Украина передала России 27 тел погибших военнослужащих

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская и украинская стороны начали процесс передачи тел погибших военнослужащих. Россия передала Украине 1212 тел, получила — 27.

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«Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни»,— написал господин Мединский в Telegram-канале.

Он добавил, что завтра, 12 июня, стороны начнут «срочные санитарные обмены» тяжелоранеными военнопленными.

Ранее о передаче тел сообщал украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По его данным, российская сторона вернула тела военнослужащих ВСУ, погибших в Курской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

2 июня во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегация договорились, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Владимир Мединский говорил, что Россия готова начать передачу с 7 по 9 июня. 7 июня господин Мединский сообщал, что первая партия из 1212 тел погибших военных ВСУ была доставлена в рефрижераторах к месту передачи. Однако украинская сторона перенесла приемку тел на неопределенный срок, группа переговорщиков на место не прибыла.

Полина Мотызлевская