ЦСКА вернул тренера с Кубком Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в ближайшее время будет доведена до конца, вероятно, самая любопытная сделка нынешнего межсезонья. Центральной ее фигурой стал не игрок, а тренер. Наставник только что выигравшего Кубок Гагарина «Локомотива» Игорь Никитин переходит в ЦСКА, дважды подряд вылетавший в стартовом раунде play-off. Никитин до появления в ярославском клубе несколько лет чрезвычайно эффективно работал с московским грандом, три раза выведя его в финал play-off КХЛ и один раз, в 2019 году, выиграв решающую серию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер Игорь Никитин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Тренер Игорь Никитин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ярославский «Локомотив» сообщил о том, что главный тренер клуба Игорь Никитин «по собственной инициативе» расторг контракт с ним, «действие которого было рассчитано до 2027 года». Громкость этой новости придает тот факт, что появилась она меньше чем через месяц после того, как команда завершила самый успешный сезон в своей истории. Первенствовав в регулярном чемпионате, она затем впервые завоевала Кубок Гагарина, разгромив в конце мая в финале play-off в пяти матчах челябинский «Трактор».

На самом деле уже известно, ради чего Игорь Никитин, признанный по итогам сезона лучшим тренером КХЛ, покинул «Локомотив». Переманить его удалось очень амбициозному, очень богатому, отчаянно нуждавшемуся в эффективном наставнике и прекрасно знакомому Никитину клубу. О том, что он уже договорился о контракте с ЦСКА, рассказал целый ряд источников, таких как «Спорт-Экспресс», Sport24, Sports.ru. Championat.com настаивает, что официально назначен главным тренером армейцев Игорь Никитин будет «в ближайшее время», подпишет с ними долгосрочный контракт, а в его московский штаб войдут трудившиеся вместе с ним в Ярославле Дмитрий Юшкевич, Антон Курьянов, Рашит Давыдов, Дмитрий Пирожков.

Почему у ЦСКА возникла необходимость в топовом специалисте, понятно.

В 2022 и 2023 годах армейцы завоевали Кубок Гагарина. Однако следующие два сезона обернулись для них провалами. Оба раза они вылетели уже в стартовом раунде play-off: сначала ЦСКА уступил как раз «Локомотиву», а прошедшей весной — минскому «Динамо», до этого не слишком убедительно проведя регулярное первенство. Провалы приводили к увольнениям тренеров — Сергея Федорова и Ильи Воробьева.

При этом по масштабу ресурсов ЦСКА оставался в шорт-листе гигантов КХЛ. В рейтинге «Спорт-Экспресса», ранжирующем клубы по размеру платежной ведомости, летом 2024 года армейцы находились на верхней строчке с суммой зарплат всех хоккеистов 899 млн руб., то есть вплотную приблизившейся к 900-миллионному потолку.

При этом Игорь Никитин не чужой для ЦСКА человек. В этом клубе, строго говоря, и расцвела его тренерская карьера. В 2017 году Никитину достался пост его наставника. Он проработал с армейцами четыре сезона фантастически результативно. В дебютном для Никитина новом статусе армейцы заняли второе место в регулярном чемпионате, в остальных были первыми. В play-off их показатели тоже великолепны. Без финала ЦСКА остался лишь в 2020 году, и то из-за не зависевших от него обстоятельств: в том сезоне кубковую стадию вскоре после ее старта сорвала пандемия коронавируса. В трех других случаях армейцы с Никитиным проходили дистанцию play-off до конца, а в 2019 году добыли Кубок Гагарина, всухую в четырех матчах разгромив в финальной серии казавшийся чрезвычайно мощным «Авангард».

Расставание ЦСКА с Игорем Никитиным состоялось после того, как четыре года назад омский клуб взял у москвичей реванш. Никитин перешел в «Локомотив», который никак не мог вернуть колоссальный потенциал нулевых, и совершил с ним впечатляющий прорыв. В финале play-off железнодорожники играли и в 2024 году, но тогда не справились с «Металлургом».

Примет Игорь Никитин ЦСКА в тот момент, когда после неудач он уже успел вступить в стадию кадровой перестройки. На официальном сайте КХЛ список покинувших или готовящихся покинуть клуб хоккеистов состоит из десяти игроков.

Алексей Доспехов