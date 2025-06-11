В Уфе выставили на торги право застраивать 37 га возле Молодежного микрорайона
Администрация Уфы выставила на торги право заключить договор комплексного развития (КРТ) территории, ограниченной бульваром Хадии Давлетшиной, Заводской, улицей Бессонова, Оборонной, Оборонным переулком, Мурманской и проспектом Салавата Юлаева. Девелопер должен инвестировать в территорию как минимум 32,3 млрд руб. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 19,2 млн руб. Итоги конкурса подведут 4 июля.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Площадь территории — 37,2 га. Она частично занята многоэтажными жилыми домами, частично — малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Снести планируется около 170 индивидуальных и домов на нескольких хозяев, гаражи, хозяйственные и другие постройки. Расположенные на территории многоэтажные дома будут сохранены.
Предельный объем жилищного строительства — 200,1 тыс. кв. м.
Конкурсными критериями, помимо ценового, станут декларируемый застройщиком объем вложений в территорию, предельный срок выполнения работ по договору КРТ и срок строительства с последующей передачей администрации здания детского сада площадью 2,2 тыс. кв. м.