская